Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Silverstone im TV, Livestream und Liveticker

Heute erfolgt der Startschuss für das Rennwochenende in Silverstone. Hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zu den Freien Trainings beim Grand Prix und wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem Max Verstappen beim vergangenen Grand Prix in Montreal seine Führung im Rennen um die Weltmeisterschaft weiter ausgebaut hat, geht es am heutigen Freitag mit dem nächsten Stopp im Formel-1-Zirkus weiter: die ersten beiden Trainingssessions beim GP von Silverstone stehen an. Los geht es um 14 Uhr mit dem 1. Freien Training, das 2. Freie Training folgt um 17 Uhr.

Gefahren wird auf dem traditionsreichen Silverstone Circuit in Großbritannien, auf dem im Jahr 1950 der erste Weltmeisterschaftslauf überhaupt stattfand. Insgesamt 52 Runden müssen die Boliden am Sonntag beim Rennen über die 5891 Meter lange Strecke drehen.

Wer das 1. und 2. Freie Training im TV, Livestream und Liveticker begleitet und wie der Terminplan für dieses Wochenende aussieht, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Silverstone im TV und Livestream

Während das Rennen am Sonntag dank einer Sublizenz auch im Free-TV auf RTL ausgestrahlt wird, gibt es für die Trainingssessions und das Qualifying nur eine Anlaufstelle, und die lautet Sky. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Übertragung jeweils eine Viertelstunde vor Beginn der Sessions, also um 13.45 Uhr und 16.45 Uhr, einschalten könnt Ihr auf Sky Sport F1 (HD) oder Sky Sport UHD. Kommentiert wird das Ganze von Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Sky bietet darüber hinaus natürlich auch Livestreams zum Geschehen in Silverstone an, diese sind allerdings ebenfalls kostenpflichtig. Hier heißen Eure Optionen Sky Go und WOW (ehemals Sky Ticket).

Solltet Ihr in Österreich leben, habt Ihr Glück: hier werden nämlich alle Sessions live im Free-TV übertragen - an diesem Wochenende berichtet ServusTV. Wie Ihr das Programm auch in Deutschland empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

© getty Den jüngsten Grand Prix in Kanada hat Weltmeister Max Verstappen gewonnen.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Silverstone im Liveticker

Keine Möglichkeit, die Trainingssessions live zu sehen? Dann klickt Euch doch einfach mal in unsere Liveticker rein, wir sind nämlich bei allen Sessions mit von der Partie.

Formel 1, GP von Silverstone: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 01. Juli 2022 14 Uhr 1. Freies Training 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 02. Juli 2022 13 Uhr 3. Freies Training 16 Uhr Qualifying Sonntag, 03. Juli 2022 16 Uhr Rennen

Formel 1, GP von Silverstone: Die Strecke im Überblick

Streckenname: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5.891 Meter

5.891 Meter Runden: 52

52 Distanz: 306,198 km

306,198 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 8

8 Streckenrekord: 1:27,097 (Max Verstappen, 2020)

Formel 1: Der Rennkalender