Der Formel-1-Zirkus macht wieder einen Zwischenstopp, an diesem Wochenende geht es beim GP von Silverstone zur Sache - und diesmal gibt es die Möglichkeit, das Rennen live im Free-TV und kostenlosen Livestream zu verfolgen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Zwischen Freitag, dem 1. Juli, und Sonntag, den 3. Juli, findet in der Formel 1 wieder ein richtiger Klassiker statt. Beim GP von Großbritannien dürfen die Fahrer wieder auf dem traditionsreichen Silverstone Circuit ihre Kreise drehen. Hier wurde im Jahr 1950 das erste F1-Rennen überhaupt ausgetragen.

Und Ihr habt Glück! Das Rennen wird nämlich kostenfrei im TV und Livestream gezeigt. Wie Ihr den Grand Prix von Silverstone sehen könnt und wie der aktuelle Stand im WM-Rennen ist, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Formel 1, GP von Silverstone: Das Rennwochenende im Überblick

Wie gewohnt ist das Rennwochenende auf drei Tage verteilt. Am Freitag finden die ersten beiden Trainingssessions ausgetragen, am Samstag stehen das 3. Freie Training und das Qualifying auf dem Programmplan. Der Sonntag steht ganz alleine im Zeichen des Rennens.

Datum Uhrzeit Session Freitag, 01. Juli 2022 14 Uhr 1. Freies Training 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 02. Juli 2022 13 Uhr 3. Freies Training 16 Uhr Qualifying Sonntag, 03. Juli 2022 16 Uhr Rennen

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Silverstone live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Aber wie könnt Ihr den Grand Prix von Silverstone nun live im TV und Livestream sehen? Wir schlüsseln Euch die diversen Optionen auf, angefangen mit den kostenfreien.

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Silverstone live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Früher einmal die TV-Heimat der Formel 1, hat RTL in dieser Saison nur noch vier Rennen im Programm, darunter den GP von Silverstone. Der Privatsender berichtet mit Moderator Florian König und Reporter Kai Ebel aus Großbritannien, Heiko Wasser und Christian Danner kommentieren. RTL zeigt allerdings nur das Rennen selbst, die weiteren Sessions laufen dort nicht.

Der Sender bietet darüber hinaus auch einen Livestream via RTL+ an. Der ist eigentlich kostenpflichtig, mit einem unverbindlichen Gratismonat könnt Ihr das Rennen allerdings trotzdem sehen.

© getty Der Silverstone Circuit gehört zu den traditionsreichsten Strecken der Formel 1.

Eine dritte Möglichkeit, mit der Ihr auch die anderen Sessions kostenfrei sehen könnt, bietet der österreichische Sender ServusTV, der sich die TV-Rechte mit dem ORF teilt. Wie Ihr die beiden Sender auch in Deutschland sehen könnt? Hier geht's lang.

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Silverstone live im Pay-TV und Livestream

Alle Sessions der Formel-1-Saison bietet nur Sky. Schaltet einfach auf Sky Sport F1 (HD) ein - findet gerade eine Session statt, wird sie dort ausgestrahlt. An diesem Wochenende starten die Übertragungen der Trainingssessions je eine Viertelstunde vor Beginn, das Qualifying schon eine halbe Stunde. Am Sonntag geht es schon um 14.30 Uhr los.

Neben dem TV-Programm hat auch Sky ein Onlineangebot. Hier habt Ihr die Auswahl zwischen Sky Go und dem neuen Streamingdienst WOW (ehemals Sky Ticket).

Formel 1, Übertragung: GP in Silverstone heute im Liveticker

Falls Ihr nicht alle Sessions live und in Farbe verfolgen könnt oder möchtet, haben wir was für Euch: unseren Liveticker-Kalender. Wir tickern nämlich jede Runde mit, die die Boliden in Silverstone drehen. Hier habt Ihr einen Überblick:

Formel 1: Der WM-Stand nach 9 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 175 2 Sergio Perez Red Bull 129 3 Charles Leclerc Ferrari 126 4 George Russell Mercedes 111 5 Carlos Sainz Ferrari 102 6 Lewis Hamilton Mercedes 77 7 Lando Norris McLaren 50 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 9 Esteban Ocon Alpine 39 10 Fernando Alonso Alpine 18

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 304 2 Ferrari 228 3 Mercedes 188 4 McLaren 65 5 Alpine 57 6 Alfa Romeo 51 7 AlphaTauri 27 8 Aston Martin 16 9 Haas 15 10 Williams 3

© getty Max Verstappen führt die Fahrerwertung aktuell an.

Formel 1, GP von Silverstone: Die Strecke im Überblick

Streckenname: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5.891 Meter

5.891 Meter Runden: 52

52 Distanz: 306,198 km

306,198 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 8

8 Streckenrekord: 1:27,097 (Max Verstappen, 2020)

Formel 1: Der Rennkalender