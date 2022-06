Im Rahmen des Rennwochenendes in Baku findet heute das Qualifying beim Grand Prix von Aserbaidschan statt. Wie Ihr die Session live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Tag zwei beim Grand Prix in Aserbaidschan am heutigen Samstag, den 11. Juni, ist für das Qualifying reserviert. Dieses wird um 16 Uhr deutscher Zeit auf dem Baku City Circuit in der Hauptstadt Aserbaidschans, Baku absolviert. Davor steigt auf derselben Rennstrecke jedoch noch das 3. Freie Training, um 13 Uhr geht es los.

Das Ergebnis im Qualifying entscheidet, wer beim morgigen Rennen, das um 13 Uhr beginnt, von welcher Position aus startet.

Formel 1, GP in Aserbaidschan: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Beginn Event Freitag, 10. Juni 13.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 10. Juni 16.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 11. Juni 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 11. Juni 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 12. Juni 13.00 Uhr Rennen

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Aserbaidschan heute im TV und Livestream sehen

In Deutschland kümmert sich auch beim Großen Preis in Aserbaidschan lediglich der Pay-TV-Sender Sky um die Übertragung aller Sessions. Der Privatsender RTL, der auch in dieser Saison vier Rennen übertragen darf, ist an diesem Wochenende nicht im Einsatz. Das nächste Rennen, das deutsche Formel-1-Fans bei RTL zu Gesicht bekommen werden, ist der Große Preis von Großbritannien auf dem Silverstone Circuit. Das Qualifying in Baku hingegen seht Ihr heute lediglich bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Die Übertragung auf beiden Sendern beginnt um 15.30 Uhr, zeitgleich meldet sich das Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher, bei Euch und begleitet Euch durch das Geschehen.

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet Sky das Qualifying in Baku auch im Livestream an. Den Zugriff auf diesen ermöglichen Euch das SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket, das von nun an WOW heißt. Alle Infos zu WOW könnt Ihr hier nachlesen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Dass Sky der einzige Anbieter ist, der die heutigen Sessions live anbietet, stimmt nicht zu hundert Prozent. Denn auch F1TV bietet alle Freien Trainings, Qualifyings, Sprintrennen und Rennen der Saison 2022 an, Ihr müsst dafür jedoch bereits vor Beginn der Saison das dafür benötigte Abonnement gehabt haben, mitten in der Saison kann man kein Abo mehr abschließen.

© getty In der letzten Saison schied Max Verstappen aufgrund eines Reifenplatzers aus.

In Österreich kümmert sich der Privatsender ServusTV um die Übertragung des GP in Baku, nachdem an den vergangenen zwei Rennwochenenden in Barcelona (Spanien) und Monaco noch der ORF im Einsatz war. Auch ServusTV beginnt um 15.30 Uhr mit der Free-TV-Übertragung des Qualifyings. Nach der Session ist ServusTV auch für die Analyse verantwortlich.

Ebenso bietet ServusTV einen kostenlosen Livestream für hauptsächlich österreichische Zuschauerinnen und Zuschauer an. Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, wie in Deutschland Lebende den Stream von ServusTV empfangen können. Wie das funktioniert, könnt Ihr hier nachlesen.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Aserbaidschan heute im Liveticker sehen

Es gibt neben Sky und F1TV (für alle Bestandskunden) jedoch auch eine andere Art und Weise, wie Ihr das Qualifying live verfolgen könnt. Diese Option bietet Euch SPOX mit seinem Liveticker, der die komplette Session für Euch begleitet. Das 3. Freie Training heute und das Rennen morgen gehören ebenfalls zum Liveticker-Angebot von SPOX.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings beim GP in Aserbaidschan.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim GP in Aserbaidschan.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP in Aserbaidschan.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Aserbaidschan heute im TV und Livestream sehen - Alle Infos zur Session

Mit dem Rennen in Baku ist nach dem legendären Stadtkurs von Monaco direkt das nächste Rennen, das in der Stadt gefahren wird, dran. Im Gegensatz zum Rennen im Fürstentum ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, die die Piloten mit ihren Boliden fahren, in Baku jedoch um einiges höher, vor allem wegen der ewig langen Zielgeraden, die Höchstgeschwindigkeiten von deutlich über 300 km/h erlaubt.

Der Baku City Circuit besteht aus acht Rechts- und zwölf Linkskurven und ist eine der längeren Rennstrecken im Formel-1-Kalender, weswegen beim Rennen morgen nur 51 Runden absolviert werden.

Session: Qualifying

Qualifying Ort: Baku, Aserbaidschan

Baku, Aserbaidschan Datum: 11. Juni

11. Juni Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Strecke: Baku City Circuit Rundenlänge: 6,006 Kilometer Runden: 51 Gesamtdistanz: 306,306 Kilometer Rundenrekord: Charles Leclerc (2019, 1:43,009 Sek.) Letzter Sieger: Sergio Pérez

Baku City Circuit

© imago images Red Bull Racing führt die Konstrukteurswertung an.

Formel 1: Der Stand in der Fahrerwertung

Der amtierende Weltmeister Max Verstappen führt die WM nach sieben absolvierten Rennen mit 125 Punkten an. Sein Vorsprung auf Charles Leclerc beträgt neun Punkte. Auch in der Konstrukteurswertung liegt Red Bull in Front.

Rang Name Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 125 2 Charles Leclerc Ferrari 116 3 Sergio Pérez Red Bull 110 4 George Russell Mercedes 84 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 50 7 Lando Norris McLaren 48 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Haas 15

Formel 1: Der Stand in der Konstrukteurswertung