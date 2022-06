Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende in Kanada. Alle Informationen zu den Übertragungen der Freien Trainings beim GP in Kanada und wo Ihr diese live im TV, Livestream und in Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das achte Rennen der Formel-1-Saison steht an. Die zehn Teams und 20 Fahrer wechseln den Kontinent und fahren in Montreal den Großen Preis von Kanada aus. Nachdem Red Bull im vergangenen Rennen in Baku siegreich war und Ferrari beide Wagen aufgrund von technischen Problemen verloren hat, wird es interessant zu sehen sein, wie beide Teams reagieren. Kann die Scuderia im WM-Kampf zurückschlagen oder vergrößert Red Bull seine Führung?

Auch beim aktuellen Rennwochenende können sich die Teams in drei Freien Trainings auf das Qualifying und das Rennen vorbereiten. Das 1. Freie Training beginnt am Freitag, den 17. Juni, um 20.00 Uhr. Etwas später geht es am Freitag für die Fahrer beim 2. Freien Training um 23.00 Uhr weiter. Das 3. Freie Training beginnt in Montreal am Samstag, den 18. Juni, um 19.00 Uhr.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Kanada im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Event Freitag, 17. Juni 20.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 17. Juni 23.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 18. Juni 19.00 Uhr 3. Freies Training

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Kanada im TV und Livestream

In Deutschland zeigt wie üblich Sky an diesem Rennwochenende die Freien Trainings beim GP in Aserbaidschan live im TV und Livestream. In Österreich bieten sich Euch einige weitere Optionen die Freien Trainings zu sehen - dabei gibt es auch ein Angebot im Free-TV.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Kanada im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Auf Sky Sport F1 (HD) seht Ihr an diesem Wochenende alle Freien Trainings live und in voller Länge. Die Übertragungen beginnen bei Sky am Freitag um 19.45 Uhr und 22.45 Uhr und am Samstag ebenfalls um 18.45 Uhr.

In Österreich könnt Ihr auf ORF die Freien Trainings live und in voller Länge im Free-TV verfolgen. Der Sender beginnt seine Übertragungen zur selben Uhrzeit wie Sky.

© getty Max Verstappen gewann den GP von Aserbaidschan und führt die Fahrerwertung an. Kann der Niederländer auch dieses Mal gewinnen?

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Kanada im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Als Sky-Kunden könnt Ihr mit der Sky Go-App die Übertragung des Pay-TV-Senders im Livestream verfolgen. Alternativ könnt Ihr bei Sky auch ein Abo bei WOW abschließen und so die Freien Trainings im Livestream erleben.

Der ORF bietet Euch in Österreich die Möglichkeit seine Übertragungen im kostenlosen Livestream zu sehen. Wie Ihr den Livestream von ORF ganz legal auch in Deutschland sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die letzte Alternative, um die Freien Trainings im Livestream zu verfolgen, bietet Euch F1TV. Als Bestandskunden könnt Ihr die Livestreams von F1TV jedoch nur in Österreich sehen.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Kanada live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Infos im Überblick

Rennen: GP von Kanada

GP von Kanada Strecke: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Runden: 70

70 Streckenlänge: 4,361 km

4,361 km Streckendistanz: 305,270 km

305,270 km Kurven: 14

14 Übertragung im TV: Sky Sport F1, ORF

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW, ORF, F1TV (Bestandskunden)

Übertragung im Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Kanada im Liveticker

Ihr könnt die Freien Trainings beim GP in Kanada alternativ bei SPOX im Liveticker verfolgen und so nichts von der Action auf der Strecke verpassen.

