Beim GP in Kanada steht heute für die Formel 1-Fahrer das Qualifying auf dem Programm. Alle Informationen zum Spektakel in Montreal und wo Ihr das Qualifying heute live im TV und Livestream sehen könnt, liefert Euch SPOX hier.

Die Formel 1 ist zurück auf dem amerikanischen Kontinent, genauer gesagt in Kanada. Auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal findet heute das neunte Qualifying der Saison statt. In diesem Jahr dominierte bisher Ferrari-Pilot Charles Leclerc den Kampf um die Poleposition. Wer kann seinen Boliden heute beim GP in Kanada auf Platz eins stellen?

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Kanada heute im TV und Livestream sehen - Datum, Termin, Infos

Das Qualifying beim GP in Kanada wird am heutigen Samstag, den 18. Juni, ausgetragen. Der Kampf um die Poleposition beginnt heute Abend um 22.00 Uhr deutscher Zeit auf dem Stadtkurs Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal. Für die Formel 1-Fahrer ist die Strecke der dritte temporäre Stadtkurs in Folge. In den Wochen davor duellierten sich die Piloten nämlich bei den GPs in Monaco und Baku.

Das vergangenen Rennwochenende in Aserbaidschan war vor allem für ein Team ganz besonders bitter: Ferrari. Dabei sah es für die Scuderia noch am Samstag nach dem Qualifying so gut aus. Charles Leclerc konnte sich auf dem Baku City Circuit die vierte Poleposition in Folge sichern. Im Rennen folgte für Ferrari jedoch das Desaster: Charles Leclerc und sein Teamkollege Carlos Sainz mussten ihrer Boliden aufgrund eines technischen Defekts abstellen. Der Rückstand in der WM auf Max Verstappen und Red Bull ist damit weiter angewachsen. In der Konstrukteurswertung liegt Ferrari aktuell 80 Punkte hinter Red Bull. Darüber hinaus hat Sergio Perez Leclerc auch in der Fahrerwertung überholt. Mit 116 Punkten in der Fahrerwertung ist der Monegasse, der die WM am Anfang der Saison noch souverän anführte, nur noch Dritter.

Besser lief es dagegen für Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel. Der vierfache Weltmeister zeigte im Qualifying und im Rennen sein ganzes Können und sah in Baku schlussendlich als Sechster die Zielflagge. Ein Fehler beim Überholversuch gegen Esteban Ocon raubte dem Deutschen wohlmöglich sogar noch eine bessere Platzierung. Wie schlägt sich Vettel heute in Kanada?

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Kanada heute im TV und Livestream sehen - Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Event Freitag, 17. Juni 20.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 17. Juni 23.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 18. Juni 19.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 18. Juni 22.00 Uhr Qualifying Sonntag, 19. Juni 20.00 Uhr Rennen

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Kanada heute im TV und Livestream sehen

Es bieten sich Euch heute wie gewohnt mehrere Alternativen das Qualifying beim GP in Kanada live und in voller Länge im TV und im Livestream zu verfolgen.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Kanada heute im TV und Livestream sehen - Die Übertragung im TV

In Deutschland seht Ihr auf Sky heute das Qualifying beim GP in Kanada live und in voller Länge im TV. Ab 21.30 Uhr seht Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD.

In Österreich zeigt der ORF das Qualifying in Montreal heute live im Free-TV. Die Vorbericht beginnen dort um 21.45 Uhr. Der Kampf um die Pole beginnt dann um 22.00 Uhr.

© getty Max Verstappen führt in der WM aktuell vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Kanada heute im TV und Livestream sehen - Die Übertragung im Livestream

Mit der Sky Go-App und WOW könnt Ihr die Übertragung des Qualifyings als Sky-Kunden live und vollumfänglich im Livestream verfolgen.

Der ORF bietet einen kostenlosen Livestream des Qualifyings an, den Ihr auch ganz legal in Deutschland streamen könnt. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Die Formel 1 selber bietet auch einen Livestream des Qualifyings beim GP in Kanada an. Als Bestandskunden von F1TV seht Ihr in Österreich den Kampf um die Pole auch dort live und in voller Länge.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Kanada heute im TV und Livestream sehen - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying, GP von Kanada

Qualifying, GP von Kanada Datum: 18. Juni

18. Juni Start: 22.00 Uhr

22.00 Uhr Streckenname: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Länge: 4,361 Kilometer

4,361 Kilometer Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 6

6 Streckenrekord: 1:13,078, Valtteri Bottas (2019)

1:13,078, Valtteri Bottas (2019) Übertragung im TV: Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD, ORF

Übertragung im Livestream: Sky Go- App , WOW, ORF-TVthek, F1TV

App Liveticker: SPOX

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Kanada heute im TV und Livestream sehen - Der Liveticker von SPOX

Auf SPOX könnt Ihr das Qualifying beim GP in Kanada im Liveticker verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von dem Spektakel auf der Strecke. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

