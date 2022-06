Das Rennwochenende in Baku geht heute mit dem Rennen beim GP in Aserbaidschan zu Ende. RTL zeigt das Rennen am heutigen Tag jedoch nicht live im TV und im Livestream. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Auf dem Baku City Circuit in Aserbaidschan kämpfen die Formel 1-Fahrer am heutigen Tag um den Sieg. Das Rennen beim GP in Aserbaidschan startet heute auf dem Stadtkurs um 13.00 Uhr deutscher Zeit.

Im vergangenen Jahr konnte Red Bull-Pilot Sergio Perez hier in Baku seinen ersten Sieg feiern. Und auch den letzten GP in Monaco konnte der Mexikaner für sich entscheiden. Dank seiner guten Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten verlängerte Red Bull den Vertrag mit Perez.

Im Kampf um die WM konnte sich Perez durch seinen Sieg in Monaco ebenfalls zurückmelden. Nur noch 15 Zähler trennen ihn und seinen Teamkollegen Max Verstappen, der seinerseits mit neun Punkten vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc führt. Wer verlässt Baku heute als WM-Führender?

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Aserbaidschan heute nicht live im TV und Livestream

Viele Jahre lang hat der Privatsender RTL die Formel 1 im Free-TV verfolgt. Seit zwei Jahren besitzt RTL jedoch nicht mehr die umfangreichen TV-Rechte an der Königsklasse des Motorsports. Dennoch ist die Formel 1 nicht ganz aus dem Free-TV in Deutschland verschwunden. Ausgewählte Rennen überträgt der Kölner Privatsender auch in dieser Saison live.

RTL zeigt sich dabei für die Übertragung von insgesamt vier Rennen in diesem Jahr zuständig. Der heutige GP von Aserbaidschan gehört jedoch nicht dazu. Den GP von Imola hat der Privatsender in diesem Jahr schon übertragen. In den kommenden Wochen und Monaten könnt Ihr zudem die GPs von Silverstone, Zandvoort und Sao Paulo live im Free-TV auf RTL erleben.

Nr. GP von ... (Ort) Strecke Datum 4 Italien (Imola) Autodromo Enzo e Dino Ferrari 22.04. - 24.04. 10 Großbritannien (Silverstone) Silverstone Circuit 01.07. - 03.07. 15 Niederlande (Zandvoort) Circuit Park Zandvoort 02.09. - 04.09. 22 Brasilien (Sao Paulo) Autódromo José Carlos Pace 11.11. - 13.11.

In Deutschland überträgt Sky am heutigen Sonntag das Rennen beim GP in Aserbaidschan live und in voller Länge im Pay-TV. Zudem bieten sich Euch einige Möglichkeiten den Grand Prix im Livestream zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Rennen beim GP in Aserbaidschan heute auf Sky Sport F1 und Sky Sport UHD. Die Vorberichte seht Ihr dort ab 11.30 Uhr. Als Kommentatoren sind für Sky am heutigen Tag Sascha Roos und Ralf Schumacher im Einsatz.

Wenn Ihr im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnt, könnt Ihr alternativ die Übertragung von Servus TV im Free-TV sehen. Ab 11.20 Uhr seht Ihr dort die Übertragung des Privatsenders. Alexander Gröbl kommentiert das Rennen heute für Servus TV. Der Rennbeginn ist für 13.00 Uhr terminiert.

© getty Max Verstappen führt in der Fahrer-WM aktuell vor Charles Leclerc und Sergio Perez.

Mit der Sky Go-App und WOW habt Ihr gleich zwei Optionen als Sky-Kunden den GP in Aserbaidschan heute im Livestream zu verfolgen. In Österreich zeigt Servus TV das Rennen im kostenlosen Livestream, den Ihr auch ganz legal, trotz des Geoblockings, auch in Deutschland sehen könnt.

Die letzte Option das Rennen beim GP in Aserbaidschan im Livestream zu sehen, bietet Euch F1TV. Den Streamingdienst der Formel 1 könnt Ihr jedoch nur als Bestandskunden in Österreich sehen.

Event: Qualifying, GP in Aserbaidschan

Qualifying, GP in Aserbaidschan Datum: 11. Juni

11. Juni Start: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Strecke: Baku City Circuit

Baku City Circuit Streckenlänge: 6,003 km

6,003 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 12

12 Streckenrekord: 1:43,009 Charles Leclerc (2019)

1:43,009 Charles Leclerc (2019) Übertragung im TV: Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD, Servus TV

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW, Servus TV, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Das Formel 1-Rennen beim GP von Aserbaidschan könnt Ihr heute alternativ im Liveticker von SPOX verfolgen und Ihr verpasst so keine Sekunde des Rennens.

Formel 1: Der Rennkalender