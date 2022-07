Beim GP in Silverstone wird das Qualifying von RTL nicht im Free-TV übertragen. Wir erklären Euch, warum das so ist.

Morgen ist es für viele Formel-1-Fans endlich wieder soweit! Der Privatsender zeigt am Sonntag, 3. Juli, den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone live im Free-TV. Nach dem Großen Preis der Emilia Romagna ist es das zweite von vier Rennen in dieser Saison, für die RTL dank einer Sublizenz die Übertragungsrechte besitzt.

Und wie sieht es mit dem heutigen Qualifying aus? Wird es ebenfalls kostenlos von RTL im Free-TV gezeigt?

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP in Silverstone heute nicht live im TV und Livestream

Die Antwort auf die letzte Frage lautet: Nein. Das heutige Qualifying zum GP in Silverstone zeigt RTL heute nicht live im TV und im Livestream. Der Grund dafür ist, dass die Sublizenz des Privatsenders lediglich die Übertragungsrechte an vier Rennen in diesem Jahr beinhaltet, aber nicht an den vorgeschalteten Freien Trainings oder Qualifyings.

Formel 1 heute live: Qualifying des GP in Silverstone im TV sehen

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 liegen in Deutschland auch 2022 bei Sky. Der Pay-TV-Sender berichtet an diesem Wochenende ausführlich von allen Sessions live, vom heutigen Qualifying ab 15.30 Uhr mit Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock. Sky ist nur nach Abschluss eines Abos zu empfangen.

In Österreich zeigt ServusTV das Qualifying heute live (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen).

Formel 1 heute live: Qualifying des GP in Silverstone im Livestream sehen

Sky-Kunden können das Qualifying via SkyGo heute im Livestream auf dem Endgerät ihrer Wahl verfolgen. Einen Livestream zum Qualifying gibt es auch für alle Nicht-Kunden von Sky auf der neuen Sky-Streamingplattform WOW zu sehen. Dieser kann zum Preis von 9,99 Euro für ein Monatsabo gebucht werden.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Silverstone im Liveticker

SPOX ist bei jedem Qualifying der Formel-1-Saison 2022 mit einem Liveticker für Euch da. Dank zeitnahen Aktualisierungen verpasst Ihr garantiert nichts und wisst immer, welche Rundenzeiten gefahren werden.

Hier geht's zum Liveticker Qualifying beim GP in Silvestone.

Formel 1, GP von Silverstone: Die Strecke im Überblick

Streckenname: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5.891 Meter

5.891 Meter Runden: 52

52 Distanz: 306,198 km

306,198 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 8

8 Rundenrekord: 1:27,097 (Max Verstappen, 2020)

Formel 1: Der WM-Stand

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 175 2 Sergio Perez Red Bull 129 3 Charles Leclerc Ferrari 126 4 George Russell Mercedes 111 5 Carlos Sainz Ferrari 102 6 Lewis Hamilton Mercedes 77 7 Lando Norris McLaren 50 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 9 Esteban Ocon Alpine 39 10 Fernando Alonso Alpine 18

Konstrukteurswertung: