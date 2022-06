Formel 1: Ex-Weltmeister Villeneuve legt McLaren Abschied von Ricciardo nahe

Ex-Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve hat McLaren eine vorzeitige Trennung von Daniel Ricciardo nahegelegt. Dessen Zeit sei "abgelaufen".

"Ricciardo ist ein Fahrer mit einem sehr hohen Gehalt, der das Team eine Menge Geld kostet", sagte Villeneuve dem niederländischen Motorsport-Portal Formule1. "Er bringt keine Punkte und hat nicht die Geschwindigkeit, die das Team braucht, um das Auto zu entwickeln. Er kostet sie also Geld."

Medienberichten zufolge soll Ricciardo bei McLaren rund 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Bislang hat der Australier in dieser Saison erst elf Punkte eingefahren, Teamkollege Lando Norris dagegen schon 48.

"Es wäre billiger für McLaren, ihm sein volles Gehalt zu zahlen und ihn nach Hause zu schicken, und einen anderen Fahrer im Auto zu haben", erklärte Villeneuve, der 1997 im Cockpit von Williams Weltmeister geworden war. Ähnliches hatte Teamchef Zak Brown nach dem GP von Monaco angedeutet, dabei läuft Ricciardos Vertrag noch bis 2023.

"Zak Brown spricht bereits über Klauseln in seinem Vertrag, was im Grunde bedeutet, dass sie bereits eine Entscheidung getroffen haben", erklärte Villeneuve: "Ricciardos Zeit bei McLaren ist abgelaufen!" Das sei "eine harte Realität, aber so ist die Formel 1."

"Niemand kritisiert mich härter als ich selbst", hatte der "Honey Badger" selbst im Vorlauf des Monaco-GPs betont. "Ich will nicht um die Plätze zehn und elf herumfahren. Ich glaube auch noch immer, dass ich vorne mitfahren kann und dort auch hingehöre. Es war zeitweise ein bisschen schwierig, das zu maximieren, was im Auto steckt, aber wir arbeiten gemeinsam hart daran. Das Team will es, ich will es, wir kämpfen uns durch."