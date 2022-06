Formel 1: Ex-Haas-Teamkollege Mazepin schießt gegen Schumacher: "Ergebnisse sprechen für sich"

Ex-F1-Pilot Nikita Mazepin hat leise Kritik an den bisherigen Leistungen seines ehemaligen Teamkollegen Mick Schumachers geäußert.

"Ich würde wohl sagen, dass die Ergebnisse für sich selbst sprechen", stichelte Mazepin in einem Interview mit dem Sportsender Match TV in Richtung Schumachers Leistungen in der aktuellen WM-Saison. "Mehr habe ich nicht zu sagen."

Schumacher sammelte 2022 trotz eines deutlich verbesserten Haas noch keinen einzigen WM-Punkt. Teamkollege Kevin Magnussen fuhr in den bisherigen acht Saisonrennen hingegen bereits 15 Zähler für den US-amerikanischen Rennstall ein.

Mazepin war im Zuge seiner Verbindungen zum russischen Präsidenten Vladimir Putin vor der Saison überraschend von Haas freigestellt worden. Aufgrund mehrerer Konflikte auf und neben der Strecke pflegten Schimacher und er kein sonderlich inniges Verhältnis zueinander. An der Seite des Deutschen hatte der Russe im vergangenen Jahr im teaminternen Duell meistens das Nachsehen.

Dennoch will Mazepin eine Zukunft in der Formel 1 nicht gänzlich aufgeben. "Vor vier Monaten konnte ich mir nicht vorstellen, dass sich alles so sehr verändern würde", sagte er. "Und jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass in weiteren vier Monaten alles in Ordnung sein wird. Aber ich hoffe es." Bei der erstmöglichen Gelegenheit auf eine Rückkehr "werde ich mich sofort ans Steuer setzen."