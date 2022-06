Für das Qualifying beim GP in Kanada können alle Interessierten heute nicht auf den Free-TV-Sender RTL zurückgreifen. SPOX erklärt Euch: Darum zeigt der Sender das Event heute nicht live im TV und Livestream.

Auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montréal kämpfen die Formel-1-Piloten um Charles Leclerc und Max Verstappen heute um die besten Plätze für den morgigen GP von Kanada.

Neben den beiden Spitzenfahrern wird auch Lewis Hamilton trotz anhaltender Rückenbeschwerden versuchen, bei der Entscheidung um die Pole Position ein Wörtchen mitzureden. Für ganz vorne hat es allerdings in diesem Jahr bisher nicht gereicht, da duellieren sich vor allem die Fahrer von Ferrari und Red Bull Racing. Der Niederländer Verstappen führt das Klassement dabei an, Ferrari macht sich das Leben in dieser Saison jedoch besonders selbst häufig schwer - sechs von acht Pole Positions für den italienischen Rennstall sprechen gleichzeitig für die Qualität des hauseigenen Boliden.

Viele Stories verspricht das Qualifying beim Großen Preis von Kanada also. Leider gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland nicht die Möglichkeit, das Event bei RTL - und damit im Free-TV und im Livestream - zu verfolgen. Wir erklären Euch die Hintergründe.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP in Kanada heute nicht live im TV und Livestream

Der gemeine deutsche Formel-1-Fan hatte sich in der Vergangenheit daran gewöhnt, das gesamte Rennwochenende live im Free-TV oder im Livestream verfolgen zu können. Seit zwei Jahren ist das anders: Für die meisten Rennen der Saison zeigt sich in Deutschland ausschließlich Sky für die Übertragung verantwortlich, sicherte sich der Pay-TV-Sender damals das größte Rechtepaket.

Für den ehemaligen Formel-1-Primus RTL blieben dabei nur vier Rennwochenende zur Ausstrahlung im Free-TV übrig. Welche das sind, seht Ihr hier:

Nummer Event Ort Datum 1 GP der Emilia-Romagna Imola, Italien 24.04.2022 2 GP von Großbritannien Silverstone, England 03.07.2022 3 GP der Niederlande Zandvoort, Niederlande 04.09.2022 4 GP von Brasilien Sao Paulo, Brasilien 13.11.2022

Auch einen Livestream vom Kölner Sender wird es dementsprechend nicht geben, auch hierfür muss das Angebot von Sky in Anspruch genommen werden.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP in Kanada heute nicht live im TV und Livestream - Mögliche Alternativen

Bei Sky kommen für die Übertragung mehrere Möglichkeiten in Betracht, sowohl im TV als auch im Livestream: Auf dem hauseigenen Sender Sky Sport F1 (HD) wird das Rennen ausgestrahlt, ebenso könnt Ihr auf die Livestream-Formate SkyGo und WOW (ehemals SkyTicket) zurückgreifen.

In Österreich wiederum laufen alle Rennen des Saisonkalenders im freiempfangbaren Fernsehen. An diesem Wochenende ist der ORF mit der Ausstrahlung an der Reihe, im Livestream in der ORF-TVthek gibt es ebenfalls eine Streamingoption. Für deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer ist es nicht ganz einfach, das österreische Fernsehen oder Streamingformate zu nutzen. Wie es trotzdem funktionieren kann, erfahrt Ihr hier.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Kanada heute im TV und Livestream sehen - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying, GP von Kanada

Qualifying, GP von Kanada Datum: 18. Juni

18. Juni Start: 22.00 Uhr

22.00 Uhr Streckenname: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Länge: 4,361 Kilometer

4,361 Kilometer Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 6

6 Streckenrekord: 1:13,078, Valtteri Bottas (2019)

1:13,078, Valtteri Bottas (2019) Übertragung im TV: Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD, ORF

Übertragung im Livestream: Sky Go- App , WOW, ORF-TVthek, F1TV

App Liveticker: SPOX

