Heute findet das 2. Freie Training beim Grand Prix in Aserbaidschan statt. Die komplette Session bietet SPOX im Liveticker zum Mitlesen an.

Nach dem 1. Freien Training steht als Nächstes das 2. Freie Training beim Grand Prix in Aserbaidschan auf dem Plan. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr die komplette Formel-1-Session mitlesen.

Formel 1: 2. Freies Training in Aserbaidschan heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Formel-1-Freitag wird heute mit dem 2. Freien Training beendet. Wie das 1. Freie Training dauert auch das 2. exakt eine Stunde lang. Morgen um 13 Uhr steht dann das 3. Freie Training auf dem Plan, ehe um 16 Uhr das Qualifying losgeht.

Vor Beginn: Start des Trainings auf dem Baku City Circuit ist um 16.00 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des 2. Freien Trainings beim Grand Prix in Aserbaidschan.

Formel 1: 2. Freies Training in Aserbaidschan heute im TV und Livestream

Sky kümmert sich um die Übertragung und bietet das 2. Freie Training heute auf dem Kanal Sky Sport F1 (HD) an. Live und in voller Länge lässt sich die Session jedoch auch im Livestream verfolgen. Auch was das betrifft, ist Sky die richtige Adresse. Um den Stream überhaupt nutzen zu können, braucht man jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket, das von nun an WOW heißt.

Formel 1: Der Stand in der Fahrerwertung

Rang Name Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 125 2 Charles Leclerc Ferrari 116 3 Sergio Pérez Red Bull 110 4 George Russell Mercedes 84 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 50 7 Lando Norris McLaren 48 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Haas 15

Formel 1: Der Stand in der Konstrukteurswertung