Der Grand Prix von Kanada wird heute mit dem 1. Freien Training eröffnet. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr die Session live verfolgen.

Auf das Rennwochenende in Aserbaidschan folgt der Grand Prix in Kanada. Dieses geht heute mit dem 1. Freien Training los. Seid im Liveticker mit dabei, um nichts zu verpassen.

Formel 1: 1. Freies Training in Kanada heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Große Preis in Aserbaidschan ist zu Ende, Max Verstappen gewann auf dem Baku City Circuit sein bereits fünftes Rennen der Saison, zeitgleich konnte er seine WM-Führung ausbauen. Direkt am nächsten Wochenende geht auch bereits der Grand Prix in Kanada los. Dieser wird heute mit dem 1. Freien Training eröffnet.

Vor Beginn: Das Training auf dem Circuit Gilles Villeneuve (Montreal) geht um 20 Uhr deutscher Zeit los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 1. Freien Training beim Grand Prix in Kanada.

Formel 1: 1. Freies Training in Kanada heute im TV und Livestream

Wer das Training live verfolgen möchte, braucht Zugang zum Angebot von Sky, der die Übertragungsrechte in Deutschland besitzt. Auf den Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport 1 (HD) beginnt um 19.45 Uhr die Übertragung.

Darüber hinaus könnt Ihr das Training auch im Livestream verfolgen. Zugriff auf darauf erhaltet Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit WOW (ehemals SkyTicket).

