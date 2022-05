Mit dem Rennen in Monaco geht heute das nächste Highlight der Formel-1-Saison 2022 über die Bühne. Wer das Rennen beim GP in Monaco live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Jährlich sorgt der Große Preis in Monaco für eines von zahlreichen Highlights im Rennkalender der Formel 1. Am heutigen Sonntag (29. Mai) ist es wieder soweit. Um 15 Uhr schalten die Ampeln auf dem Circuit de Monaco auf Grün und das Rennen wird gestartet.

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP in Monaco

Datum Beginn Event Freitag, 27. Mai 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 27. Mai 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 28. Mai 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 28. Mai 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 29. Mai 15.00 Uhr Rennen

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Monaco heute live im TV und Livestream?

Wie beim gestrigen Qualifying sind auch heute mehrere Anbieter in mehreren Ländern im Einsatz, um Livebilder aus Monaco zu zeigen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Monaco heute live im Pay-TV?

Da die Übertragungsrechte für die Formel 1 auch in dieser Saison bei Sky liegen, ist der Pay-TV-Sender auch heute für die Übertragung des Rennens beim Grand Prix in Monaco zuständig. Wer keine Sekunde vom Spektakel im Fürstentum verpassen will, muss um 13.30 Uhr entweder Sky Sport UHD oder Sky Sport F1 (HD) anmachen.

Um diese Uhrzeit geht die Übertragung nämlich mit der Vorberichterstattung los. Wenn das Rennen zu Ende ist und der Sieger feststeht, wird die Übertragung noch lange nicht beendet. Nach der Siegerehrung werden nämlich zudem noch Analysen zum Rennen präsentiert, darauf folgt außerdem noch die Pressekonferenz mit dem Podiumstrio.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Monaco heute live im Free-TV?

Ein weiterer Anbieter, der heute im Zuge des Rennens in Monaco im Einsatz ist, ist der österreichische TV-Sender ORF1, der das Rennen ab 13.40 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen anbietet. Für Unterhaltung sorgen dabei neben den Akteuren auf dem Asphalt auch Kommentator Ernst Hausleitner, Co-Kommentator Alexander Wurz und Ferdinand Habsburg, der sich um die Analysen kümmert.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Monaco heute live im Livestream?

Was Sky und der ORF im Pay-TV bzw. Free-TV übertragen, wird parallel dazu auch im Livestream angeboten. Um den Livestream von Sky nutzen zu können, habt Ihr zwei Möglichkeiten: entweder das SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Wer hingegen den ORF-Livestream schauen möchte, braucht als Österreicherin oder Österreicher nichts zu bezahlen, sondern kann einfach gratis auf ihn zugreifen. Wie auch Fans aus Deutschland den ORF empfangen können, wird Euch hier erklärt.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Monaco heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: 7. Grand Prix in der Saison 2022

7. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 29. Mai 2022

29. Mai 2022 Ort: Monaco, Monaco

Monaco, Monaco Session: Rennen

Rennen Start der Session: 15 Uhr

15 Uhr Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF

Livestream (AT): Sky, TVthek (ORF), F1TV (nur Bestandskunden)

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Monaco heute live im TV und Livestream? Liveticker zum Rennen in Monte Carlo

Selbstverständlich könnt Ihr das Rennen auch bei SPOX live verfolgen. Zu allen Sessions der Formel-1-Saison haben wir einen eigenen Ticker im Angebot - so auch zum Rennen in Monte Carlo.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP in Monaco

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Monaco heute live im TV und Livestream? Die Startaufstellung

Charles Leclerc hat sich die wohl wichtigste Pole Position der Formel-1-Saison gesichert. Der Ferrari-Pilot verwies im Qualifying zum Großen Preis von Monaco seinen Teamkollegen Carlos Sainz (Spanien) und den Mexikaner Sergio Perez im Red Bull auf die Plätze. Seit 1997 siegte im Fürstentum nur, wer unter den Top Drei startete.

Für Leclerc ist es die 14. Pole seiner Formel-1-Karriere und bereits die fünfte im siebten Saisonrennen. Der gebürtige Monegasse hat vor seinem Heimspiel sechs Punkte Rückstand in der WM auf Titelverteidiger Max Verstappen, der Niederländer qualifizierte sich nur auf Rang vier. Ein Crash von Perez sorgte für das vorzeitige Ende der Session.

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel stellte seinen Aston Martin auf Startplatz neun, Haas-Pilot Mick Schumacher verpasste das Q3 und geht von Rang 15 in den Prestige-Grand-Prix. (Quelle: SID)

Platz Fahrer Team Zeit/Rückstand 1 Charles Leclerc Ferrari 1:11.376m 2 Carlos Sainz Ferrari +0.225s 3 Sergio Pérez Red Bull +0.253s 4 Max Verstappen Red Bull +0.290s 5 Lando Norris McLaren +0.473s 6 George Russell Mercedes +0.736s 7 Fernando Alonso Alpine F1 Team +0.871s 8 Lewis Hamilton Mercedes +1.184s 9 Sebastian Vettel Aston Martin F1 Team +1.356s 10 Esteban Ocon Alpine F1 Team +1.671s 11 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.421s 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.533s 13 Kevin Magnussen Haas F1 +1.545s 14 Daniel Ricciardo McLaren +1.588s 15 Mick Schumacher Haas F1 +1.705s 16 Alex Albon Williams +2.235s 17 Pierre Gasly AlphaTauri +2.284s 18 Lance Stroll Aston Martin F1 Team +2.302s 19 Nicholas Latifi Williams +3.027s 20 Guanyu Zhou Alfa Romeo +4.230s

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Monaco heute live im TV und Livestream? Der WM-Stand vor dem heutigen Rennen

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen 110 2. Charles Leclerc 104 3. Sergio Perez 85 4. George Russell 74 5. Carlos Sainz 65 6. Lewis Hamilton 46 7. Lando Norris 39 8. Valtteri Bottas 38 9. Esteban Ocon 30 10. Kevin Magnussen 15

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 195 2. Ferrari 169 3. Mercedes-Benz 120 4. McLaren 50 5. Alfa Romeo 39 6. Alpine 34 7. AlphaTauri 17 8. Haas 15 9. Aston Martin 6 10. Williams 3

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Monaco heute live im TV und Livestream? Strecke in Monte Carlo

Sainte-Devote, Mirabeau, Casino, Rascasse - allein die Kurvennamen in Monaco sind legendär und erzählen Geschichten von Triumphen und Tragödien. Kein Rennen im Formel-1-Kalender sticht so heraus wie die Jagd durch die Häuserschluchten des Fürstentums. Auf der kürzesten Strecke (3,337 km) werden die niedrigsten Durchschnittsgeschwindigkeiten des Grand-Prix-Jahres (rund 150 km/h) erzielt, und doch will jeder Fahrer dieses Rennen unbedingt gewinnen.

Die Größten der Größten stehen in der Siegerliste und haben sich beim Fürst den Pokal abgeholt, drumherum werden Partys in den exklusiven Clubs und auf den Luxusyachten gefeiert. Sehen und gesehen werden. Der Aufbau der Strecke dauert sechs Wochen, 33 Kilometer Leitschienen werden angebracht, 20.000 Quadratmeter Fangzäune, die Tribünen-Konstruktionen wiegen zusammen mehr als 1000 Tonnen.

Die einen schimpfen auf die Prozessionen von PS-Monstern durch viel zu enge Straßen, in denen Überholen eigentlich unmöglich ist. Die meisten aber lieben genau diese Faszination, die man nirgendwo sonst findet. Auslaufzonen sind schließlich Mangelware, jeder Fehler kann das Aus bedeuten. Die schmerzhafte Erfahrung mussten selbst Rekordsieger Ayrton Senna (sechs Monaco-Triumphe) und auch Michael Schumacher (fünf) machen. (Quelle: SID)

Streckenname: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Länge: 3337 Meter

3337 Meter Runden: 78

78 Distanz: 260,520 Kilometer

260,520 Kilometer Rechtskurven: 11

11 Linkskurven: 8

Formel 1: Der Rennkalender