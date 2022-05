Das sechste Rennen der Formel-1-Saison steht an. Es geht nach Barcelona zum Großen Preis von Spanien. Wer den GP von Barcelona heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das halbe Dutzend wird nun voll gemacht. In der Formel 1 folgt auf die Rennen in Sachir, Dschidda, Melbourne, der Emilia-Romagna in Italien und Miami am heutigen Sonntag, den 22. Mai, der Grand Prix von Barcelona. Es ist das sechste Rennen der laufenden Saison, 22 statt der ursprünglich geplanten 23 stehen neuerdings auf dem Programm.

Gefahren wird heute auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, der Startschuss erfolgt dort um 15 Uhr. Auf Max Verstappen, Charles Leclerc und Co. warten dann 66 Runden und eine Distanz von insgesamt 307 Kilometern. Eine Runde ist 4,675 Kilometer lang.

Wo wird sich der GP von Barcelona heute live im TV und Livestream verfolgen lassen? SPOX klärt hier nun darüber auf.

© getty Für Carlos Sainz ist es in Spanien ein Heimrennen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Barcelona heute live im TV und Livestream?

Die Frage, die sich immer wieder stellt: Überträgt in Deutschland wieder nur Sky die Königsklasse im Motorsport live oder parallel auch RTL? Der Kölner Sender hat mit dem Pay-TV-Sender vereinbart, vier Rennen während der Saison auch im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL zu zeigen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Barcelona heute live im TV?

Das aktuelle Wochenende fällt jedoch nicht unter die Rennen, die es bei beiden Sendern zu sehen gibt. Nach der Emilia-Romaga sind das noch Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November).

Wer den GP von Barcelona heute nicht verpassen will, der ist also auf ein Abonnement bei Sky angewiesen, um mit eigenen Augen dabei zu sein. Die Vorberichterstattung auf Sky Sport F1 beginnt um 13.30 Uhr, also 90 Minuten vor Rennstart. Sascha Roos wird das Geschehen schließlich kommentieren, Experte ist heute Timo Glock.

Nach dem GP bekommt Ihr von Sky auch noch die Analyse sowie Interviews und die Pressekonferenz serviert. Die Live-Übertragung dauert so bis 18.30 Uhr an. Wer das Rennen live verpasst hat, kann sich schon anschließend die Wiederholung ansehen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Barcelona heute im Livestream?

Wer Kunde bei Sky ist, kann die Formel 1 über Sky Go im Livestream verfolgen. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket lassen sich die Rennen ebenso ohne ein langfristiges Abo anschauen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Barcelona heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Runde: 6. Grand Prix in der Saison 2022

6. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 22. Mai 2022

22. Mai 2022 Rennstart: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Barcelona (Spanien)

Barcelona (Spanien) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, ORFThek, F1TV, SRF

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Barcelona heute im Liveticker

Auf SPOX gibt es natürlich auch für den GP in Barcelona den Liveticker. Dort könnt Ihr ausführlich das komplette Rennen verfolgen, damit Ihr nichts auf der Strecke verpasst.

Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Barcelona heute live im TV und Livestream? - Die Startaufstellung

Startposition Fahrer Rennstall 1 Leclerc Ferrari 2 Verstappen Red Bull 3 Sainz Ferrari 4 Russell Mercedes 5 Pérez Red Bull 6 Hamilton Mercedes 7 Bottas Alfa Romeo 8 Magnussen Haas 9 Ricciardo McLaren 10 Schumacher Haas 11 Norris McLaren 12 Ocon Alpine 13 Tsunoda AlphaTauri 14 Gasly AlphaTauri 15 Zhou Alfa Romeo 16 Vettel Aston Martin 17 Alonso Alpine 18 Stroll Aston Martin 19 Albon Williams 20 Latifi Williams

Formel 1: Die Strecke beim GP in Barcelona

Seit 1991 ist der Circuit de Barcelona-Catalunya bereits im Rennkalender der Formel 1. Im vergangenen Jahr gewann Lewis Hamilton auf der Strecke. Hier gibt's alle Infos:

Streckenname Circuit de Barcelona-Catalunya Länge 4,675 km Runden 66 Distanz 307,104 km Kurven 16 (9 rechts, 7 links)

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Barcelona heute live im TV und Livestream? - Stand in der Fahrerwertung

Mit 19 Zählern führt der Monegasse Charles Leclerc vor Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer konnte im vergangenen GP in Miami den Sieg vor Kontrahenten Leclerc holen. Dritter wurde Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

Platz Fahrer Punkte 1 Charles Leclerc 104 2 Max Verstappen 85 3 Sergio Perez 66 4 George Russell 59 5 Carlos Sainz 53 6 Lewis Hamilton 36 7 Lando Norris 35 8 Valtteri Bottas 30 9 Esteban Ocon 24 10 Kevin Magnussen 15

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2022

Nach dem heutigen GP von Barcelona findet Ende Mai ebenfalls noch der GP von Monaco statt. Dann geht es im Klassiker durch die Straßen Monte Carlos.