Die 20 Formel-1-Piloten kämpfen im heutigen Qualifying um gute Startplätze für das morgige Rennen beim Grand Prix in Monaco. Wer die Session live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Grand Prix Nummer sieben im Formel-1-Rennkalender ist das Rennwochenende in Monaco. Während am gestrigen Freitag die ersten beiden Freien Trainings im Fürstentum bestritten wurden, steht am heutigen Samstag, den 28. Mai, neben dem 3. Freien Training auch das Qualifying an. Die Session (Qualifying) geht um 16 Uhr los und beginnt auf dem Circuit de Monaco mit Q1. Darauf folgen dann der zweite und dritte Qualifikationsabschnitt. Erst danach wird bekannt sein, wie die Startaufstellung für das Rennen, das morgen um 15 Uhr startet, aussehen wird.

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP in Monaco

Datum Beginn Event Freitag, 27. Mai 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 27. Mai 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 28. Mai 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 28. Mai 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 29. Mai 15.00 Uhr Rennen

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Monaco heute live im TV und Livestream?

Auch für das Qualifying beim Grand Prix in Monaco sind heute mehrere Sender im Einsatz. Nicht jeder wird jedoch die Möglichkeit haben, auf alle zuzugreifen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Monaco heute live im Pay-TV?

Wie bei allen Freien Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen, die in der Formel-1-Saison 2022 bereits absolviert wurden, ist Sky auch beim heutigen Qualifying Ansprechpartner Nummer eins, was die Übertragung betrifft. Im Laufe der Saison werden nämlich alle Sessions, darunter übrigens auch das heutige dritte Freie Training, im Pay-TV auf dem Sender Sky Sport F1 (HD) angeboten.

Die Übertragung zum 3. Freien Training beginnt um 12.45 Uhr, Übertragungsstart für das Qualifying ist um 15.30 Uhr.

© getty In Monaco findet der siebte Grand Prix der Saison statt.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Monaco heute live im Free-TV?

Das Qualifying wird aber auch im Free-TV zu sehen sein. Nicht jedoch bei RTL, das auch in dieser Saison vier Rennen übertragen darf. Vielmehr ist die Rede vom österreichischen Free-TV-Sender ORF1. Im Nachbarland teilen sich nämlich der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte für die Motorsportkönigsklasse. Der ORF war bereits für das Wochenende in Barcelona zuständig und ist es auch heute.

Um 15.40 Uhr werden die ersten Livebilder aus Monaco gezeigt. Für den öffentlich-rechtlichen Sender dafür im Einsatz ist folgendes Team:

Kommentator: Ernst Hausleitner

Ernst Hausleitner Co-Kommentator: Alexander Wurz

Alexander Wurz Analyse: Ferdinand Habsburg

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Monaco heute live im Livestream?

Was die Übertragung im Livestream betrifft, sind beide Anbieter im Einsatz - sowohl Sky als auch der ORF. Während der Livestream von Sky kostenpflichtig ist und nur mit einem SkyGo-Abonnement oder SkyTicket freischaltbar ist, fallen für den Livestream des ORF keine Kosten an.

Wer den ORF-Livestream nutzen möchte, muss in der ORF-TVthek vorbeischauen. Dort ist der Zugriff für Österreicherinnen und Österreicher kostenlos. Auch einige Deutsche können übrigens ORF1 empfangen. Hier erfahrt Ihr, wie.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Monaco heute live im TV und Livestream? Die Session im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Qualifying heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an. So bleibt Ihr während des Kampfes um die Pole Position stets auf dem Laufenden. Auch beim heutigen 3. Freien Training und beim morgigen Rennen könnt Ihr mit dabei sein.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Monaco heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: 7. Grand Prix in der Saison 2022

7. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 28. Mai 2022

28. Mai 2022 Ort: Monaco, Monaco

Monaco, Monaco Session: Qualifying

Qualifying Start der Session: 16 Uhr

16 Uhr Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF

Livestream (AT): Sky, TVthek (ORF), F1TV (nur Bestandskunden)

