Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Miami heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rennkalender der Formel 1 steht eine brandneue Strecke im Plan. Die zehn Teams und 20 Fahrer bestreiten in der USA zum ersten Mal den Großen Preis in Miami. Wie Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Das fünfte Rennen der Formel 1 Saison 2022 steht an. Es geht zum ersten überhaupt nach Florida, genauer gesagt nach Miami. Dort werden die 20 Fahrer zum ersten Mal den Großen Preis in Miami bestreiten.

2021 wurde die Strecke noch nicht im Rennkalender der Formel 1 berücksichtigt. Stattdessen durfte der GP von Saudi-Arabien sein Debüt feiern. Nun wird der GP von Miami neben dem GP von Austin das zweite Formel 1-Rennen in den USA. Zudem wurde bereits eine weitere amerikanische Strecke angekündigt: Der Große Preis in Las Vegas!

In der jungen Formel 1 Saison kristallisieren sich langsam die Favoriten raus. Nach vier gefahrenen Rennen ist klar zu erkennen, dass Ferrari unter der Regeländerung des aerodynamischen Konzepts sehr profitiert. Das Italienische Team hat zusammen mit Red Bull den schnellsten Wagen. Was im vergangenen Jahr Hamilton vs. Verstappen war, ist dieses Jahr Leclerc vs. Verstappen. Man kann sich also auf weitere spannende Duelle zwischen dem Monegassen und dem Niederländer freuen. Auch das Haas-Team, welches in Miami sein Heimrennen feiert, ist bisher einer der Gewinner der Saison. Vom abgeschlagenen Letzten zu einem konkurrenzfähigen Mittelfeldauto. Mick Schuhmacher hofft in Miami seinen ersten Punkt in der Formel 1 zu holen.

Das Weltmeisterteam Mercedes kommt hingegen nicht gut mit der neuen Regeländerung klar. Lewis Hamilton konnte im GP von Imola gerade einmal den 13. Platz erreichen. Natürlich zu wenig für einen Fahrer seiner Klasse. Kann Mercedes einen Fortschritt machen?

Der Grand-Prix startet aufgrund der Zeit-Verschiebung erst um 21.30 Uhr. Bei SPOX erfahrt ihr, wie Ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Der amtierende Weltmeister Max Verstappen konnte in Imola seinen zweiten Saisonsieg feiern.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Miami heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky auch den Großen Preis von Imola. Bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD laufen ab 13.30 Uhr die Vorberichte zum Rennen. Um 14.55 Uhr übernimmt dann das Duo aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schuhmacher.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Miami heute live im TV

In der Formel 1 hat Sky die exklusiven Übertragungsrechte. Wenn Ihr also jedes Rennen sehen möchtet, werdet ihr am Pay-TV-Sender nicht vorbeikommen. Um Zugriff auf die Sender zu bekommen, benötigt Ihr das Sport-Paket von Sky. Die Kosten belaufen sich aktuell auf 17,25 Euro im Monat im Jahresabo. Zudem gibt es das Sky-Entertainment-Paket aufgrund einer Aktion oben drauf.

In Österreich könnt Ihr den GP von Miami auch im Free-TV sehen. Servus TV zeigt das Rennen live und in voller Länge. Wie Ihr den TV-Sender auch in Deutschland sehen könnt erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Miami heute live im Livestream

Wer das Rennen per Livestream verfolgen möchte hat zwei Optionen: SkyGo und Sky Ticket. Wenn Ihr bereits Sky-Kunden seit, dann müsst Ihr euch bei SkyGo nur mit Euren Zugangsdaten anmelden und schon ist der Livestream zum GP in Miami verfügbar.

Alternativ bietet der Pay-TV-Sender auch das SkyTicket an. Mit dem Supersport Ticket könnt Ihr jedes einzelne Rennen der Formel 1 sehen. Ihr habt zudem die komplette Auswahl an Sport bei Sky. Unter anderem bietet der Sender alle Samstagsspiele der Bundesliga, die komplette 2. Bundesliga, die NHL usw. an. Vom Preis bewegt Ihr Euch bei 19,99 Euro im Monat im Jahresabo. Bei der monatlichen Option kostetet es Euch 29,99 Euro das Sky Ticket zu nutzen.

Der österreichische Sender Servus TV bietet das Rennen zudem auch kostenlos als Livestream an.

Als letzte Option gibt es noch bei F1TV einen Livestream mit allen Sessions des GP von Miami. Diesen könnt Ihr jedoch nur als Bestandskunden sehen.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

© getty Lewis Hamilton beendete den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola nur auf einem enttäuschenden Platz 13. Kann er in Miami zurückschlagen?

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Miami heute live im TV, Livestream und Liveticker - wichtige Infos

Runde: 5. Grand Prix in der Saison 2022

5. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 08. Mai 2022

08. Mai 2022 Rennstart: 21.30 Uhr

21.30 Uhr Ort: Miami Street Circuit (USA)

Miami Street Circuit (USA) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, ServusTV, F1TV (nur Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Miami heute im Liveticker

Auf SPOX gibt es natürlich auch für den GP in Miami den Liveticker. Dort könnt Ihr ausführlich das komplette Rennen verfolgen, damit Ihr nichts auf der Strecke verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Miami heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Rang Name Team 1. Charles Leclerc Ferrari 2. Carlos Sainz Ferrari 3. Max Verstappen Red Bull 4. Sergio Perez Red Bull 5. Valtteri Bottas Alfa Romeo 6. Lewis Hamilton Mercedes 7. Pierre Gasly Alpha Tauri 8. Lando Norris McLaren 9. Yuki Tsunoda Alpha Tauri 10. Lance Stroll Aston Martin 11. Fernando Alonso Alpine 12. George Russell Mercedes 13. Sebastian Vettel Aston Martin 14. Daniel Ricciardo McLaren 15. Mick Schumacher Haas 16. Kevin Magnussen Haas 17. Guanyu Zhou Alfa Romeo 18. Alexander Albon Williams 19. Nicolas Latifi Williams 20. Esteban Ocon Alpine

Formel 1: Die Strecke beim GP in Miami

Ein komplett neuer Track in der Formel 1. Der Miami Street Circuit ist seit diesem Jahr im Kalender. Hier gibt's die wichtigsten Infos zur Strecke:

Streckenname Miami Street Circuit Länge 5,41 km Runden 57 Distanz 308,37 km Kurven 19

Formel 1: Der Rennkalender 2022