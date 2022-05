Mit dem heutigen Qualifying beim GP in Monaco steht das vielleicht aufregendste Qualifying der Formel-1-Saison an. Alle Informationen zu der Übertragung des Spektakels und wo Ihr das Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Formel 1 ist zu Gast im Fürstentum Monaco! Beim heutigen Qualifying jagen die Formel-1-Boldien durch die engen Straßenschluchten von Monte Carlo. Wer kann sich heute die Pole holen?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Monaco im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Qualifying beim GP in Monaco findet am heutigen Samstag, den 28. Mai, statt. Ab 16.00 Uhr kämpfen die Formel 1-Piloten auf dem Circuit de Monaco um die Pole Position. Die Pole ist in Monaco von besonderer Bedeutung. Der enge, verwinkelte Straßenkurs ist trotz seiner geringen Länge äußerst anspruchsvoll. Im Rennen ist das Überholen in Monaco sehr schwer - der Mann von der Pole hat damit beste Siegchancen für das morgige Rennen.

Im vergangen Jahr konnte sich die Pole der Lokalmatador Charles Leclerc holen. In einem dramatischen Qualifying crashte der Ferrari-Pilot in seiner letzten Runde - der Folgeschaden an seinem Boliden machte im Rennen schließlich den Weg frei für Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot holte den Sieg und am Ende des Jahres den Weltmeistertitel.

In der WM führt in dieser Saison seit dem letzten Rennen in Barcelona ebenfalls Max Verstappen. Der Niederländer profitierte von einem Ausfall von Charles Leclerc, der seinen Boliden in Führung liegend mit einem Motorschaden abstellen musste. Verstappen hat in der WM nun 110 Punkte auf dem Konto, sechs mehr als sein ärgster Verfolger Leclerc. In der Konstrukteurswertung ist Red Bull nach dem Doppelsieg ebenfalls an der Scuderia vorbeigezogen.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Monaco im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan im Überblick

atum Beginn Event Freitag, 27. Mai 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 27. Mai 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 28. Mai 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 28. Mai 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 29. Mai 15.00 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Monaco im TV und Livestream

In Deutschland zeigt Sky am heutigen Tag das Qualifying beim GP in Monaco live im TV und Livestream. In Österreich bieten sich Euch mehrere Möglichkeiten, das Qualifying live im TV und im Livestream zu sehen.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Monaco im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Pay-TV seht Ihr heute auf Sky Sport F1 (HD) das Qualifying live und vollumfänglich. Die Vorberichte beginnen um 15.30 Uhr.

In Österreich zeigt der ORF das Qualifying ab 15.40 Uhr live im Free-TV. Wie Ihr den TV-Sender auch in Deutschland sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

© getty Mercedes und Lewis Hamilton zeigten sich am vergangen Wochenende in Barcelona deutlich verbessert. Wie schlagen sich die Silberpfeile heute in Monaco?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Monaco im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App gleich zwei Optionen, das Qualifying beim GP in Monaco im Livestream zu verfolgen. Als Sky-Kunden könnt Ihr mit der Sky Go-App Euer gesamtes Programm bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen. Das Sky Ticket könnt Ihr bei dem Pay-TV-Sender kostenpflichtig buchen.

Der ORF bietet einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an. Dort könnt Ihr heute ebenfalls das Qualifying beim GP in Monaco live erleben. Mit F1TV könnt Ihr als Bestandskunden ebenfalls das Qualifying live und in voller Länge im Livestream sehen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Monaco im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying Monaco

Qualifying Monaco Datum: 28. Mai

28. Mai Start: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Strecke: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Streckenlänge: 3,337 Kilometer

3,337 Kilometer Streckenrekord: 1:12,909, Lewis Hamilton (2021)

1:12,909, Lewis Hamilton (2021) Übertragung im TV: Sky, ORF

Sky, ORF Übertragung im Livestream: Sky, ORF, F1TV

Sky, ORF, F1TV Übertragung im Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Monaco im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch am heutigen Tag das Qualifying beim GP in Monaco in einem ausführlichen Liveticker. Ihr könnt das Qualifying nicht live im TV oder im Livestream erleben? Dann könnt Ihr Euch auf uns verlassen! Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1: Der Rennkalender