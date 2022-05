Das erste Formel 1-Wochenende in Miami beginnt am heutigen Tag mit den Freien Trainings. Alle Informationen zu den Übertragungen der Sessions und wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Zum ersten Mal in der langen Historie der Formel 1 findet an diesem Wochenende ein GP in Miami statt. In den Freien Trainings bereiten sich die Teams auf die brandneue Strecke und das Rennen am kommenden Sonntag vor.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Miami im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das 1. Freie Training beim GP von Miami beginnt am heutigen Freitag, den 06. Mai, um 20.30 Uhr. Alle Sessions an diesem Rennwochen beginnen aufgrund der Zeitverschiebung am Abend deutscher Zeit. Das 2. Freie Training absolvieren die Fahrer am selben Tag. Die Session startet etwas später am heutigen Abend um 23.30 Uhr. Das 3. Freie Training beginnt schließlich am morgigen Samstag, den 07. Mai, kurz vor Beginn des Qualifyings um 19.00 Uhr.

Beim GP von Miami kreisen die Formel 1-Boliden um den Miami International Autodrome, einem Stadtkurs, der unter anderem am Hard-Rock-Stadion entlang läuft. Die brandneue Strecke misst 5,412 km in der Länge und besitzt 19 Kurven. Nach dem 3. Freien Training findet am morgigen Samstag das Qualifying statt. Das Rennen in Miami beginnt dann am Sonntag, den 08. Mai, um 21.30 Uhr.

Aktuell führt Charles Leclerc die Fahrerwertung in der Formel 1 an. Einen Vorsprung von 27 Punkten hat der Ferrari-Pilot auf den amtierenden Weltmeister Max Verstappen, der beim vergangenen GP von Imola jedoch einige Zähler gutmachen konnte. Weniger gut läuft es dagegen bei Mick Schumacher. Der Haas-Pilot ist nur einer von zwei Fahrern, die in dieser Saison noch keine Punkte holen konnten. Sein Teamkollege Kevin Magnussen dagegen konnte in dieser noch jungen Saison schon einige Male das Potential des Autos offenbaren. Stellt er in den Freien Trainings die Weichen für die ersten Punkte in seiner Formel 1-Karriere?

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Miami im TV, Livestream und Liveticker - Die Termine im Überblick

Datum Event Start (MEZ) 06. Mai 1. Freies Training 20.30 Uhr 06. Mai 2. Freies Training 23.30 Uhr 07. Mai 3. Freies Training 19.00 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Miami im TV und Livestream

In Deutschland zeigt sich Sky für die Übertragung aller Freien Trainings zuständig. Der Pay-TV-Sender bietet Euch die Option, die Sessions live und in voller Länge im Pay-TV und im Livestream zu sehen. In Österreich bieten sich Euch zudem einige Möglichkeiten, die Freien Trainings im TV und Livestream zu erleben.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Miami im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Sky zeigt das 1. Freie Training am heutigen Tag ab 20.15 Uhr live und in voller Länge auf Sky Sport F1 (HD). Ab 23.15 Uhr seht Ihr dort auch das 2. Freie Training live und vollumfänglich. Am morgigen Samstag beginnt der Pay-TV-Sender seine Übertragung um 18.45 Uhr. Die Freien Trainings beim GP von Miami starten am Freitag um 20.30 Uhr und 23.30 Uhr, und am Samstag um 19.00 Uhr.

Wenn Ihr an der Grenze zu Österreich wohnt, könnt Ihr in Deutschland zudem die Übertragung der Freien Trainings von Servus TV verfolgen. Servus TV zeigt die Sessions live und in voller Länge im österreichischen Free-TV.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Miami im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch in Deutschland gleich zwei Optionen, die Freien Trainings im Livestream zu erleben. Das geht zu einem über die Sky Go-App, mit der Ihr Euer gesamtes Sky Programm streamen könnt. Alternativ könnt Ihr bei Sky auch das Sky Ticket buchen. Damit könnt Ihr die Freien Trainings beim GP von Miami ebenfalls live und in voller Länge sehen.

Servus TV bietet einen kostenlosen Livestream zu allen Freien Trainings an. Wie Ihr die Livestreams ganz legal in Deutschland schauen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die letzte Möglichkeit, die Freien Trainings im Livestream zu erleben, bietet Euch F1TV.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Miami im TV und Livestream - Die Strecke

Event: GP vom Miami

GP vom Miami Ort: Miami, Florida

Miami, Florida Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Länge: 5,412 km

5,412 km Kurven: 19

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Miami im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch alle Freien Trainings beim GP von Miami im Liveticker. So verpasst Ihr keine Session an diesem Rennwochenende.

Formel 1: Die Gesamtwertungen im Überblick

Fahrerwertung

Rang Name Team Punkte 1 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 86 2 Max Verstappen Red Bull Racing 59 3 Sergio Perez Red Bull Racing 54 4 George Russell Mercedes AMG Petronas 49 5 Carlos Sainz jr Scuderia Ferrari 38 6 Lando Norris McLaren F1 Team 35 7 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas 28 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team 24 9 Esteban Ocon Alpine F1 Team 20 10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 15

Teamwertung