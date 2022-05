Die Formel 1 ist zu Gast in Miami. Zum ersten Mal in der Geschichte des Sports wird in der Metropole ein Formel 1-Rennen ausgetragen. Doch warum wird der GP von Miami heute nicht live im TV und Livestream bei RTL gezeigt? SPOX klärt auf.

Am heutigen Sonntag, den 08. Mai, wird zum allerersten Mal in der langen Formel 1-Historie im US-amerikanischen Miami ein GP stattfinden. Das Rennen startet heute um 21.30 Uhr auf dem Miami International Autodrome.

Die brandneue Strecke schlängelt sich als Stadtkurs durch die Metropole Miamis. Unter anderem das Hard-Rock-Stadion, der Heimspielstädte des Football-Teams Miami Dolphins, passieren die Formel 1-Boliden heute beim Rennen in Miami.

In der WM führt aktuell Charles Leclerc die Fahrerwertung souverän an. Der Ferrari-Pilot hat ganze 27 Punkte Vorsprung auf seinen ärgsten Konkurrenten, den amtierenden Weltmeister und Red Bull-Pilot Max Verstappen. Der konnte beim vergangenen Rennen in Imola jedoch einiges an Punkten auf Leclerc gutmachen. Gelingt ihm das heute auch beim GP von Miami?

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Miami heute nicht live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Rennen: GP vom Miami

GP vom Miami Datum: 08. Mai

08. Mai Start: 21.30 Uhr

21.30 Uhr Ort: Miami, Florida

Miami, Florida Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Runden: 57

57 Länge: 5,412 km

5,412 km Distanz: 308,37

308,37 Kurven: 19

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Miami heute nicht live im TV und Livestream

Noch vor einigen Jahren zeigte RTL die komplette Formel 1-Saison live im Free-TV. Wie schon im vergangenen Jahr, zeigt der Kölner Privatsender in dieser Saison jedoch nur noch ausgewählte Rennen live im TV und Livestream.

RTL besitzt die Übertragungsrechte für insgesamt vier Rennen in dieser Saison. Den GP von Imola hat der Privatsender in diesem Jahr schon übertragen. Die restlichen Rennen sind die GPs von Silverstone, Zandvoort und Sao Paolo.

Das Rennen beim GP von Miami zeigt RTL am heutigen Abend hingegen nicht. In Deutschland besitzt Sky die umfassenden Übertragungsrechte der Formel 1. Dort seht Ihr heute das Rennen live und in voller Länge im Pay-TV.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Miami heute nicht live im TV und Livestream - Diese Rennen zeigt RTL live im Free-TV

Nr. GP von ... (Ort) Strecke Zeitplan (je 2022) 4 Italien (Imola) Autodromo Enzo e Dino Ferrari 22.04. - 24.04. 10 Großbritannien (Silverstone) Silverstone Circuit 01.07. - 03.07. 15 Niederlande (Zandvoort) Circuit Park Zandvoort 02.09. - 04.09. 22 Brasilien (Sao Paulo) Autódromo José Carlos Pace 11.11. - 13.11.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Miami heute nicht live im TV und Livestream - Das Rennen im TV und Livestream

Sky zeigt das Rennen beim GP von Miami in Deutschland heute exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport F1 beginnen die Vorberichte zum Rennen heute um 20.00 Uhr. Ab 21.30 Uhr seht Ihr auf Sky Sport F1 das Rennen dann live und in voller Länge im Free-TV. Sascha Roos und Ralf Schumacher sind für den Pay-TV-Sender als Kommentatoren im Einsatz.

Mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App könnt Ihr das Rennen beim GP von Miami heute alternativ im Livestream erleben. So könnt Ihr die Übertragung von Sky bequem auf Eurem Smartphone oder Tablet streamen.

In Österreich zeigt Servus TV das Rennen heute live und vollumfänglich im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Wie Ihr die Übertagung des Senders auch in Deutschland sehen könnt, erfahrt Ihr hier. Zudem könnt Ihr in Österreich auch auf F1TV den GP von Miami am heutigen Abend im Livestream verfolgen.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Miami heute nicht live im TV und Livestream - Die Startaufstellung

Rang Name Team 1. Charles Leclerc Ferrari 2. Carlos Sainz Ferrari 3. Max Verstappen Red Bull 4. Sergio Perez Red Bull 5. Valtteri Bottas Alfa Romeo 6. Lewis Hamilton Mercedes 7. Pierre Gasly Alpha Tauri 8. Lando Norris McLaren 9. Yuki Tsunoda Alpha Tauri 10. Lance Stroll Aston Martin 11. Fernando Alonso Alpine 12. George Russell Mercedes 13. Sebastian Vettel Aston Martin 14. Daniel Ricciardo McLaren 15. Mick Schumacher Haas 16. Kevin Magnussen Haas 17. Guanyu Zhou Alfa Romeo 18. Alexander Albon Williams 19. Nicolas Latifi Williams 20. Esteban Ocon Alpine

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Miami heute nicht live im TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

Wir verfolgen für Euch am heutigen Abend das komplette Rennen beim GP von Miami im Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde von der Action auf der Strecke. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick