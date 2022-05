In Barcelona findet heute das nächste Rennen in der Formel1 statt. Von RTL wird der Grand Prix allerdings nicht im TV und Livestream übertragen. SPOX erklärt, warum das so ist und wo man trotzdem nichts verpasst.

Nach dem Abstecher in die USA mit dem Grand Prix in Miami hält sich die Formel 1 nun wieder in Europa auf. Am heutigen Sonntag, den 22. Mai trägt Barcelona das sechste Rennen der laufenden Saison aus. Der Startschuss fällt um 15 Uhr, zur Sache geht es auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

66 Runden werden die Piloten absolvieren müssen, dabei legen sie auf der 4.675 Meter langen Strecke eine Distanz von 307 Kilometern zurück.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Barcelona heute nicht live im TV und Livestream

RTL war über Jahrzehnte hinweg die erste Anlaufstelle, wenn man die Formel 1 in Deutschland live im Fernsehen schauen wollte. Inzwischen ist das aber nicht mehr der Fall. Die Exklusivrechte liegen bei Sky, wobei der Pay-TV-Sender mit RTL vereinbart hat, dass vier Rennen pro Saison auch parallel im Free-TV bei RTL gezeigt werden.

Das Barcelona-Wochenende gehört nicht dazu, stattdessen betrifft das nach Imola (24. April) auch noch Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November). Möglicherweise werden daran aber noch Änderungen vorgenommen - nicht jedoch zum Barcelona-GP.

Wichtig zu wissen: Wenn RTL an einem Renn-Wochenende ebenfalls auf Sendung geht, dann auch wirklich nur zu den Großen Preisen. Selbst dann wird es die Trainingseinheiten sowie die Qualifyings ausschließlich bei Sky zu verfolgen geben.

Bei dem Bezahlfernsehsender startet die Formel-1-Übertragung heute um 13.30 Uhr, einschalten müsst Ihr dabei bei Sky Sport F1. Kommentator ist Sascha Roos, Experte diesmal Timo Glock. Nach dem Rennen bekommt Ihr bei Sky auch alles Weitere mit: Interviews, Analysen und die Pressekonferenz, schon ab 18.30 Uhr gibt es den GP dann in der Wiederholung zu sehen.

Es besteht wie gewohnt auch die Möglichkeit, das Sky-Programm via Livestream abzurufen. Hierfür stehen die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

Formel 1: GP von Barcelona heute im Liveticker

Bestens zum Rennen aufgehoben seid Ihr auch bei SPOX. Hier steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der umgehend schriftlich über das Geschehen auf der Strecke in Barcelona informiert. Hier geht's zum Liveticker.

Formel 1: Leclerc siegt im Qualifying - die Startaufstellung

WM-Spitzenreiter Charles Leclerc darf in der Formel 1 auf seinen ersten Sieg seit sechs Wochen hoffen. Der Ferrari-Pilot holte im Qualifying zum Großen Preis von Spanien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) die Pole Position vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Für Leclerc ist es bereits die vierte Pole im sechsten Saisonrennen.

Verstappen hatte die vergangenen beiden Rennen gewonnen und befand sich deutlich im Aufwind, nachdem er in den ersten drei Saisonläufen zweimal ausgeschieden war. Leclerc führt das Klassement noch recht deutlich vor dem Niederländer an (104:85 Punkte), in Barcelona kann er seinen Vorsprung nun ausbauen.

Hinter den beiden Rivalen steht Leclercs Teamkollege Carlos Sainz vor seinem Heimpublikum auf Rang drei. Mercedes konnte trotz einiger Updates noch nicht ganz zur Spitze aufschließen, zeigt sich aber weiter in aufsteigender Form. Erneut landete George Russell als Vierter vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der Sechster wurde.

Mick Schumacher, der wegen einer brennenden Bremse fast das komplette dritte Training verpasst hatte, schaffte es erstmals in seiner Formel-1-Karriere in den finalen Abschnitt der besten Zehn - und holte dort Startplatz zehn.

Sebastian Vettel scheiterte schon im ersten Abschnitt und landete nur auf Rang 16. Ein aufregendes Wochenende nahm damit eine ärgerliche Wendung für den Heppenheimer. Sein generalüberholter Aston Martin hatte zuvor große Diskussionen ausgelöst, Red Bull warf dem Konkurrenten vor, die Seitenkästen illegal kopiert zu haben. Der Weltverband FIA sah nach einer Untersuchung allerdings kein Fehlverhalten.

Startposition Fahrer Rennstall 1 Leclerc Ferrari 2 Verstappen Red Bull 3 Sainz Ferrari 4 Russell Mercedes 5 Pérez Red Bull 6 Hamilton Mercedes 7 Bottas Alfa Romeo 8 Magnussen Haas 9 Ricciardo McLaren 10 Schumacher Haas 11 Norris McLaren 12 Ocon Alpine 13 Tsunoda AlphaTauri 14 Gasly AlphaTauri 15 Zhou Alfa Romeo 16 Vettel Aston Martin 17 Alonso Alpine 18 Stroll Aston Martin 19 Albon Williams 20 Latifi Williams

Formel 1: Aktueller Stand in der WM

Nach fünf absolvierten Rennen führt Charles Leclerc die WM-Fahrerwertung an. Der Ferrari-Pilot hat bis dato 104 Punkte gesammelt, liegt damit 19 Zähler vor seinem Verfolger Max Verstappen (85). Auf den Weltmeister folgt wiederum Sergio Perez auf Rang drei (66).

Lewis Hamilton ist lediglich Sechster (36) - sehr enttäuschend für den eigentlichen Titelaspiranten. Mit Sebastian Vettel hat erst einer der beiden deutschen Fahrer bislang Punkte erzielt.