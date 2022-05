Die Formel-1-Fans dürfen sich heute auf ein Spektakel freuen! In Monaco findet das Rennen auf dem legendären Stadtkurs statt. Warum das Rennen beim GP in Monaco nicht von RTL im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit dem Rennen auf dem legendären Stadtkurs von Monaco findet am heutigen Sonntag, den 29. Mai, das nächste große Highlight der Formel-1-Saison 2022 statt. Die Freien Trainings und das Qualifying wurden absolviert.

Es steht dem Abschluss beim Grand Prix in Monaco nun also nichts mehr im Weg. Um 15 Uhr wird das Rennen eröffnet.

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP in Monaco

Datum Beginn Event Freitag, 27. Mai 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 27. Mai 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 28. Mai 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 28. Mai 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 29. Mai 15.00 Uhr Rennen

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Monaco heute nicht live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 hat in dieser Saison nicht mehr RTL. Der Privatsender darf lediglich vier Rennen co-exklusiv im Free-TV ausstrahlen. Der Große Preis von Monaco gehört jedoch nicht dazu.

Bei den vier Rennen handelt es sich um folgende:

Großer Preis der Emilia-Romagna (Imola)

Großer Preis von Großbritannien (Silverstone)

Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Formel 1: GP von Monaco live im TV und Livestream sehen

Nichtsdestotrotz gibt es zum Rennen im Fürstentum heute eine Übertragung. Darum kümmert sich der Pay-TV-Sender Sky, der sich die Rechte an alle Sessions der Saison gesichert hat. Gezeigt wird das Spektakel auf zwei Sendern: auf Sky Sport UHD und Sky Sport F1 (HD). In beiden Fällen beginnt die Übertragung bereits um 13.30 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Rennstart.

Sky ist zudem auch nach dem Rennen für die Fans der Motorsportkönigsklasse im Einsatz, denn auf beiden Sendern sind danach auch ausführliche Analysen und die Pressekonferenz zu sehen.

Das alles bietet Sky jedoch auch im Livestream an. Dieser ist kostenpflichtig und mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket abrufbar.

© getty Charles Leclerc hofft auf einen Heimsieg in Monaco.

Es wird zwar keine Übertragung im deutschen Free-TV geben, dafür jedoch im österreichischen. ServusTV und der ORF teilen sich nämlich die Rechte an allen Rennwochenenden der aktuellen Saison. Der ORF war für den vergangenen Grand Prix in Barcelona verantwortlich und ist es auch für Monaco. Wer also in Österreich das Rennen auf dem Circuit de Monaco verfolgen möchte, braucht Zugang zu ORF1. Dort beginnt nämlich bereits um 13.40 Uhr die Vorberichterstattung. Folgendes Trio begleitet Euch dabei durch das Rennen:

Kommentator: Ernst Hausleitner

Ernst Hausleitner Co-Kommentator: Alexander Wurz

Alexander Wurz Analyse: Ferdinand Habsburg

Auch der ORF bietet zum Rennen einen Livestream in der ORF-TVthek an. Auf diesen können Österreicherinnen und Österreicher gratis und völlig ohne Abo zugreifen.

Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, wie deutsche Motorsportfans den ORF empfangen können. Hier könnt Ihr nachlesen, wie.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Monaco heute nicht live im TV und Livestream - Das Rennen im Liveticker

SPOX ist beim Rennen in Monaco heute ebenfalls im Einsatz - nämlich mit einem detaillierten Liveticker, mit dem Ihr das Geschehen auf der Strecke mitverfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP in Monaco

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Monaco heute nicht live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Runde: 7. Grand Prix in der Saison 2022

7. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 29. Mai 2022

29. Mai 2022 Ort: Monaco, Monaco

Monaco, Monaco Session: Rennen

Rennen Start der Session: 15 Uhr

15 Uhr Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF

Livestream (AT): Sky, TVthek (ORF), F1TV (nur Bestandskunden)

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Monaco heute nicht live im TV und Livestream - Die Startaufstellung

Charles Leclerc hat sich die wohl wichtigste Pole Position der Formel-1-Saison gesichert. Der Ferrari-Pilot verwies im Qualifying zum Großen Preis von Monaco seinen Teamkollegen Carlos Sainz (Spanien) und den Mexikaner Sergio Perez im Red Bull auf die Plätze. Seit 1997 siegte im Fürstentum nur, wer unter den Top Drei startete.

Für Leclerc ist es die 14. Pole seiner Formel-1-Karriere und bereits die fünfte im siebten Saisonrennen. Der gebürtige Monegasse hat vor seinem Heimspiel sechs Punkte Rückstand in der WM auf Titelverteidiger Max Verstappen, der Niederländer qualifizierte sich nur auf Rang vier. Ein Crash von Perez sorgte für das vorzeitige Ende der Session.

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel stellte seinen Aston Martin auf Startplatz neun, Haas-Pilot Mick Schumacher verpasste das Q3 und geht von Rang 15 in den Prestige-Grand-Prix. (Quelle: SID)

Platz Fahrer Team Zeit/Rückstand 1 Charles Leclerc Ferrari 1:11.376m 2 Carlos Sainz Ferrari +0.225s 3 Sergio Pérez Red Bull +0.253s 4 Max Verstappen Red Bull +0.290s 5 Lando Norris McLaren +0.473s 6 George Russell Mercedes +0.736s 7 Fernando Alonso Alpine F1 Team +0.871s 8 Lewis Hamilton Mercedes +1.184s 9 Sebastian Vettel Aston Martin F1 Team +1.356s 10 Esteban Ocon Alpine F1 Team +1.671s 11 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.421s 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.533s 13 Kevin Magnussen Haas F1 +1.545s 14 Daniel Ricciardo McLaren +1.588s 15 Mick Schumacher Haas F1 +1.705s 16 Alex Albon Williams +2.235s 17 Pierre Gasly AlphaTauri +2.284s 18 Lance Stroll Aston Martin F1 Team +2.302s 19 Nicholas Latifi Williams +3.027s 20 Guanyu Zhou Alfa Romeo +4.230s

© getty Charles Leclerc startet in Monaco von der Pole Position.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Monaco heute nicht live im TV und Livestream - Strecke in Monte Carlo

Sainte-Devote, Mirabeau, Casino, Rascasse - allein die Kurvennamen in Monaco sind legendär und erzählen Geschichten von Triumphen und Tragödien. Kein Rennen im Formel-1-Kalender sticht so heraus wie die Jagd durch die Häuserschluchten des Fürstentums. Auf der kürzesten Strecke (3,337 km) werden die niedrigsten Durchschnittsgeschwindigkeiten des Grand-Prix-Jahres (rund 150 km/h) erzielt, und doch will jeder Fahrer dieses Rennen unbedingt gewinnen.

Die Größten der Größten stehen in der Siegerliste und haben sich beim Fürst den Pokal abgeholt, drumherum werden Partys in den exklusiven Clubs und auf den Luxusyachten gefeiert. Sehen und gesehen werden. Der Aufbau der Strecke dauert sechs Wochen, 33 Kilometer Leitschienen werden angebracht, 20.000 Quadratmeter Fangzäune, die Tribünen-Konstruktionen wiegen zusammen mehr als 1000 Tonnen.

Die einen schimpfen auf die Prozessionen von PS-Monstern durch viel zu enge Straßen, in denen Überholen eigentlich unmöglich ist. Die meisten aber lieben genau diese Faszination, die man nirgendwo sonst findet. Auslaufzonen sind schließlich Mangelware, jeder Fehler kann das Aus bedeuten. Die schmerzhafte Erfahrung mussten selbst Rekordsieger Ayrton Senna (sechs Monaco-Triumphe) und auch Michael Schumacher (fünf) machen. (Quelle: SID)

Streckenname: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Länge: 3337 Meter

3337 Meter Runden: 78

78 Distanz: 260,520 Kilometer

260,520 Kilometer Rechtskurven: 11

11 Linkskurven: 8

