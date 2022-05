Die Formel-1-Piloten sind heute im Qualifying beim Grand Prix von Miami gefragt. Die Session wird heute jedoch nicht bei RTL gezeigt. Was der Grund dafür ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Tag zwei in Miami! Im Rahmen des GP von Miami geht es am heutigen Samstag, den 7. Mai, weiter mit dem fünften Rennwochenende der noch jungen Saison. Gestern lagen die beiden Freien Trainings im Fokus, heute ist es das Qualifying. Zunächst steigt auf dem um 19.00 Uhr deutscher Zeit das 3. und letzte Freie Training, ehe um 22 Uhr der Kampf um die Pole Position beginnt.

Das heutige Ergebnis im Qualifying wird dann für das Rennen morgen (8. Mai) herangenommen, es bestimmt nämlich die Startaufstellung.

Formel 1, GP in Miami: Der Zeitplan

Datum Event Start (MEZ) 06. Mai 1. Freies Training 20.30 Uhr 06. Mai 2. Freies Training 23.30 Uhr 07. Mai 3. Freies Training 19.00 Uhr 07. Mai Qualifying 22.00 Uhr 08. Mai Rennen 21.30 Uhr

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP in Miami heute nicht live im TV und Livestream

Wie im vergangenen Jahr darf RTL neben dem Rechteinhaber Sky auch in diesem Jahr vier Rennen live im Free-TV übertragen. Der Große Preis von Miami gehört jedoch nicht zu diesen vier. Vielmehr handelt es sich dabei um folgende Rennen:

Großer Preis der Emilia-Romagna (Imola)

Großer Preis von Großbritannien (Silverstone)

Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Mit dem Großen Preis der Emilia Romagna (Imola) hat der Privatsender ein Viertel bereits übertragen. Außerdem zeigt RTL ausschließlich die Rennen, alle anderen Sessions des Wochenendes, damit sind die Freien Trainings und das Qualifying gemeint, dagegen nicht.

Wer also das Qualifying in Miami heute schauen möchte, der kommt auch dieses Mal nicht um Sky herum, denn der Pay-TV-Sender überträgt auf seinem Kanal namens Sky Sport F1 (HD) das Qualifying live und in voller Länge. Die halbstündige Vorberichterstattung geht um 21.30 Uhr los. Durch die Session begleitet Euch das übliche Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Nachdem das Qualifying dann zu Ende ist, bietet Sky zudem auch die Pressekonferenz, die Interviews der schnellsten Fahrer aus der Session beinhaltet, an.

Neben der Übertragung im Pay-TV wird auch eine im Livestream angeboten. Um diesen freischalten zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket gebraucht.

In Österreich kümmert sich der Privatsender ServusTV um die Übertragung im Free-TV. Zusätzlich bietet er auch einen Livestream an. Dieser ist im Gegensatz zu dem von Sky kostenlos nutzbar.

Wie Ihr ServusTV Österreich auch in Deutschland empfangen könnt, seht Ihr hier.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP in Miami heute nicht live im TV und Livestream - Die Session im Liveticker

Falls Ihr kein Sky-Abo habt und auch sonst nicht auf das Angebot von ServusTV zugreifen könnt, bietet SPOX die perfekte Lösung an: den Liveticker. Mit diesem tickern wir Euch das Geschehen auf der Strecke live mit.

Hier geht es zum Qualifying beim GP in Miami.

Hier geht es zum Rennen beim GP in Miami.

© getty Ferrari-Pilot Charles Leclerc führt aktuell die Fahrerwertung in der Formel 1 an.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP in Miami heute nicht live im TV und Livestream - Die Fahrerwertung

Trotz des verpatzten Rennens in Imola vor zwei Wochen führt Ferrari-Pilot Charles Leclerc die Fahrerwertung nach vier absolvierten Rennen komfortabel an. 86 Punkte sind auf der Habenseite, der Vorsprung auf den amtierenden Champion Max Verstappen beträgt bereits 27 Punkte, und das obwohl der Niederländer von den vier Grands Prix zwei gewinnen konnte.

Rang Name Punkte 1. Charles Leclerc 86 2. Max Verstappen 59 3. Sergio Perez 54 4. George Russell 49 5. Carlos Sainz 38 6. Lando Norris 35 7. Lewis Hamilton 28 8. Valtteri Bottas 24 9. Esteban Ocon 20 10. Kevin Magnussen 15

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP in Miami heute nicht live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: GP von Miami

GP von Miami Datum: 06. bis 08. Mai

06. bis 08. Mai Ort: Miami, USA

Miami, USA Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Übertragung Free-TV (AT): ServusTV

Übertragung Pay-TV (DE & AT): Sky

Übertragung Livestream (DE): Sky, F1TV

Übertragung Livestream (AT): Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

