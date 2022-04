Der Formel 1-Zirkus reist zum fünften Rennen der Saison nach Miami. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte gastiert die Formel 1 in der Metropole. Wir liefern Euch alle Informationen zum GP von Miami und zu der Übertragung im TV und Livestream in diesem Artikel.

Die Formel 1 ist zu Gast im Sunshine State! Zum allerersten Mal in der langen Historie der Formel 1 wird in dieser Saison in Miami ein Grand Prix ausgetragen. Der GP von Miami Anfang Mai ist die fünfte Stadion des Rennkalenders der Formel 1-Saison 2022.

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Das Rennwochenende beim GP von Miami wird in diesem Jahr von 06. bis zum 08. Mai ausgetragen. Durch die Zeitverschiebung finden alle Session des Wochenendes am Abend deutscher Zeit statt.

Am Freitag, den 06. Mai beginnt das Rennwochenende mit dem 1. Freien Training, welches um 20.30 Uhr beginnt. Am Sonntag, den 08. Mai, beginnt der GP auf dem Miami Street Circuit um 21.30 Uhr. Das Qualifying wird am Samstag, den 07. Mai, um 22.00 Uhr über die Bühne gehen.

Im vergangen Jahr schaffte es der GP von Miami noch nicht in den Rennkalender der Formel 1. Die Verantwortlichen entschieden sich stattdessen den GP von Saudi Arabien abzuhalten. Nun gibt das Rennen in Miami sein Debut Anfang Mai. Es ist die fünfte Stadion, die der Formel 1-Zirkus in dieser Saison anläuft. Neben dem GP von Austin, ist der GP von Miami das zweite Formel 1-Rennen, das in den USA ausgetragen wird. Und die Expansion in Amerika schreiet weiter voran: Die Formel 1-Bosse kündigten erst vor wenige Wochen einen GP in Las Vegas an.

Neben dem neuen GP von Miami gab es in der Formel 1 in dieser Saison einige weitere Neuerungen. Die aerodynamische Konzept der Boliden hat sich komplett Verändert. Großer Profiteur der Regeländerung ist Ferrari. Mit Red Bull hat das Team aus Maranello in den ersten vier Rennen der Saison das schnellste Auto. Charles Leclerc gewann in diesem Jahr schon zwei Grand Prix und führt die Fahrerwertung der Formel 1 an. Das Mercedes-Team rund um den achtfachen Weltmeister Lewis Hamilton, die in der vergangen Jahren den Sport dominiert hatten, kämpfen dagegen noch mit neu eingeführten Regeln.

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Der Zeitplan

Datum Event Start 06. Mai 1. Freies Training 20.30 Uhr 06. Mai 2. Freies Training 23.30 Uhr 07. Mai 3. Freies Training 19.00 Uhr 07. Mai Qualifying 22.00 Uhr 08. Mai Rennen 21.30 Uhr

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Strecke

In Miami wurde für den GP ein brandneuer Stadtkurs entworfen. Dieser führt rund um das Hard Rock Stadium, der Spielstädte der Miami Dolphins. Der Stadtkurs ist insgesamt 5,41 km lang und wird beim Rennen insgesamt 57 Mal umkreist werden.

Name: Miami Street Circuit

Miami Street Circuit Standort: Miami, Florida (USA)

Miami, Florida (USA) Länge: 5,410 km

5,410 km Runden: 57

57 Renndistanz: 308,370 km

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV und Livestream

In dieser Saison zeigen einige Sender die Rennen der Formel 1 live und in voller Länge im TV und Livestream. Alle Rennen der Formel 1-Saison 2022 überträgt dabei Sky. RTL zeigt vier ausgesuchte Rennen im Free-TV, der GP von Miami gehört nicht dazu. Wenn Ihr in Österreich oder im grenznahen Gebiet des Landes wohnt bietet sich Euch zudem noch weitere Optionen, den GP von Miami im TV und Livestream zu verfolgen.

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Pay-TV zeigt Sky alle Sessions des GP von Miami live und in voller Länge auf Sky Sport F1 (HD). Der Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte für alle Rennen in dieser Formel 1-Saison.

In Österreich könnt Ihr den GP von Miami auch im Free-TV sehen. Servus TV zeigt das Rennen live und in voller Länge am 08. Mai. Wie Ihr den TV-Sender auch in Deutschland sehen könnt erfahrt Ihr hier.

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch gleich zwei Optionen, die Sessions beim GP von Miami im Livestream zu erleben. Als Sky-Kunden seht Ihr Euer gesamtes Programm in der Sky Go-App bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone. Ihr könnt auch das Sky Ticket bei dem Pay-TV-Sender buchen. Das ermöglicht es Euch ebenfalls den GP von Miami zu streamen.

Der österreichische Sender Servus TV bietet einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an, mit dem Ihr auch das Rennen auf dem Miami Street Circuit sehen könnt.

Zu guter Letzt bietet F1TV einen Livestream aller Sessions des GP von Miami an. Diesen könnt Ihr jedoch nur als Bestandskunden sehen.

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: GP von Miami

GP von Miami Datum: 06. bis 08. Mai

06. bis 08. Mai Ort: Miami, USA

Miami, USA Strecke: Miami Street Circuit

Miami Street Circuit Übertragung im TV: Sky, Servus TV

Übertragung im Livestream: Sky, Servus TV, F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch den GP von Miami auch in ausführlichen Liveticker, mit den Ihr nichts von der Action auf der Strecke verpasst. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.