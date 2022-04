Formel 1: Toto Wolff entschuldigt sich per Funkspruch bei Lewis Hamilton

Lewis Hamilton landete beim Großen Preis der Emilia-Romagna nur auf Platz 13 und erlebte das nächste persönliche Debakel. Nach der Zieleinfahrt entschuldigte sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff per Funkspruch beim Ex-Weltmeister und bezeichnete den Silberpfeil als "unfahrbar".

"Lewis, hi. Entschuldigung für das, was du heute fahren musstest. Ich weiß, [das Auto] ist unfahrbar und am Ende steht kein Ergebnis, das wir verdienen. Es geht weiter, aber das war ein schreckliches Rennen", sagte Wolff per Funk kurz nach dem Ende des Rennens.

Nach einigen Sekunden Pause antwortete Hamilton: "Ja, kein Problem, Toto. Lass uns weiter hart arbeiten." Darauf entgegnete Wolff: "Ja, das machen wir. Wir kämpfen uns hier raus!"

Mit lediglich 28 Punkten nach vier Rennen liegt Hamilton in der Fahrer-Gesamtwertung derzeit nur auf Platz sieben und damit 58 Zähler hinter Spitzenreiter Charles Leclerc (Ferrari). Hamiltons Teamkollege George Russell fuhr am Sonntag als Vierter in die Punkte.

Formel 1: Lewis Hamilton entschuldigt sich

Beinahe das gesamte Rennen über hing der Brite im DRS-Zug hinter Alpha-Tauri-Mann Pierre Gasly fest und fand keinen Weg vorbei. Zu allem Überfluss wurde der Mercedes-Pilot gegen Rennende von Erzrivale Max Verstappen gedemütigt. Hamilton musste den Niederländer überrunden lassen.

"Ich weiß gar nicht richtig, was ich sagen soll. Es ist definitiv nicht einfach. Aber wir alle spüren es als ein Team. Alle sind konzentriert und versuchen ihr Bestes. Es gibt niemanden, der aufgibt. Wir alle wollen so schnell wie möglich Fortschritte machen. Immerhin hat George heute Punkte geholt für Mercedes. Daher Entschuldigung, dass ich es nicht ebenso geschafft habe", sagte Hamilton nach dem Rennen.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Charles Leclerc Ferrari 86 2 Max Verstappen Red Bull 59 3 Sergio Perez Red Bull 54 4 George Russell Mercedes 49 5 Carlos Sainz Ferrari 38 6 Lando Norris McLaren 35 7 Lewis Hamilton Mercedes 28 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 24 9 Esteban Ocon Alpine 20 10 Kevin Magnussen Alfa Romeo 15

Konstrukteurswertung: