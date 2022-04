Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt in Melbourne zum Grand Prix von Australien. Das Rennen wird allerdings nicht beim Free-TV-Sender RTL zu sehen sein. Warum dem so ist, erfahrt Ihr hier. Zudem verrät Euch SPOX, wo Ihr das Rennen dennoch in Deutschland im TV und Livestream sehen könnt.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Australien nicht live im TV und Livestream

Die Formel 1 ist zwar immer noch die Königsklasse des Motorsports, aber im deutschen Free-TV spielt sie bereits seit 2021 kaum noch eine Rolle.

Jahrzehntelang hatte der Kölner Privatsender RTL alle Rennen und auch die Qualifyings der Formel 1 stets im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Doch damit ist mittlerweile Schluss. RTL sieht sich im Sportbereich nun eher im Fußball zuhause und zeigt DFB-Länderspiele sowie die Europa League live.

In der Formel 1 hingegen zog man sich weitestgehend zurück. Lediglich vier Rennen laufen noch bei RTL pro Jahr. In diesem Jahr sind es die Rennen in Imola (24. April), Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November). Sollten Rennen abgesagt werden, würde es hier noch zu Verschiebungen kommen.

Das heißt aber auch, dass der Australien-Grand-Prix in Melbourne nicht auf dieser Liste steht und somit nicht bei RTL gezeigt wird. Und das gilt nicht nur für RTL, sondern generell für eine Übertragung im deutschen Free-TV.

© getty Der Grand Prix von Australien findet 2022 wieder statt.

Formel 1, Übertragung: GP von Australien am Sonntag live im TV und Livestream

Wer das Rennen in Melbourne dennoch live sehen will, ist beim Pay-TV-Sender Sky richtig aufgehoben. Sky überträgt diesen wie jeden anderen Grand Prix der Saison 2022 live. Das Rennen im Albert Park beginnt am Sonntag aufgrund der Zeitverschiebung bereits um 7 Uhr MESZ. Die Übertragung auf dem Kanal Sky Sport F1 beginnt jedoch schon um 5.30 Uhr.

Kommentieren wird das Rennen wie immer Sascha Roos, dem dieses Mal Timo Glock als Experte zur Seite stehen wird. Wer das Rennen derweil im hochauflösenden 4K sehen will, der kann dies auf dem Kanal Sky Sport UHD tun.

Nach dem Rennen gibt es dann noch die Siegerehrung, Analysen, Nachberichte und Interviews mit den Fahrern und Teamverantwortlichen.

Darüber hinaus bietet Sky seine Übertragung auch im Livestream an. Dafür gibt es zwei Wege: Als Abonnent des Sport-Pakets greift man auf den für Kunden kostenlosen Service sky Go zurück. Wer kein Abo hat, kann sich das Rennen via sky Ticket anschauen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Ein weiterer Weg, den Australien-GP Am Sonntag live zu sehen, ist das ORF. Der österreichische öffentlich-rechtliche Sender ORF1 zeigt das Rennen live. Wie Ihr die Übertragung aus Deutschland aus nutzen könnte, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Formel 1: GP von Australien im Liveticker

Wer auf bewegte Bilder verzichten kann, dem sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Hier verpasst Ihr kein Highlight des Renngeschehens und werdet permanent auf dem Laufenden gehalten.

Selbstverständlich ist dieser Service für Euch kostenlos!

Hier geht es zum Liveticker: GP von Australien in der Formel 1!

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Australien nicht live im TV und Livestream - Infos im Überblick

Runde: 3. Rennen der Saison 2022

3. Rennen der Saison 2022 Datum: 10. April 2022

10. April 2022 Ort: Melbourne, Australien

Melbourne, Australien Übertragung (DE): sky

sky Livestream (DE): sky, F1TV (nur Bestandskunden)

sky, F1TV (nur Bestandskunden) Übertragung (AT): sky, ORF1

sky, ORF1 Livestream (AT): sky, ORFTVthek, F1TV

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Australien nicht live im TV und Livestream - Die Strecke in Melbourne

Streckenname: Albert Park Circuit

Albert Park Circuit Ort: Melbourne, Australien

Melbourne, Australien Länge: 5278 Meter

5278 Meter Runden: 58

58 Distanz: 306,124 Kilometer

306,124 Kilometer Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 5

Formel 1: Der WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Charles Leclerc Ferrari 45 2 Carlos Sainz Ferrari 33 3 Max Verstappen Red Bull 25 4 George Russell Mercedes 22 5 Lewis Hamilton Mercedes 16 6 Esteban Ocon Alpine 14 7 Sergio Perez Red Bull 12 8 Kevin Magnussen Haas 12 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 8 10 Lando Norris McLaren 6

Konstrukteurswertung: