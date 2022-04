Das für heute geplante Qualifying beim GP von Australien, dem dritten der noch jungen Formel-1-Saison 2022, wird nicht von RTL live im TV und Livestream gezeigt. Warum das so ist, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt in Australien. Zum ersten Mal seit 2019 sind die Piloten und Teams wieder auf dem Albert Park Circuit in Melbourne unterwegs, coronabedingt musste das Spektakel in der Millionenstadt die vergangenen zwei Jahre abgesagt werden.

Heute Morgen fanden in Melbourne also die ersten beiden Freien Trainings seit langem statt. Morgen (Samstag, 9. April) geht es dann weiter mit dem 3. Freien Training und dem Qualifying. Das Rennen steigt am Sonntag um 7 Uhr deutscher Zeit.

Formel 1, GP von Australien: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 8. April 2022 5 Uhr 1. Freies Training Freitag, 8. April 2022 8 Uhr 2. Freies Training Samstag, 9. April 2022 5 Uhr 3. Freies Training Samstag, 9. April 2022 8 Uhr Qualifying Sonntag, 10. April 2022 7 Uhr Rennen

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Australien nicht live im TV und Livestream

Das dritte Qualifying der noch jungen Formel-1-Saison 2022 wird morgen auf jeden Fall nicht bei RTL zu sehen sein. Der Privatsender besitzt in dieser Saison nämlich nur die Übertragungsrechte an vier Grands Prix. Der Große Preis von Australien zählt nicht dazu. (Der erste Große Preis, den RTL in dieser Saison anbietet, ist der GP der Emilia-Romagna in zwei Wochen).

© getty Max Verstappen setzte sich in Saudi-Arabien vor Charles Leclerc durch.

Australien ist also nicht Teil des F1-Repertoires von RTL. Stattdessen überträgt Sky das Qualifying live und in voller Länge. Im Gegensatz zu RTL bietet der Pay-TV-Sender nämlich jedes Rennen und jede Session der Saison an. Um 7.30 Uhr wird das Qualifying auf den Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD mit Sascha Roos als Kommentator und Timo Glock als Experte gezeigt.

Außerdem stellt Sky zum Qualifying auch einen Livestream zur Verfügung. Zugang zu diesem erhaltet Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

Österreichische Motorsportfans können die Formel 1 heute wieder im ORF verfolgen. Bei ORF1 werden die Livebilder aus Australien um 7.40 Uhr gezeigt. Aber auch im Livestream bietet der öffentlich-rechtliche Sender die Session an. Die ORF-TVthek ist kostenlos abrufbar. Einige deutsche Haushalte können jedoch ebenfalls ORF und ServusTV, den Privatsender, der sich in Österreich die Rechte mit dem ORF teilt, nutzen. Wie das geht, erfahrt Ihr hier.

Formel 1: Das Qualifying beim GP von Australien im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Qualifying live verfolgen zu können, bietet SPOX an. Wir tickern die schnellsten Rundenzeiten und die Pole-Runde für Euch live mit.

Hier geht es zum Liveticker zum Qualifying beim GP von Australien.

Formel 1: Die Strecke beim GP von Australien

Streckenname Albert Park Circuit Länge 5.303 Meter Runden 58 Distanz 307,574 km Rechtskurven 10 Linkskurven 6

Formel 1: Der Rennkalender 2022

Ferrari hat in den ersten zwei Rennen am besten ausgesehen: Im ersten Rennen der Saison, in Bahrain, holte sich der italienische Rennstall direkt zum Auftakt einen Doppelsieg. Charles Leclerc wurde Erster, Teamkollege Carlos Sainz Zweiter. Auch im zweiten Rennen, in Saudi-Arabien, waren die beiden Ferrari-Piloten wieder vorne mit dabei. Lediglich der amtierende Champion Max Verstappen konnte sich gegen das Duo durchsetzen, nachdem der Niederländer zuvor in Bahrain ausgeschieden war. Lewis Hamilton hingegen, in Bahrain noch Dritter, fuhr in Saudi-Arabien nur auf Rang zehn.