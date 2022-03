In Saudi-Arabien geht das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2022 vonstatten. Wer zeigt / überträgt den GP heute live im TV und Livestream? Im Vorfeld gibt es hier alle relevanten Informationen zur Ausstrahlung.

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton: So formierte sich das erste Podium der Formel 1 im Jahr 2022. Vergangenes Wochenende wurde die neue Saison in der Königsklasse des Motorsports in Bahrain eröffnet, nun geht es auch schon mit Rennen Nummer zwei weiter. Wie dieses wohl ausgeht?

Zur Sache geht es am heutigen Sonntag, den 27. März. Um 19 Uhr fällt der Startschuss, womit auch der zweite Grand Prix des Jahres ein Nachtrennen sein wird. Die Piloten haben auf dem Jeddah Corniche Circuit 50 Runden à 6,2 Kilometer zu absolvieren. Die Gesamtdistanz beläuft sich so auf 308 Kilometer.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream? Zeitplan in Dschidda

Event Tag Beginn (Rennen) 1. freies Training Freitag 15.00 Uhr 2. freies Training Freitag 18.00 Uhr 3. freies Training Samstag 15.00 Uhr Qualifying Samstag 18 Uhr Rennen Sonntag 19 Uhr

Wer zeigt / überträgt den GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream? SPOX klärt Euch hier darüber auf und informiert auch darüber, wie sich das Rennen im Liveticker verfolgen lässt.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream?

Mittlerweile werden es sicherlich viele von Euch mitbekommen haben: Die primäre Anlaufstelle ist der Pay-TV-Sender Sky, wenn es um die Übertragung der kompletten Formel 1 geht.

Sky hat mit RTL allerdings vereinbart, dass die Königsklasse im Motorsport nach 2021 auch in der Saison 2022 insgesamt viermal auch im Free-TV live bei RTL läuft. Darunter fällt allerdings nicht das aktuelle Wochenende mit dem Grand Prix von Saudi-Arabien.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im TV?

Den Kampf um die nächsten WM-Punkte erlebt Ihr dementsprechend ausschließlich bei Sky live und in voller Länge. Los geht es auf dem Kanal Sky Sport F1 mit der Berichterstattung zum Rennen um 17.30 Uhr, also anderthalb Stunden vor dem Startschuss.

Durch den Tag begleiten Euch Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte und Co-Kommentator.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute im Livestream?

Erleben könnt Ihr das TV-Programm von Sky Sport F1 auch via Livestream, es ist dann identisch. Aufrufen müsst Ihr dafür einfach nur die Plattformen Sky Go (für Bestandskunden) oder Sky Ticket (für Neukunden).

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im Free-TV?

Im Gegensatz zu Deutschland kann das Rennen im deutschsprachigen Ausland das Rennen im Free-TV verfolgt werden. In der Schweiz zeichnet der SRF für die Übertragung verantwortlich.

In Österreich wechseln sich der ORF und ServusTV ab. Am Wochenende ist ServusTV dran. Wie Ihr den Sender in Deutschland empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Live-Stream? Wichtigste Infos

Runde: 2 . Grand Prix in der Saison 2022

. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 27. März 2022

27. März 2022 Ort: Saudi-Arabien (Dschidda)

Saudi-Arabien (Dschidda) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, ServusTV, F1TV

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream? Startaufstellung

Am gestrigen Samstag fand wie gewohnt das Qualifying zur Ermittlung der Startaufstellung statt. In dieser Reihenfolge geht es nun zur Sache.

Platz Fahrer Rennstall 1 Sergio Pérez Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Carlos Sainz Ferrari 4 Max Verstappen Red Bull 5 Esteban Ocon Alpine F1 6 George Russell Mercedes 7 Fernando Alonso Alpine F1 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 9 Pierre Gasly AlphaTauri 10 Kevin Magnussen Haas F1 11 Lando Norris McLaren 12 Daniel Ricciardo McLaren 13 Guanju Zhou Alfa Romeo 14 Mick Schumacher Haas F1 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Lewis Hamilton Mercedes 17 Alexander Albon Williams 18 Nico Hülkenberg Aston Martin 19 Nicolas Latifi Williams

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream? Liveticker

Schon gewusst? Ebenso wie Sky begleitet auch SPOX das heutige Rennen live. Angeboten wird Euch hier zwar kein Livestream, dafür aber ein Liveticker, der Euch umgehend über alles Wissenswerte informiert und Ihr somit auch selbst dann auf dem Stand gehalten werdet, falls Ihr nicht bei Sky einschalten könnt oder freiwillig einfach darauf verzichtet.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream? Fahrerwertung

Die Fahrerwertung nach dem ersten Rennen in Bahrain ergibt sich aus dem Endergebnis des Saisonauftakts. Charles Leclerc hatte am Ende zudem die schnellste Rennrunde, wodurch er auch noch den Extrapunkt abgestaubt hat und auf 26 Zähler kommt.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Charles Leclerc Ferrari 26 2 Carlos Sainz Ferrari 18 3 Lewis Hamilton Mercedes 15 4 George Russell Mercedes 12 5 Kevin Magnussen Haas 10 6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 8 7 Esteban Ocon Alpine 6 8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 4 9 Fernando Alonso Alpine 2 10 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream? Strecke in Dschidda im Steckbrief

In Dschidda wurde im vergangenen Jahr erstmals ein Rennen der Formel 1 ausgetragen. Beim Stadtkurs gewann Lewis Hamilton die Premiere. Das Rennen wird bei Dunkelheit ausgetragen.

Streckenname Jeddah Corniche Circuit Länge 6.174 Meter Runden 50 Distanz 308,450 km Rechtskurven 11 Linkskurven 16

Formel 1: Der Rennkalender 2022