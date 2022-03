Am Bundesliga-Sonntag treffen heute der VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen aufeinander. Mit unserem Liveticker bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Das zweite Duell des Tages steigt in der Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen. Wie sich die beiden Werksklubs schlagen, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

VfL Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Auf dem Papier ein ungleiches Duell zwischen den drittplatzierten Leverkusenern und den zwölftplatzierten Wölfen, könnte uns heute dennoch ein spannendes Spiel erwarten. Die Leverkusener warten wettbewerbsübergreifend seit vier Spielen auf einen Sieg, auch bei Wolfsburg geht es aktuell auf und ab. Das Hinspiel gewann der VfL auswärts mit 2:0.

Vor Beginn: Gespielt wird heute in der Wolfsburger Volkswagen-Arena, ab 17.30 Uhr soll hier der Ball rollen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen.

© getty In der Bundesliga treffen heute der VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen aufeinander.

Bundesliga, VfL Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Bornauw, Brooks - R. Baku, X. Schlager, Arnold, Roussillon - Wind, Kruse - L. Nmecha

Pervan - Lacroix, Bornauw, Brooks - R. Baku, X. Schlager, Arnold, Roussillon - Wind, Kruse - L. Nmecha Leverkusen: Hradecky - Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker - Andrich, Demirbay - Bellarabi, Adli, Diaby - Alario

VfL Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wenn Ihr die beiden Werksklubs heute live und in Farbe sehen möchtet, könnt Ihr das ausschließlich auf DAZN tun - der Streamingdienst besitzt in diesem Jahr die Rechte an sämtlichen Freitags- und Sonntagsspielen. Los geht es dort eine halbe Stunde vor dem Anpfiff mit den Vorberichten, das ist Euer Team:

Moderatorin: Christina Rann

Christina Rann Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

Mit der Bundesliga ist das Streaming-Angebot von DAZN noch längst nicht ausgeschöpft. Der Dienst hat neben der Champions League, La Liga, Serie A und Ligue 1 unter anderem auch Events aus dem US-Sport (NBA, NFL), Motorsport, Tennis, oder Darts im Programm. Das Ganze gibt es für 29,99 Euro im Monats- oder 274,99 Euro im Jahresabo.

Bundesliga: Die Tabelle am 27. Spieltag