Formel 1, Testfahrten: Datum, Termine, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Die neue Formel-1-Saison rückt näher und näher. Einen ersten Vorgeschmack auf das, was Euch erwarten könnte, erhaltet Ihr in den anstehenden Testfahrten. SPOX bringt Euch auf den neuesten Stand der Dinge: Vom Datum und den Terminen bis zur Übertragung im TV und Livestream.

Es ist ein alljährlich obligatorisches Kräftemessen, in dem sich die Stars einmal hinten anstellen können, denn hier sind es die neuen Autos, die die Hauptrollen einnehmen: Gemeint sind natürlich die viel beäugten Testfahrten der Formel 1 vor dem Start der Saison. Hier bekommen Fans und Beobachter einen ersten Eindruck davon, was die neuen Formel 1-Rennautos nach der Vielzahl an Änderungen, im Stande sind zu leisten.

Die erste Testfahrten-Woche liegt tatsächlich bereits hinter uns. An den Tagen vom 23. bis zum 25. Februar versammelte sich der Formel-1-Zirkus im spanischen Barcelona. Während sich die Spitzenteams auf hinteren und ihnen ansonsten ungewohnten Positionen wiederfanden, sorgten so einige Mannschaften auch schon für die eine oder andere Überraschung. Im Falle von Mercedes und Red Bull gehen Experten jedoch davon aus, dass nicht alle Teile im Auto verbaut wurden, um der Konkurrenz zu Saisonbeginn keine Reaktionszeit zu ermöglichen.

So waren es insbesondere die beiden jungen Fahrer aus dem Ferrari-Stall, die mit starken Leistungen zu überzeugen wussten. Im brandneuen Ferrari F1-75 fuhren Carlos Sainz und Charles Leclerc gleich mehrfach Bestzeiten unter allen Fahrern.

Den Grund dafür scheint die Konkurrenz auch schnell ausfindig gemacht zu haben. So war das rote Auto mit viel Federweg abgestimmt, einem Detail, welches vor allem in Kurven von großem Vorteil ist. Ein Nachteil ergibt sich dagegen auf den Geraden.

Formel 1, Testfahrten: Datum, Termine, Ort

Die nächsten Testfahrten sind für die kommende Woche angesetzt. Als Austragungsort wurde der Bahrain International Circuit nahe der Stadt Manama ausgemacht. Über drei Tage, vom Donnerstag, den 10. März, bis Samstag den 12. März, werden die Teams ein letztes Mal die Möglichkeit haben, die Abstimmung von Auto und Strecke auf die Probe zu stellen. Man könnte in diesem Zusammenhang auch von einer Generalprobe reden, denn: Nur rund eine Woche später wird auf der gleichen Strecke, das erste offizielle Rennen der Saison vonstatten gehen.

Derzeit geht man noch davon aus, dass alle zehn Teams Teil des Tests sein werden. Das sollte aber aller Voraussicht nicht für den russischen Fahrer im Haas F1-Auto gelten. Zwar gibt es Stand jetzt noch keinen offiziellen Ausschluss durch die Liga, damit ist aber in den kommenden Stunden und Tagen zu rechnen. Als Ersatzmann könnte Pietro Fittipaldi zum Einsatz kommen. Der Enkel von F1-Legende Emerson Fittipaldi ist momentan als Ersatzfahrer des Rennstalls angestellt.

Tag Event Uhrzeit Donnerstag, 10.03. Testfahrten vormittag 08.00 - 12.00 Testfahrten nachmittag 13.00 - 17.00 Freitag, 11.03. Testfahrten vormittag 08.00 - 12.00 Testfahrten nachmittag 13.00 - 17.00 Samstag, 12.03. Testfahrten vormittag 08.00 - 12.00 Testfahrten nachmittag 13.00 - 17.00

Formel 1, Testfahrten: Übertragung im TV und Livestream

Während es bei den Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona keine Übertragung gegeben hatte, wird sich Sky, der exklusive Rechteinhaber aller Rennen der kommenden Saison, der Sache annehmen. Als übertragender Sender wird wie schon in der vergangenen Saison, der Kanal Sky Sport F1 (HD) zum Einsatz kommen.

Formel 1, Testfahrten: Übertragung im TV

Um die Veranstaltungen im linearen Fernsehen zu verfolgen, benötigt Ihr zwei Dinge: Einen Sky Q-Receiver, der das Geschehen auf Euer TV-Gerät bringt, sowie ein Abonnement für die entsprechenden Inhalte. Beides in Kombination erhaltet Ihr hier ab 20€ pro Monat im Jahrestarif. Neben allen Sessions des Rennjahrs 2022 erhaltet Ihr damit auch Zugriff auf alle Spiele des DFB-Pokals sowie der englischen Premier League.

Formel 1, Testfahrten: Übertragung im Livestream

Wer sich das Spektakel lieber im Livestream zu Gemüte führen will, dem bietet das Unternehmen zwei Optionen: Entweder die App Sky Go oder die Plattform Sky Ticket.

Den Zugang zu ersterer erhaltet Ihr mit dem oben beschriebenen Sky Paket - und das komplett ohne Aufpreis. Einfach die App herunterladen und das Geschehen live oder sogar im Nachhinein nachverfolgen.

Ein Problem hierbei ist natürlich, dass man sich mit dem erwähnten Paket zwingend für ein ganzes Jahr binden muss. Dieses Problem löst Sky Ticket. Über Website oder App könnt Ihr Euch alle Sky zur Verfügung stehenden Inhalte gönnen - und das innerhalb eines monatlichen kündbaren Vertrages. Insgesamt 29,99€ berechnet Euch das Unternehmen dafür. Im Jahresabo sinkt der Preis sogar noch einmal auf 24,99€ pro Monat.

Formel 1, Testfahrten: Datum, Termine, Ort, Übertragung im TV und Livestream - Der Rennkalender 2022