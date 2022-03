Formel 1, Tag 2 der Testfahrten heute live: Zeitplan, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Heute steht der zweite Tag der Formel 1-Testfahrten in Bahrain an. Alle notwendigen Informationen rund um den Zeitplan, den Ort und die Strecke sowie die Übertragung im TV und Livestream haben wir in diesem Artikel für Euch zusammengefasst.

Der Start der Formel 1-Saison 2022 steht unmittelbar bevor! Bis es allerdings soweit ist, verschaffen uns die alljährlichen Testfahrten einen ersten Überblick über das Feld. Einen gänzlich neuen Blick auf den derzeitigen Stand der Dinge bekommen wir mit den Probefahrten an diesem Tag allerdings nicht. So waren die F1-Piloten nicht nur bereits vor gut zwei Wochen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya unterwegs, sondern auch am gestrigen Donnerstag konnte man sich ein Bild von der Stärke der Boliden machen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles rund um den Zeitplan, den Austragungsort sowie die Übertragung der Formel 1-Testfahrten.

Formel 1, Tag 2 der Testfahrten heute live: Zeitplan, Ort

Vor einigen Tagen ist der Formel 1-Zirkus im vorderasiatischen Land Bahrain angekommen. Hier sollen nicht nur die letzten Testfahrten stattfinden, sondern auch gleich der Saisonauftakt. Am heutigen Freitag gehen jene Testfahrten bereits in die zweite Runde. Schon gestern hatten die Teams die Möglichkeit, sich auf der hiesigen Strecke ordentlich auszutoben.

Als Austragungsort dient der Bahrain International Circuit nahe der Stadt Manama. Erfahrenen Formel 1-Kennern wird die Piste sicherlich ein Begriff sein. So werden hier nämlich bereits seit dem Jahr 2004 regelmäßig Rennen ausgetragen. Den weiteren Zeitplan des Testfahrten-Zeitraumes könnt Ihr der unten stehenden Tabelle entnehmen.

Tag Event Uhrzeit Freitag, 11.03. Testfahrten vormittag 08.00 - 12.00 Testfahrten nachmittag 13.00 - 17.00 Samstag, 12.03. Testfahrten vormittag 08.00 - 12.00 Testfahrten nachmittag 13.00 - 17.00

Formel 1, Tag 2 der Testfahrten heute live: Übertragung im TV und Livestream

Anders als noch im Falle der Testfahrten-Tage in Barcelona, wird es bei den Rennen von Bahrain tatsächlich eine Übertragung geben. Diese wird vom Pay-TV-Sender Sky zur Verfügung gestellt. Welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um darauf zuzugreifen, erfahrt Ihr im Folgenden.

© getty Bei den Testfahrten hatten Aston Martin und Vettel Probleme mit der Zuverlässigkeit.

Formel 1, Tag 2 der Testfahrten heute live: Übertragung im TV

Notwendig, um die Events im linearen Fernsehen verfolgen zu können, ist eines der Sky Sport-Pakete. Im günstigsten Fall ist ein solches für 20€ pro Monat im Jahrestarif zu haben. Mit im Angebot enthalten sind neben dem Sky Q-Receiver, der das Programm überhaupt erst auf Euer TV-Gerät bringt, auch diverse andere Inhalte. Darunter: Alle Spiele des DFB-Pokals, der englischen Premier League sowie eine Vielzahl an Veranstaltungen der Sportarten Tennis, Eishockey und Golf. Alle weiteren Informationen zu den verschiedenen Abomodellen bekommt Ihr hier.

Insofern Ihr bereits Sky Sport-Kunde seid, müsst Ihr nichts weiter tun, als zu den oben genannten Zeiten den Kanal Sky Sport F1 (HD) aufzurufen.

Formel 1, Tag 2 der Testfahrten heute live: Übertragung im Livestream

Direkt an das soeben beschriebene Sky Sport-Paket anknüpfend, sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es damit auch möglich ist, alle erworbenen Inhalte im Livestream zu sehen. Möglich macht das die App Sky Go, die ganz ohne Aufpreis im Paket enthalten ist.

Wer nun allerdings eine Alternative sucht, bei der man bestenfalls keine jährliche Mitgliedschaft eingehen muss, sollte jetzt fündig geworden sein. Denn für genau diesen Fall gibt es die Plattform Sky Ticket. Hiermit könnt Ihr Euch alle Sky zur Verfügung stehenden Sportinhalte direkt nach Hause holen, und im nächsten Monat, wenn Ihr unzufrieden seid, sofort wieder kündigen. Der Kostenpunkt für das sogenannte Supersport-Ticket liegt bei 29,99€ oder 24,99€ pro Monat, wenn Ihr Euch doch für den Jahrestarif entscheiden solltet.

Formel 1, Tag 2 der Testfahrten heute live: Zeitplan, Ort, Übertragung im TV und Livestream - Der Rennkalender 2022