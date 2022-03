Vor dem zweiten Saisonrennen in der Formel 1 findet in Saudi-Arabien heute das Qualifying statt. SPOX erklärt, wie es sich im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Nach dem Auftakt in die Saison 2022 am vergangenen Sonntag in Bahrain geht es in der Formel 1 dieses Wochenende gleich mit dem zweiten Grand Prix weiter. Am Sonntagabend kämpfen die Fahrer in Saudi-Arabien um die nächsten Punkte in der Weltmeisterschaft. Um genauer zu sein: Gefahren wird in der Hauptstadt Dschidda auf dem dortigen Jeddah Corniche Circuit.

In welcher Reihenfolge die Piloten dann ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit an den Start gehen, wird wie gewohnt mit Hilfe des Qualifyings ermittelt. Dieses ist für den heutigen Samstag, den 26. März angesetzt, der Startschuss fällt um 18 Uhr MEZ. Zuvor, ab 15 Uhr, findet noch das dritte freie Training statt.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying in Saudi-Arabien im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan in Dschidda

Termin Veranstaltung 25.03., 15.00 Uhr 1. Freies Training 25.03., 18.00 Uhr 2. Freies Training 26.03., 15.00 Uhr 3. Freies Training 26.03., 18.00 Uhr Qualifying 27.03., 19.00 Uhr Rennen

Wie lässt sich das Qualifying bei der Formel 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX klärt darüber im Folgenden auf.

© getty Charles Leclerc gewann das Auftaktrennen im Ferrari.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying in Saudi-Arabien im TV und Livestream

Wer mit eigenen Augen nichts von dem Zeitfahren verpassen möchte, benötigt ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich auch 2022 die Exklusivrechte an der Königsklasse im Motorsport, das Programm umfasst sämtliche Veranstaltungen - von den Trainings über die Qualifyings bis hin zu den Rennen.

Zum Qualifying beginnt Sky auf Sky Sport F1 seine Übertragung heute um 17.30 Uhr. Sascha Roos ist Kommentator, als Experte an seiner Seite fungiert Ex-Fahrer Ralf Schumacher.

Im Anschluss an das Zeitfahren bekommt Ihr auch die Pressekonferenz mit den Fahrern der ersten drei Plätze zu sehen, diese beginnt um 19.30 Uhr - Sky Sport F1 überträgt live. In der Wiederholung könnt Ihr das Qualifying - solltet Ihr es verpassen - nochmals ab 20 Uhr in Gänze schauen. Also direkt nach der PK.

Abgesehen von der Möglichkeit, bei Sky klassisch im TV einzuschalten, könnt Ihr das Angebot auch via Livestream verfolgen. Zurückgreifen müsst Ihr hierfür auf die Plattformen Sky Go oder Sky Ticket, die Ihr beide auf allen erdenklichen mobilen Endgeräten nutzen könnt. Einfach App runterladen und einschalten.

In Österreich gibt es die Formel 1 heute nicht auf Sky, sondern auch bei ServusTV zu sehen. Was das zur Sache tut? Ganz einfach: Mit einer legalen VPN-Verbindung kann man das Geoblocking umgehen und den Livestream bei ServusTV damit ebenfalls aufrufen. In diesem Artikel gibt es dazu genauere Informationen.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying in Saudi-Arabien im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Runde: 2. Qualifying in der Saison 2022

2. Qualifying in der Saison 2022 Datum: 26. März 2022

26. März 2022 Ort: Saudi-Arabien (Dschidda)

Saudi-Arabien (Dschidda) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, ServusTV, F1TV

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying in Saudi-Arabien im Liveticker

Wer kein Abo bei Sky besitzt und auch keines abschließen möchte, der ist bei SPOX genau richtig, um vom Qualifying nichts zu verpassen. Zur Verfügung steht hier auf der Plattform nämlich ein Liveticker, der umgehend über alles Wichtige und sämtliche Zeiten informiert.

Formel 1, Saison 2022: WM-Stand

Beim Auftaktrennen hat sich Ferrari eindrucksvoll mit einem Doppelsieg zurückmelden können. Charles Leclerc gewann den GP, hinter ihm auf dem Podium landeten Teamkollege Carlos Sainz sowie Mercedes-Star Lewis Hamilton.

Weltmeister Max Verstappen konnte das Rennen ebenso wenig beenden wie Red-Bull-Kollege Sergio Perez.

Platz Fahrer Punkte 1 Charles Leclerc 26 2 Carlos Sainz 18 3 Lewis Hamilton 15 4 George Russell 12 5 Kevin Magnussen 10 6 Valtteri Bottas 8 7 Esteban Ocon 6 8 Yuki Tusnoda 4 9 Fernando Alonso 2 10 Guanyu Zhou 1

