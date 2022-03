Am 20. März beginnt mit dem Großen Preis von Bahrein die Formel-1-Saison 2022. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Rennen und auch die jeweils vorherigen Sessions live im Free-TV, im Pay-TV und im Livestream verfolgen könnt.

Lange ist es nicht mehr hin, bis zum Auftakt der Formel-1-Saison 2022! Am Wochenende vom 18. bis zum 20. März erfolgt auf dem Bahrein International Circuit in die neue Saison, in der in 23 Rennen der Weltmeister 2022 gekürt wird.

Im vergangenen Jahr wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen nach einem spannenden Duell mit Lewis Hamilton erstmals Weltmeister. Den Titel will der Niederländer selbstverständlich verteidigen, die Konkurrenz - vor allem Mercedes - will ihm dies aber so schwer wie möglich machen. Wir dürfen uns also auf eine spannende Saison 2022 freuen.

Formel 1 - Saison 2022: Übertragung im Free-TV, Pay-TV und Livestream

Da auch 2022 in Deutschland kein Formel-1-Rennen stattfindet, können einheimische Formel-1-Fans die Saison fast ausschließlich im TV und im Livestream verfolgen. Für diese ist aber wieder eine umfangreiche Berichterstattung gesichert.

Neben allen Rennen der Saison 2022 werden auch alle Freien Trainings und alle Qualifyings live im TV und im Livestream übertragen. Welche Anbieter dafür verantwortlich sind, zeigen wir euch in den kommenden Abschnitten.

Letztes Team ist da: So sehen alle neuen F1-Boliden aus © Twitter/alfa_romeo 1/34 Die Formel-1-Saison 2022 steht vor der Tür. Als letztes Team hat Alfa Romeo am Sonntag seinen Boliden für das kommende Jahr vorgestellt. SPOX zeigt den C42 und alle anderen bereits vorgestellten 22er-Autos. © Twitter/alfa_romeo 2/34 ALFA ROMEO: Als einziges Team in der Formel 1 geht Alfa Romeo in seiner 30. Saison in der Königsklasse gleich mit zwei neuen Fahrern in die Saison. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi wurden durch Valtteri Bottas und Rookie Guanyu Zhou ersetzt. © Twitter/alfa_romeo 3/34 Teamchef Frederic Vasseur erklärte, man habe "das allergrößte Vertrauen" in den C42, in der Jubiläumssaison "einen großen Schritt nach vorne in Richtung Spitze" zu machen. Die Testfahrten in Barcelona liefen allerdings nicht gerade optimal. © Twitter/alfa_romeo 4/34 Die Seitenkästen beim Alfa Romeo sind stark unterschnitten, obendrauf sitzen zudem noch Kühlungsschlitze. In der Farbgestaltung fällt auf: mehr schwarz, darunter am Frontflügel - und Radkappen in Teamfarben. © Twitter 5/34 ALPINE: Ein Sache, die beim Betrachten des A522 sofort ins Auge sticht: die rosaroten Akzente. Neben dem klassischen Alpine-Blau bilden sie die zweite dominierende Farbkomponente. Der Grund: Es sind die Farben des neuen Hauptsponsors BWT. © Twitter 6/34 Bei den beiden Fahrern zeigt man sich zuversichtlich, im anstehenden Jahr oben mitmischen zu können. "Das vergangene Jahr war eher ein Übergangsjahr für das Team", meint Fernando Alonso. Er spüre nun "echten Optimismus". © Twitter 7/34 Ähnlich äußert sich auch Teamkollege Esteban Ocon. Für ihn seien vor allem die neuen Regeln spannend. "Es geht nicht unbedingt darum, wer die Saison als Schnellster beginnt. Es geht eher darum, wer sie als Schnellster beendet", so Ocon. © Twitter 8/34 Coole Sache: Neben der Standard-Livery hat Alpine auch noch ein zweites Farbdesign vorgestellt. Dieses ist primär in rosa gehalten und ist eine Hommage an BWT. Bei den ersten beiden Saison GPs soll dieses Design zum Einsatz kommen. © https://twitter.com/MercedesAMGF1 9/34 MERCEDES: Der neue Silberpfeil "Mercedes F1 W13 E Performance" kommt in diesem Jahr wieder größtenteils silber daher, abgesehen von den türkisen Elementen an den Flügeln und Spiegeln ... © twitter.com/MercedesAMGF1 10/34 Zudem bringt ein Sponsor rote Farbe an die Spitze des Chassis. © getty 11/34 Von oben wird gut die Pfeilspitze am Frontflügel deutlich. Ein echter Silberpfeil eben nach dem schwarzen Design der Vorsaison als wieder ein Schritt zurück zur Tradition. © ScuderiaFerrari 12/34 FERRARI: Geht die Scuderia mit dem F1-75 wieder auf Red Bull- und Mercedes-Jagd? Neben dem traditionellen Rot finden sich markante schwarze Elemente an Front- und Heckflügel. Auffällig sind zudem die recht flachen Lufteinlässe sowie die spitze Nase. © ScuderiaFerrari 13/34 Teamchef Binotto sprach von einem mit "Mut und Kreativität" designten Auto, auf das die "Fans wieder stolz sein können". Carlos Sainz Jr. lobte: "Es sieht aggressiv, radikal und wunderschön aus. Es wird Zeit, dass wir das Team auf ein neues Level heben." © ScuderiaFerrari 14/34 2021 landete Ferrari in der Teamwertung nur auf Rang drei, bei den Fahrern auf den Plätzen fünf (Sainz) und sieben (Leclerc). "Diese Saison wird sehr wichtig. Die Erwartungen sind hoch", sagte Charles Leclerc. Das Design sei "beeindruckend und extrem". © Twitter 15/34 HAAS: Ohne Vorankündigung waren die US-Amerikaner die ersten, die ihren 22er-Boliden präsentierten. VF-22 heißt der Wagen, mit dem Mick Schumacher und Nikita Mazepin an den Start gehen werden. © Twitter 16/34 Aufgrund der grundlegenden Regeländerungen hat sich vor allem am Design viel getan. Der neue Haas kommt aerodynamisch deutlich simpler daher. Neben dem einfach gehaltenen Frontflügel fallen auch die breiteren Reifen auf. © Twitter 17/34 Farblich ändert sich hingegen wenig. Wegen des Hauptsponsors Uralkali (dessen Besitzer nach wie vor Mazepin-Vater Dmitry ist) ist auch der VF-22 in russischen Nationalfarben gehalten. © Twitter 18/34 RED BULL: Das ist der neue RB18 - das Arbeitsgerät von Weltmeister Max Verstappen und Sergio Perez. Die größeren Reifen stechen sofort ins Auge. Für Red-Bull-Teamchef Christian Horner die "größte Reglementänderung der vergangenen 30 Jahre". © Twitter 19/34 Vor allem der neue Hauptsponsor Oracle sticht ins Auge. Bei der Lackierung setzt das Team ansonsten auf die traditionellen Farben. Der Frontflügel besteht nur aus drei Elementen. © getty 20/34 "Das ganze Chassis ist verändert", erklärte Horner. "Das gesamte Konzept dient dem Ziel, dass die Autos wieder näher auffahren können und damit Überholmanöver häufiger möglich sind." © Twitter 21/34 Der neue Red Bull zeigt viele neue Eigenschaften: Ein weit geschwungener Frontflügel mit großen Endplatten, insgesamt klare Formen und deutlich weniger aerodynamische Feinheiten. Zudem fiel am RB18 die lange, spitz zulaufende Nase auf. © Twitter 22/34 Für Verstappen ist wegen der Regeländerungen am Auto "in diesem Jahr vieles unbekannt. Ich will schnell herausfinden, wie es sich fährt, man wird nicht einfach reinspringen und weitermachen können." © Twitter 23/34 ASTON MARTIN: Optisch fallen beim neuen Dienstwagen von Sebastian Vettel, der auf den Namen AMR22 hört, die neongelben Linien auf. Dafür müssen die pinken Akzente weichen, die im vergangenen Jahr das Auto des britischen Traditionsteams schmückten. © Twitter 24/34 Aerodynamisch präsentiert sich der AMR22 ebenso vereinfacht und vereinheitlicht. Statt der bisherigen 13-Zoll-Räder kommen auch bei den Briten nun deutlich größere 18-Zoll-Räder an die Autos. © Twitter 25/34 "Es ist jedes Mal sehr aufregend, das neue Auto zu sehen. Ich kann es nicht erwarten einzusteigen", sagte Vettel über seinen neuen Dienstwagen. Das Design findet er mehr als gelungen. "Unser Auto sieht gut aus", so der Ex-Weltmeister anerkennend. © Twitter 26/34 MCLAREN: Mit dem frisch verlängerten Lando Norris und dem neuem MCL36 möchte McLaren wieder in Richtung Formel-1-Spitze. Das Orange aus der Vorsaison wurde beibehalten, das zuvor dunklere Blau wurde durch ein Hellblau ersetzt. © Twitter 27/34 Neben dem vierteiligen Frontflügel ist vor allem das Heck auffällig. Der Wagen ähnelt mit den nach hinten verlängerten Flächen dem Ansatz von Aston Martin. © Twitter 28/34 In der Pullrod-Aufhängung geht der neue McLaren einen eigenen Weg. An der Hinterachse setzt der Rennstall hingegen auf eine Pushrod-Aufhängung. © Twitter 29/34 ALPHA TAURI: Nach dem "großen Bruder" Red Bull hat nun auch Alpha Tauri den neuen Boliden vorstellt. Pierre Gasly und Yuki Tsunoda werden im AT03 an den Start gehen. © Twitter 30/34 Viel war bei der Präsentation in Form eines Videos auf Twitter nicht zu erkennen. Der markante Frontflügel besteht - wie bei einem Großteil der Konkurrenz - aus vier Elementen. © Twitter 31/34 Auch die Lackierung kommt einem bekannt vor. Wie schon im Vorjahr dominieren auch in der neuen Saison die Farben Dunkelblau und Weiß. © Twitter 32/34 WILLIAMS: Das auffällig neue Design des FW44 soll "die aufregende neue Ära der Marke Williams verkörpern, ohne dabei den klassischen Teamgeist zu vernachlässigen", heißt es bei Williams. © Twitter 33/34 Der FW44 weist "aerodynamische Modifikationen" auf, darunter Winglets, Radabdeckungen, 18-Zoll-Reifen von Pirelli und einen Heckflügel mit gebogener Spitze. Ein echter Hingucker. © Twitter 34/34 In der Präsentation heißt es auch: "Die neue Identität sieht zudem Änderungen am Frontflügel und der Nase sowie Unterboden vor." Außerdem werde der neue Motor mit einem nachhaltigeren Kraftstoff betrieben.

Formel 1 - Saison 2022: Übertragung im Pay-TV

Alle Sessions live - das verspricht auch in diesem Jahr Sky. Der Pay-TV-Sender ist im Besitz der Übertragungsrechte an der Formel 1 und berichtet auch 2022 wieder in aller Ausführlichkeit von der Königsklasse des Motorsports live - nämlich über jedes Freie Training, jedes Qualifying und jedes Rennen.

Um das alles live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein gültiges Sport-Abo zum monatlichen Preis von 20 Euro. Ausgestrahlt werden alle Live-Übertragungen zur Formel 1 auf Sky Sport1 F1. Als Kommentator ist auch in diesem Jahr wieder Sascha Ross im Einsatz, ihn unterstützen die beiden ehemaligen F1-Fahrer Ralf Schumacher und Timo Glock als Experten.

Formel 1 - Saison 2022: Übertragung im Free-TV

Sky ist aber nicht der einzige Anbieter, der 2022 die Formel 1 live zeigt. Der Privatsender RTL erwarb von Sky wieder eine Sub-Lizenz zur Liveübertragung von vier Rennen im Free-TV. Hierbei ist zu beachten, dass RTL ausschließlich die Rennen live zeigen wird, die davor geschalteten Freien Trainings und Qualifyings seht ihr nur bei Sky.

Das Formel-1-Team auf RTL besteht 2022 aus Moderator Florian König, den Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner sowie Reporter Kai Ebel. Laura Papendick wird zudem in Zandvoort als Moderatorin eingesetzt.

Folgende Rennen zeigt RTL 2022 live im Free-TV:

Datum Grand Prix 24. April 2022 Großer Preis der Emilia Romagna 3. Juli 2022 Großer Preis von Großbritannien 4. September 2022 Großer Preis der Niederlande 13. November 2022 Großer Preis von Brasilien

Formel 1 - Saison 2022: Übertragung im Livestream

Sky und RTL bieten ihre Live-Übertragungen von der Formel 1 auch im Livestream an.

Beginnen wir mit Sky, der Pay-TV-Sender bietet zwei Optionen an: Sky-Kunden können sich alle Übertragungen über die App Sky Go live ansehen, alle anderen über ein kostenpflichtiges Sky Ticket.

Sky Go ist in jedem abgeschlossenen Abo-Paket bereits im Preis inbegriffen. Nach dem Download der App auf dem Endgerät Eurer Wahl könnt Ihr dort nach der Anmeldung mit Eurer Sky-Zugangsdaten alle gebuchten Sky-Inhalte abrufen.

Wer keinen langfristigen Vertrag bei Sky abschließen will, für den ist Sky Ticket ideal. Mit dem Supersport-Ticket für 29,99 Euro im Monat Monat oder 24,99 Euro im Monat im Jahresabo erhält man Zugriff auf alle Sportinhalte, die Sky zur Verfügung stellt.

Kostenpflichtig ist auch das jeweilige Livestreamangebot von RTL zu den live gezeigten Rennen. Der monatliche Preis für die Streamingplattform RTL+ beträgt 5,99 Euro. Hier gibt's mehr Infos dazu.

Formel 1 - Saison 2022: Übertragung im Free-TV, Pay-TV und Livestream - Der Rennkalender 2022