Formel 1, GP von Saudi-Arabien: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Das 2. Formel-1-Rennwochenende der Saison findet in Saudi-Arabien statt. Hier gibt es alle Infos zum Ablauf und der Übertragung im TV und im Livestream.

Der Auftakt in die neue Formel-1-Saison verlief vielversprechend! Nicht Weltmeister Max Verstappen im Red Bull oder Lewis Hamilton (Mercedes) waren wie in der Vergangenheit so oft die Dominatoren, sondern die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz jr. Leclerc gewann das Auftaktrennen, den Großen Preis von Bahrein, vor seinem Teamkollegen. Verstappen schied kurz vor Rennende aus, Hamilton wurde wenigstens noch Dritter.

Ob sich die Ferrari-Dominanz im zweiten Saisonrennen fortsetzt, darauf müssen alle F1-Fans nicht lange warten.

Formel 1, GP von Saudi-Arabien: Datum, Termin, Zeitplan

Bereits am kommenden Wochenende (25. - 27. März) wird die Saison 2022 mit dem zweiten Rennwochenende in Saudi-Arabien fortgesetzt. Auf dem Jeddah Street Circuit finden am Freitag die beiden ersten Freien Trainings statt, am Samstag das 3. Freie Training und das Qualifying statt und als krönender Abschluss dann am Sonntag der Große Preis von Saudi-Arabien.

Formel 1, GP von Saudi-Arabien: Der Zeitplan im Überblick

Datum Event Uhrzeit Freitag, 25. März 1. Freies Training 15 Uhr 2. Freies Training 18 Uhr Samstag, 26. März 3. Freies Training 15 Uhr Qualifying 18 Uhr Sonntag, 27. März Rennen 19 Uhr

Formel 1, GP von Saudi-Arabien: Wichtigste Infos

Rennen: Großer Preis von Saudi-Arabien

Großer Preis von Saudi-Arabien Datum: 27. März 2022

27. März 2022 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Strecke: Jeddah Street Circuit

Jeddah Street Circuit Streckenlänge: 6,175 km

Formel 1, GP von Saudi-Arabien: Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 hält auch an diesem Jahr Sky. Vier Rennen zeigt allerdings auch RTL im Free-TV - das trifft aber nicht auf den GP von Saudi-Arabien zu. Deshalb wird es keine Liveübertragung im frei empfangbaren Fernsehen geben.

Alle Sessions des Rennwochenendes in Saudi-Arabien könnt Ihr nur bei Sky live verfolgen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen live im TV und im Livestream.

Ihr könnt entweder den TV einschalten und alle Sessions auf Sky Sport F1 (HD) mit dem Kommentar von Sascha Roos live verfolgen oder den Livestream via der App SkyGo oder einem kostenpflichtigen SkyTicket sehen. Alle diese Optionen sind allerdings mit Kosten verbunden. Um die Formel-1-Übertragungen auf Sky im TV oder im Livestream verfolgen zu können, benötigt Ihr zumindest das Sport-Paket (Kosten. 20 Euro im Monat).

Formel 1, GP von Saudi-Arabien im Liveticker

SPOX informiert Euch auch am 2. Rennwochenende der Formel 1 von allen Sessions ausführlich in separaten Livetickern. Anbei die Links zu allen Livetickern des Wochenendes:

