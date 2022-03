In Saudi-Arabiens Hauptstadt Dschidda bei der Formel 1 steht am heutigen Samstag das Qualifying vor dem zweiten Saisonrennen an. Von RTL wird es allerdings nicht live im TV und Livestream übertragen. SPOX erklärt, warum das so ist und wo das Zeitfahren stattdessen gezeigt wird.

In der Formel 1 geht es zum Start in die Saison 2022 gleich Schlag auf Schlag. Am vergangenen Wochenende wurde das neue Jahr in der Königsklasse des Motorsports in Bahrain eröffnet, an diesem steht in Saudi-Arabien bereits der zweite Grand Prix bevor.

Am Sonntag heulen in der Hauptstadt Dschidda die Motoren über den Jeddah Corniche Circuit. 50 Runden werden die Piloten zu absolvieren haben. Wer dabei an welcher Position in das Rennen geht, entscheidet sich mit dem Qualifying. Dieses findet am heutigen Samstag, den 26. März ab 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute nicht live im TV und Livestream

Das Zeitfahren wird man sich im deutschen Fernsehen live anschauen können - allerdings nicht bei RTL. Der Kölner Privatsender war in der Bundesrepublik über Jahrzehnte hinweg die primäre Anlaufstelle, wenn es um die Übertragung der Formel 1 ging. Seit 2021 ist das jedoch nicht mehr der Fall und somit Geschichte.

Sky hält die Rechte an der Ausstrahlung der kompletten F1-Saison weiterhin. Immerhin: Durch eine Vereinbarung zwischen beiden Sendern wird es auch dieses Jahr vier Rennen live im Free-TV bei RTL zu sehen geben. Geplant sind Übertragungen zu den Rennen in Imola (24. April), Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November), möglicherweise werden daran aber noch Änderungen vorgenommen.

Wichtig zu wissen: Wenn RTL an einem Renn-Wochenende ebenfalls auf Sendung geht, dann auch wirklich nur zu den Großen Preisen. Selbst dann wird es die Trainingseinheiten sowie die Qualifyings ausschließlich bei Sky zu verfolgen geben. Erst recht also an einem Wochenende wie dem aktuellen, an dem RTL gänzlich außen vor ist.

Wer heute nichts verpassen will, kann bereits um 17.30 Uhr auf Sky Sport F1 einschalten. Dann beginnt die Vorberichterstattung, ehe das Zeitfahren eine halbe Stunde später eröffnet wird. Sascha Roos kommentiert, Experte ist Ex-Pilot Ralf Schumacher.

Mit Abschluss des Qualifyings ist bei Sky aber noch nicht das Übertragungsende für diesen Tag. Gleich im Anschluss wird die Pressekonferenz übertragen. Bei dieser treten die Piloten an, die am Sonntag im Rennen von den ersten drei Plätzen aus starten werden. Los geht es um 19.30 Uhr.

Ihr bekommt wie gewohnt auch die Möglichkeit, das Sky-Programm via Livestream abzurufen. Hierfür stehen die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

Anders als in Deutschland gibt es das Qualifying in Österreich live im Free-TV und somit auch kostenlosen Livestream zu sehen. Mit einem legalen VPN-Zugang kann man das Geoblocking auf der Seite ServusTV aushebeln. Mehr Informationen dazu bekommt Ihr hier.

Formel 1: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute im Liveticker

Bestens zum Qualifying aufgehoben seid Ihr auch bei SPOX. Hier steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der umgehend schriftlich über alle Zeiten und natürlich die finale Startaufstellung informiert. Hier geht's zum Liveticker.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute nicht live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Runde: 2. Qualifying in der Saison 2022

2. Qualifying in der Saison 2022 Datum: 26. März 2022

26. März 2022 Ort: Saudi-Arabien (Dschidda)

Saudi-Arabien (Dschidda) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, ServusTV, F1TV

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute nicht live im TV und Livestream - Die Strecke in Saudi-Arabien

Streckenname: Jeddah Corniche Circuit

Jeddah Corniche Circuit Ort: Dschidda, Saudi-Arabien

Dschidda, Saudi-Arabien Länge: 6.174 Meter

6.174 Meter Runden: 50

50 Distanz: 308,450 Kilometer

308,450 Kilometer Rechtskurven: 11

11 Linkskurven: 16

Formel 1 - GP von Saudi-Arabien: Explosion nahe der Strecke am Freitag

Jemenitische Huthi-Rebellen griffen mit Drohnen und Raketen ganz in der Nähe der Strecke in Dschidda eine Ölraffinerie an, eine riesige Rauchwolke stand am Himmel und die Sorgen um die Sicherheit beim Großen Preis von Saudi Arabien waren enorm - doch die Formel 1 drehte auch nach der Explosion ihre Runden in Dschidda. Das Ergebnis der Trainings interessierte am Freitagabend kaum noch jemanden, zu bedrückend war die Lage nach den Geschehnissen während des ersten Trainings. Max Verstappen sagte am Funk, er könne den Brand riechen, während er fuhr.

"Wir haben mehrere Angriffe mit Drohnen und ballistischen Raketen durchgeführt", teilten die Rebellen in einer Erklärung mit, darunter sei die Anlage in Dschidda gewesen und "wichtige Einrichtungen" in der Hauptstadt Riad. Die Raffinerie liegt weniger als 20 Kilometer entfernt von dem Stadtkurs.

Die Teamchefs und Fahrer trafen sich zu einer Krisensitzung, der Start des zweiten freien Trainings wurde um 15 Minuten nach hinten verschoben. Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali informierte alle Beteiligten bei dem Treffen darüber, dass "das Rennwochenende wie geplant fortgesetzt wird", wie ein Sprecher sagte.

Huthi-Rebellen aus dem Jemen greifen aus dem Nachbarland immer wieder Ziele in Saudi-Arabien an, zuletzt vor einer Woche mit einer Rakete und Drohnen. Saudi-Arabie ist einer der größten Ölexporteure der Welt. Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. In dem Konflikt wurden nach UN-Angaben bereits rund 380.000 Menschen getötet, Millionen weitere mussten flüchten. (Quelle: SID)

Formel 1: Rennkalender 2022

Nachdem in Bahrain der Startschuss fiel und der Saudi-Arabien-GP absolviert sein wird, steht am nächsten Wochenende kein Renen an. Weiter geht es dann am 10. April im australischen Melbourne. Bei dem Zwei-Wochen-Rhythmus bleibt es schließlich vorerst bis zum 22. Mai.