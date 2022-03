Nach dem Saisonauftakt am vergangenen Wochenende steht in dieser Woche schon wieder der nächste Formel 1-Grand Prix an. Wie Ihr das Rennen von Saudi-Arabien live im Free-TV und kostenlosen Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier im Artikel.

Das erste Rennen der neuen Saison ist in den Büchern und hat dabei auf ganzer Linie überzeugt. Wie man es aus den Auftaktrennen der letzten Jahre bereits gewohnt war, hatten auch diesmal wieder einige Rennställe mit Motorschäden zu kämpfen. Im Mittelpunkt aller Probleme stand dabei der Honda-Motor. Mit Pierre Gasly, Max Verstappen und Sergio Pérez waren gleich drei Fahrer mit demselben Motor zum vorzeitigen Abbruch gezwungen.

Weitaus positiver dürfte dagegen die derzeitige Atmosphäre im Ferrari-Team sein. Mit Charles Leclerc an eins und Carlos Sainz an zwei behauptete der Scuderia die Doppelspitze. Die Leistung unterstrich noch einmal aufs Neue die bestechende Verfassung der beiden weinroten Boliden.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Saudi-Arabien - Datum, Ort, Strecke, Infos

Wettbewerb: Formel 1-Saison 2022

Formel 1-Saison 2022 Rennen: 2 von 22

2 von 22 Datum: Sonntag, 27. März

Sonntag, 27. März Start: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Saudi-Arabien, VAE

Saudi-Arabien, VAE Piste: Jeddah Corniche Circuit

Jeddah Corniche Circuit Länge: 6.174 Meter

6.174 Meter Kurven: 27

27 Bisherige Rennen: 2021 (Sieger: Lewis Hamilton)

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Saudi-Arabien live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Rennen liegen in Händen des Pay-TV-Senders Sky. Das Unternehmen stellt sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream die Übertragung zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es allerdings noch eine weitere Möglichkeit sich das Event live und kostenfrei zu Gemüte zu führen. SPOX klärt auf.

© getty Klarer Sieger: Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat den Großen Preis von Bahrain dominiert.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Saudi-Arabien live im Free-TV

Während das kommende Rennwochenende in Deutschland lediglich im Pay-TV zu sehen sein wird, gestaltet sich die Lage im Nachbarland Österreich etwas anders. Wie schon im vergangenen Jahr wird auch 2022 das gesamte Rennprogramm auf die zwei Sender ORF und ServusTV aufgeteilt - beide sind im Free-TV zugänglich.

Nun ist es aber nicht so, dass Zuschauer und Zuschauerinnen aus Deutschland die hiesigen Kanäle ohne weiteres aufrufen können. Verhindert wird das mittels der Geoblocking-Funktion. Diese wiederum lässt sich jedoch mit Hilfe eines VPN's umgehen. Wie genau das funktioniert und wie man einen solchen auf dem Fernseher installieren kann, haben wir in diesem Artikel bereits thematisiert.

An diesem Wochenende ist übrigens der Sender ServusTV für die Ausstrahlung des Großen Preises von Saudi-Arabien verantwortlich. Die Vorberichterstattung zum Hauptrennen beginnt am Sonntag um 18.10 Uhr. Etwa eine Dreiviertelstunde später erlöschen dann die roten Lampen zum Rennstart.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Saudi-Arabien im kostenlosen Livestream

Was im linearen Fernsehen möglich ist, ist natürlich gleichsam auch auf die Übertragung im Internet anwendbar. Wer dem Rennen also lieber via Livestream folgen will, der hat hier ebenfalls die Option auf die ServusTV-Sendung mithilfe eines VPN's zuzugreifen.

Den entsprechenden Stream findet Ihr in der ServusTV-Mediathek. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

F1, Übertragung: Zeitplan des Formel-1-GP von Saudi-Arabien

Event Tag Beginn (Rennen) 1. freies Training Freitag 15.00 Uhr 2. freies Training Freitag 18.00 Uhr 3. freies Training Samstag 15.00 Uhr Qualifying Samstag 18 Uhr Rennen Sonntag 19 Uhr

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Saudi-Arabien - Der Liveticker bei SPOX

Alternativ dazu, könnt Ihr Euch auch von unserem hauseigenen Liveticker auf den neusten Stand bringen lassen. Ab etwa einer halben Stunde vor Rennbeginn liefern wir alle wichtigen Infos aus Saudi-Arabien.

Hier geht's zum Liveticker des GP von Saudi-Arabien

