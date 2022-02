Formel 1: Lewis Hamilton macht offenbar bei Mercedes weiter

Lewis Hamilton setzt seine Karriere in der Formel 1 offenbar fort. Zuvor war unklar, wie es mit dem siebenmaligen Weltmeister von Mercedes weitergehen würde.

Wochenlang herrschte Funkstille bei Hamilton (37), nachdem er das letzte Saisonrennen 2021 in Abu Dhabi in der letzten Runde und damit auch den WM-Titel an Max Verstappen (Red Bull Racing) verloren hatte. Nun die frohe Botschaft für Silberpfeil-Fans: Hamilton macht offenbar weiter.

Das geht jedenfalls aus einem Post des Teams auf Instagram hervor. Mercedes stellte ein Bild von Hamilton mit der Botschaft "Willkommen zurück, Lewis Hamilton" ist Netz.

Zuvor war unklar, ob Hamilton ein weiteres Jahr in der Königsklasse des Motorsports fahren würde. Groß war der Frust nach der umstrittenen WM-Entscheidung des Vorjahres. Teamchef Toto Wolff etwa hatte vor kurzem noch gesagt: "Wir hoffen, dass Lewis weitermacht." Und damit selbst klargemacht, wie unklar die Situation auch aus Teamsicht war.

Mit einem weiteren WM-Titel würde Hamilton alleiniger Rekordhalter in der Formel 1 werden. Aktuell liegt er noch gleichauf mit Michael Schumacher.

Formel 1: Neuer Mercedes kommt am 18. Februar

Das Mercedes-Team bereitet sich derzeit auf die längste Formel-1-Saison überhaupt mit 23 Rennen vor. Das neue Auto mit der Bezeichnung "W13" wird das Team derweil am 18. Februar enthüllen.

Hamilton hatte zuvor bereits selbst ein vielsagendes Video auf seinem Instagram-Kanal gepostet, dass ihn mit seiner Physiotherapeutin Angela Cullen in aller Frühe beim Joggen in London gezeigt hatte.