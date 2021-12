Ralf Schumacher warnt vor Crash von Verstappen und Hamilton im F1-Finale: "Bitterer Beigeschmack"

Ralf Schumacher befürchtet, dass die Gesamtbewertung der Formel-1-Saison unter einem Crash der beiden WM-Rivalen im entscheidenden Rennen leiden würde. "Speziell Max Verstappen muss vorsichtig sein, dass keine Absicht zu erkennen ist, wenn es zu einer Kollision kommen sollte. Dann hätte eine wunderbare Saison irgendwie einen bitteren Beigeschmack", sagte der sechsmalige Grand-Prix-Sieger und Sky-Experte im SID-Interview.

Sollte es zwischen Verstappen (Niederlande) und dem punktgleichen Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England) folgenschwer krachen, müsse man sich zudem darauf einstellen, dass "die Angelegenheit nach Paris zur FIA (Automobil-Weltverband; d.Red.) geht, wo sicherlich nicht am Sonntag entschieden wird." Nach dem Rennen nicht zu wissen, wer der Weltmeister sei, "kann keiner gebrauchen", sagte der 46-Jährige vor dem Rennen in Abu Dhabi (Sonntag, 14.00 Uhr).

Dass FIA-Rennleiter Michael Masi vor dem Schlussakt noch einmal dezidiert auf Sanktionsmöglichkeiten bis hin zu Punktabzügen und Sperren hinwies, findet Schumacher gut. "Die FIA versucht, die WM nicht am Grünen Tisch zu entscheiden", sagte er. Die Botschaft sei eindeutig: "Wir können bestrafen - auch im Nachhinein. Ich glaube allerdings, dass Max von Red Bull zur Vorsicht gemahnt wurde, weil man so bestimmt nicht die WM gewinnen will."

Ganz persönlich drückt Schumacher dem 24-jährigen Verstappen die Daumen: "Erstens, damit man mal einen anderen Weltmeister sieht. Zum Zweiten, weil sich Mercedes mit den weichen Reifenmischungen eher schwer getan hat, und die werden in Abu Dhabi gefahren. Das könnte Red Bull entgegenkommen."

Für den siebenmaligen Champion Hamilton wäre es dagegen "schon ein Drama, wenn er hier wieder eine WM verlieren würde. Das hat er ja schon mal gegen einen Fahrer, der vermeintlich schwächer ist", sagte Schumacher. 2016 schaffte es Hamilton trotz seines Siegs in Abu Dhabi nicht, seinen Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg noch abzufangen.

Formel 1 mit Impfappell an Fans: "Bitte leistet euren Beitrag"

Die Formel 1 und ihre Fahrer haben sich angesichts der Bedrohungen der Corona-Pandemie dem weltweiten Impfappell angeschlossen und per Videobotschaft zum lebensrettenden Pieks aufgerufen. In einem knapp einminütigen Film ermutigen Hamilton, Verstappen und Co. Unentschlossene, sich schnellstens impfen zu lassen.

"Wir finden den Weg zu Dingen zurück, die wir lieben. Aber COVID ist nicht verschwunden", sagte der siebenmalige Weltmeister Hamilton in dem Clip, der am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi veröffentlicht wurde. Sein Kontrahent Verstappen appellierte: "Bitte leistet euren kleinen Beitrag."

Formel-1-Boss Stefano Domenicali stellte klar: "Vakzine und Booster sind der Weg aus der Pandemie. Ich hatte beides und bitte jeden, das gleiche zu tun. Die Formel 1 zieht weiter, und wir bitten alle, ihren Teil beizutragen."