Max Verstappen über Lewis Hamilton: "Verstehe, dass es weh tut"

Der neue Weltmeister Max Verstappen kann nach dem unstrittenen Saisonfinale der Formel 1 den Schmerz beim geschlagenen Lewis Hamilton nachempfinden - zumindest ein bisschen. "Er tut mir nicht leid, aber ich verstehe, dass das sehr weh tut", sagte Verstappen am Donnerstagabend im Rahmen der Abschluss-Gala in Paris.

"So ist eben der Rennsport, es kann bis zur letzten Runde immer alles passieren", fügte der Red-Bull-Pilot an: "Lewis hat aber auch schon Titel auf diese Weise gewonnen, daher kann er sicher auch mich verstehen."

Hamilton hatte das letzte Saisonrennen am vergangenen Sonntag in Abu Dhabi souverän angeführt und wäre mit einem Sieg Weltmeister geworden. Erst eine späte Safety-Car-Phase brachte Verstappen wieder heran, in dieser wurden die Regeln von Rennleiter Michael Masi dann auf eine ungewöhnliche Art ausgelegt, die Verstappen noch den Sieg ermöglichte.

Mercedes scheiterte zunächst mit einem Protest gegen diese Vorgänge, am Donnerstag verkündete das Team schließlich, dass es zum Wohle des Sports nicht mehr in Berufung gehen werde. Über diese Nachricht habe er sich "gefreut", sagte Verstappen, "aber ich habe es auch erwartet."

Sein Red-Bull-Teamchef Christian Horner zeigte auch im Rahmen der Gala des Motorsport-Weltverbandes FIA kein Verständnis für die Aufregung bei Mercedes. "Safety Cars sind normal in der Formel 1, und es geht dann immer darum, sie so schnell wie möglich wieder von der Strecke zu nehmen. Das ist ganz ausdrücklich der Auftrag an die Rennleitung", sagte Horner. Das plötzliche Ende der Safety-Car-Phase vor der letzten Runde war einer der Streitpunkte gewesen.

WM-Krimi, lausige Rennleitung und ein Alptraum: Tops und Flops der F1-Saison © getty 1/21 Die Formel-1-Saison 2021 ist Geschichte. Zweifelsohne wird sie als eine der spannendsten und aufregendsten Saisons überhaupt in die Geschichte eingehen. Doch was war eigentlich besonders gut oder schlecht? SPOX hat den Check gemacht. © getty 2/21 TOPS – WM-KAMPF: Was mussten die F1-Fans lange auf einen derart packenden WM-Zweikampf warten. Erst in der letzten Runde des letzten Rennens fiel die Entscheidung. Bis dahin? Ein ewiges Hin und Her. Genau so muss es sein! © getty 3/21 ABU-DHABI-GP: Eigentlich war der Yas Marina Circuit in den vergangenen Jahren nicht unbedingt Schauplatz spannender GPs. Das Rennen 2021 dürfte allerdings als eines der großen Highlights in die ewige Geschichte der Formel 1 eingehen. © getty 4/21 MAX VERSTAPPEN: Was für ein unfassbares Jahr des Niederländers. In JEDEM Rennen, welches er unbeschadet beendete, kam er mindestens auf Rang zwei ins Ziel. Individuell ohne Frage der beste Pilot im Jahr 2021 und ein mehr als verdienter Weltmeister. © getty 5/21 LEWIS HAMILTON: Dass LH44 zu den Größten des F1-Sports gehört, war schon vor diesem Jahr bekannt. 2021 zeigte der Brite aber auch, dass er unter Druck performen kann. Mit überragenden Leistungen war er der Grund für den bis zuletzt knappen WM-Kampf. © getty 6/21 HONDA: Die Jungs und Mädels aus Japan lieferten mit ihrem Motor das Herzstück eines Red Bulls, welcher sich (endlich) auf Augenhöhe mit dem Mercedes bewegte. Vor allem in der ersten Saisonhälfte war RB in Sachen Speed das Maß der Dinge. © getty 7/21 ABWECHSLUNG: 13 verschiedene Piloten aus 8 verschiedenen Teams durften 2021 die Podiumszeremonie miterleben. Sechs verschiedene Fahrer standen dabei sogar ganz oben auf dem Treppchen. Variation war mehr als geboten. © getty 8/21 CARLOS SAINZ: Hinter den (kaum zu schlagenden) Top vier "Best of the Rest" in der Fahrer-WM geworden, als Scuderia-Neuzugang Charles Leclerc dominiert und Ferrari zurück auf den dritten Konstrukteursrang geführt. Da gibt es deutlich schlechtere Bilanzen. © getty 9/21 FERRARI: Neben Sainz muss man den Roten aber auch generell ein großes Lob aussprechen. Nach dem Katastrophenjahr 2020 hat Teamchef Mattia Binotto die Scuderia wieder auf Vordermann gebracht. 2021 wird zum Angriff auf ganz vorne geblasen. © getty 10/21 LANDO NORRIS: Auch wenn McLaren in der zweiten Saisonhälfte mit den Ferrari nicht mehr mithalten konnte und die Ergebnisse etwas einbrachen – der junge Brite fuhr ein sehr starkes Jahr. Da hat McLaren einen zukünftigen Weltmeister im Auto sitzen. © getty 11/21 ZUSCHAUER: Egal ob Zandvoort, Spielberg, Austin oder Sao Paulo – die Formel 1 hatte in diesem Jahr gleich mehrere Rennen, bei denen die Hütte brannte. Nach dem Corona-Jahr 2020 ohne jegliche Zuschauer Balsam für die Motorsport-Seele. © getty 12/21 FLOPS – VALTTERI BOTTAS: Das Gute am Jahr 2021 beim Finnen: Der Mercedes-Alptraum ist ein für allemal zu Ende. Im kommenden Jahr kann er bei Alfa befreit und ohne Druck auffahren. Das Schlechte: Einmal mehr seine teils unterirdischen Leistungen. © getty 13/21 DANIEL RICCIARDO: Eigentlich ist der Australier eine Bank im Auto, 2021 lief aber so überhaupt nicht nach seinem Geschmack. Bis auf den überraschenden Sieg in Monza lief nichts zusammen. Von Youngster Norris wurde er teilweise vorgeführt. © getty 14/21 HAAS: Wenn alle Autos ins Ziel kamen und es keine unvorhergesehenen Ereignisse während des Rennens gab, waren die Plätze 19 und 20 für die beiden Haas-Piloten reserviert. Ohne Chance fuhr man abgeschlagen dem Feld hinterher. © getty 15/21 NIKITA MAZEPIN: Sicherlich ist es für einen F1-Rookie kein leichtes Unterfangen, ein derart schlecht konzipiertes Auto zu steuern (auch Mick hatte seine Probleme), der Russe fiel aber (u.a. wegen Rücksichtslosigkeiten) besonders negativ auf. © getty 16/21 ASTON MARTIN: Als Racing Point war man 2020 noch im Stande um Siege und Podestplätze mitzukämpfen, davon waren Sebastian Vettel und Lance Stroll in dieser Saison meilenweit entfernt. 2022 kann es eigentlich nur besser werden. © getty 17/21 ALFA ROMEO: Kurz gesagt: Eigentlich war nur Haas dieses Jahr in Sachen Performance noch schlechter. Daran änderten auch die teilweise sehr ordentlichen Auftritte der beiden Fahrer Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen nichts. © getty 18/21 RENNLEITUNG: Egal ob bei Tracklimits, Strafen oder dem mehr als peinlichen Auftreten beim Saison-Finale: Die Rennleitung um Michael Masi machte 2021 einen lausigen Job. Klarheit, Kontiunität oder Verhältnismäßigkeit? Fehlanzeige! © getty 19/21 KIMI-ABSCHIED: 350 Rennstarts, 103 Podestplätze, 21 Siege, ein WM-Titel. Der Finne gehört ohne Frage zu den absoluten Legenden der Formel 1. Umso tragischer dann sein letzter GP in Abu-Dhabi, den er wegen Bremsproblemen vorzeitig aufgeben musste. © getty 20/21 SCHLECHTE STRECKEN-LAYOUTS: Barcelona, Monaco, Le Castellet. Es gibt diese wenigen GPs im Jahr, wo man als Fan schon im Voraus die Langeweile riechen kann. Die Lösung: Weg damit! Das kann wirklich niemand gebrauchen. © imago images / PanoramiC 21/21 WE RACE AS ONE: Keine Frage, die Botschaft der Formel 1, sich für Inklusion und gegen Rassismus, Sexismus und andere Ausgrenzung einzusetzen, ist sehr löblich. Dass man dann aber trotzdem in Katar, Saudi-Arabien und Co. gastiert, versteht niemand.

Verstappen macht Hamilton Mut

Hamilton und auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff verzichteten auf die eigentlich obligatorische Teilnahme an der FIA-Gala in Paris. Hamilton äußerte sich bis Donnerstagabend gar nicht zur Sache, auch seine Social-Media-Aktivitäten ruhen seit dem Rennwochenende.

Verstappen glaubt aber nicht, dass Hamilton nun gar über ein vorzeitiges Karriere-Ende nachdenken könnte. "Er sollte einfach darauf schauen, was er schon erreicht hat", sagte der Niederländer: "Er kann noch immer den achten WM-Titel holen, schon im nächsten Jahr. Es gibt keinen Grund aufzugeben."