Formel 1: Rekordkalender mit 23 Rennen offiziell bestätigt

Der Rekordkalender in der Formel 1 ist endgültig perfekt: Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co. fahren in der kommenden Saison 23 Rennen. Der Motorsport-Weltrat der FIA hat die Pläne am Mittwochabend abgesegnet.

So viele Grands Prix hat es in der Geschichte der Königsklasse innerhalb eines Jahres noch nicht gegeben. Während erneut kein Rennen in Deutschland veranstaltet wird, rückt das Event in Miami als zweiter Grand Prix in den USA neben Austin neu in den Kalender.

Der Formel-1-Kalender 2022: