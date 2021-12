Die diesjährige Formel 1-Saison kommt zum Ende und der neue Weltmeister wird nach dem heutigen Rennen gekrönt. Wer den GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Ein furioses Finale der Formel 1-Saison 2021 steht uns heute bevor! Vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi führen Max Verstappen und Lewis Hamilton punktgleich die Fahrerwertung in der Formel 1 an. Wer kann sich am heutigen Tag zum Weltmeister krönen?

Der GP von Abu Dhabi startet am heutigen Sonntag, den 12. Dezember, um 14.00 Uhr. Gefahren wird auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, welcher im Jahr 2009 eröffnet wurde.

Die Ausgangslage vor dem Rennen ist im Grunde simpel: Wer von den beiden Spitzenreitern in der Formel 1 vor dem anderen landet, der gewinnt. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht: Denn wenn beide ausfallen oder die Punkteränge verpassen sollten, wäre Max Verstappen Weltmeister, da er in dieser Saison mehr Rennen gewonnen hat als sein Konkurrent Lewis Hamilton. Ein spannendes Rennen bis zur letzten Runde ist heute also zu erwarten.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream?

Wer das Rennen heute im live im TV sehen möchte, der ist bei Sky an der richtigen Adresse. Der Privatsender zeigt in dieser Saison nämlich alle Rennen der Formel 1 live und in voller Länge. Seit dieser Saison zeigt RTL die Rennen der Formel 1 nicht mehr im Free-TV. Nur noch vier ausgewählte Rennen zeigte der Privatsender in dieser Saison. Das Finale in Abu Dhabi gehört heute nicht dazu.

Die letzte Alternative, den GP von Abu Dhabi heute live zu sehen, bietet die Übertragung in Österreich, die in Deutschland jedoch nur in den umliegenden Gebieten gesehen werden kann.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Auf Sky seht Ihr den GP von Abu Dhabi heute live auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Die Vorberichte zum Rennen beginnen heute schon um 12.30 Uhr. Der Rennstart erfolgt dann etwas später um 14.00 Uhr. Das Kommentatoren-Team besteht bei Sky heute aus Sascha Roos, Ralf Schumacher und Timo Glock.

Wer sich im grenznahen Gebiet zu Österreich aufhält, kann das Rennen heute im Free-TV im ORF sehen. Ab 13.25 Uhr zeigt ORF2 das Spektakel heute live und in voller Länge. Hier seht Ihr wie Ihr den Sender in Deutschland empfangen könnt.

© getty Kann Max Verstappen heute Lewis Hamilton vom Thron stoßen?

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Der Privatsender Sky bietet einige Möglichkeiten den heutigen GP von Abu Dhabi im Livestream zu sehen. Das geht zum einen über die Sky Go-App mit der Ihr das gesamte Sky-Programm bequem streamen könnt. Alternativ könnt Ihr bei Sky auch das Sky Ticket buchen. Dort seht Ihr das Rennen heute ebenfalls live und in voller Länge.

Der ORF bietet auch einen Livestream seines Programms an. Der Livestream des österreichischen Senders ist kostenlos, kann aber auch nur von denen gesehen werden, die im grenznahen Gebiet wohnen.

Die Formel 1 selber bietet auch einen Livestream des Rennens an. Auf F1TV könnt Ihr heute das Rennen heute ebenfalls vollumfänglich streamen. Um F1TV sehen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abo seit Beginn der Saison.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Rennen: GP von Abu Dhabi

GP von Abu Dhabi Datum: 12. Dezember

12. Dezember Rennstart: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Übertragung im TV: Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD, ORF2

Übertragung Im Livestream: Sky, ORF, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream? - Die Startaufstellung

Platzierung Fahrer Team 1 Verstappen Red Bull 2 Hamilton Mercedes 3 Norris McLaren 4 Perez Red Bull 5 Sainz Ferrari 6 Bottas Mercedes 7 Leclerc Ferrari 8 Tsunoda AlphaTauri 9 Ocon Alpine 10 Ricciardo McLaren 11 Alonso Alpine 12 Gasly AlphaTauri 13 Stroll Aston Martin 14 Giovinazzi Alfa Romeo 15 Vettel Aston Martin 16 Latifi Williams 17 Russell Williams 18 Räikkönen Alfa Romeo 19 Schumacher Haas 20 Mazepin Haas

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Wer den heutigen GP von Abu Dhabi nicht live im TV oder Livestream sehen kann, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. SPOX bietet nämlich einen umfangreichen Liveticker des gesamten Rennes. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream? - Die Strecke im Überblick

Name: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Streckenlänge: 5,281 km

5,281 km Kurven: 16

16 Rundenrekord: 1.39, 283 min (Lewis Hamilton, 2019)

1.39, 283 min (Lewis Hamilton, 2019) Eröffnung: 2009

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream? - Der Stand in der Fahrerwertung