Die Trainingseinheiten sind vorbei, der Ernst beginnt. Heute Nachmittag steigt das Qualifying zum GP von Abu Dhabi und wir erklären Euch, wer das Rennen live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Nach dem dritten Freien Training heute Mittag wird es für die Fahrer zum ersten Mal an diesem Rennwochenende wirklich ernst. Im Kampf um den WM-Titel hat die Verteilung der Startplatzierungen natürlich bereits einen hohen Stellenwert. Dementsprechend groß wird die Anspannung bei den beiden Titelaspiranten Verstappen und Hamilton sein.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream? - Datum, Strecke, Infos

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream?

Viermal durfte Privatsender RTL in dieser Saison ein Rennen der Formel 1 übertragen. Das gesamte Kontingent, welches man in einer Kooperation mit dem Rechteinhaber Sky vereinbarte, ist also nun aufgebraucht. Alle Sessions des letzten Rennwochenendes in Abu Dhabi sind damit exklusiv beim Pay-TV-Sender verfügbar.

Datum Uhrzeit Session Freitag, 10. Dezember 10.30 - 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 10. Dezember 14.00 - 15.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 11. Dezember 11.00 - 12.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 11. Dezember 14.00 - 15.00 Uhr Qualifying Sonntag, 12. Dezember 14.00 - 16.00 Uhr Rennen

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV?

Der Übertragungsstart auf dem Motorsport-Kanal Sky Sport F1 (HD) soll um 13.30 Uhr stattfinden. Rund eine halbe Stunde später sollen die ersten Wagen ins Rollen kommen. Begleitet wird das Event wie gewohnt vom Kommentator Sascha Roos. Ihm zur Seite stehen die beiden Experten Ralf Schumacher und Timo Glock.

Der Zugriff auf den Sender ist allerdings nicht kostenlos. Für den Sky Q-Receiver und das Sport Paket lässt sich das Unternehmen im günstigsten Fall 20€ pro Monat im Jahresabo bezahlen. Neben der Königsklasse des Motorsports könnt Ihr mit diesem Abo zudem alle Spiele des DFB-Pokals sowie der Premier League verfolgen. Die Samstagsspiele der Bundesliga könnt Ihr mit Aufpreis ebenso erwerben. Hier gibt's alle Infos dazu.

© getty Am Sonntag treffen die beiden beim Großen Preis von Abu Dhabi erneut aufeinander und gehen mit der gleichen Punktzahl von 369,5 in den Saison-Showdown.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute im Livestream?

Wer anstelle des linearen Fernsehens die Session lieber im Livestream via Internet sehen möchte, der hat gleich mehrere Möglichkeiten. Die erste Option schließt sich direkt an das oben beschriebene Sky Sport Paket an. Mit diesem bekommt ihr nämlich zusätzlich Zugriff auf die App Sky Go. Alle Inhalte Eures Abomodells könnt Ihr Euch darüber ohne zusätzliche Kosten im Livestream und in der Wiederholung anschauen.

Die zweite Option ist die reine Livestream Plattform namens Sky Ticket. Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League und eben auch die Formel 1 sind Teil des sogenannten Supersport Tickets. Dieses beläuft sich jeden Monat auf 29,99€ und ist, anders als das Sport Paket, auch monatlich kündbar. Wer Geld sparen will, der sollte hier dennoch das Jahresabo in Betracht ziehen, welches mit 24,99€ pro Monat nochmal ein ganzes Stück günstiger ist.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute im Free-TV und kostenlosen Livestream?

Anders als in Deutschland bieten die ebenfalls deutschsprachigen Länder Österreich und Schweiz eine kostenfreie Übertragung aller fünf Sessions an. In Österreich ist dafür an diesem Wochenende der Sender ORF, in der Schweiz der SRF verantwortlich.

Aufgrund des Geoblockings können die beiden Sender in Deutschland zwar nicht empfangen werden, an dieser Stelle kann jedoch ein VPN zum Einsatz kommen. Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt sind wir auch diesmal wieder mit einem Liveticker für Euch am Start. Wenige Minuten vor dem Start gehen wir online und halten Euch mit allen wichtigen News stets auf dem Laufenden. Klickt Euch rein.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream? - Die Tabelle der Fahrergesamtwertung

Nach dem Großen Preis von Abu Dhabi können nun sowohl Max Verstappen als auch Lewis Hamilton insgesamt 369.5 Punkte verbuchen. Ersterer führt die Rangliste jedoch an, warum das so ist, erfahrt Ihr hier.