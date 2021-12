SPOX-Voting - Saisonfinale in der Formel 1: Wer wird Weltmeister?

Am Sonntag kommt es in der Formel 1 zum absoluten Showdown: Lewis Hamilton und Max Verstappen gehen punktgleich ins Saisonfinale. Wir wollen von euch wissen: Wer macht das Rennen und holt sich den Weltmeistertitel?

Erstmals seit 1974 und zum zweiten Mal in der Formel-1-Geschichte (seit 1950) gehen die beiden bestplatzierten Fahrer punktgleich ins letzte Saisonrennen.

Nach dem Erfolg von Rekordweltmeister Hamilton beim Großen Preis von Saudi-Arabien haben der Mercedes-Pilot aus England und Herausforderer Verstappen jeweils 369,5 Punkte auf dem Konto.

Der Niederländer Verstappen (Red Bull) führt aber die Fahrerwertung an wegen der mehr erzielten Siege (9:8).

Beim Saisonfinale in Abu Dhabi (14.00 Uhr) treffen Lewis Hamilton und Max Verstappen aufeinander.