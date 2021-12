Auftakt ins letzte Rennwochenende des Jahres! Wie so oft, machen auch diesmal wieder die ersten beiden freien Trainings den Start. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Sessions heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Spannung steigt! Nur noch zwei Tage bis zum alles entscheidenden Rennen dieser Saison. Am heutigen Freitag dürfen die Fahrer wie gewöhnlich zum ersten Mal die Strecke austesten. Am Vormittag steigt das erste, am späten Mittag das zweite freie Training beim Großen Preis von Abu Dhabi.

Formel 1, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Strecke, Infos

Wettbewerb: Formel 1-Saison 2021

Formel 1-Saison 2021 Rennen: GP von Abu Dhabi (22/22)

GP von Abu Dhabi (22/22) Ort: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Strecke: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Datum: Freitag, der 10. Dezember

Freitag, der 10. Dezember Startzeit: 1. Freies Training ab 10.30 Uhr 2. Freies Training ab 14.00 Uhr



Formel 1, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream

Nachdem am vergangenen Wochenende die vorerst letzte Free-TV-Übertragung eines Formel 1-Rennens stattgefunden hat, werden alle Sessions des GP von Abu Dhabi wieder exklusiv auf Sky zu sehen sein.

Datum Uhrzeit Session Freitag, 10. Dezember 10.30 - 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 10. Dezember 14.00 - 15.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 11. Dezember 11.00 - 12.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 11. Dezember 14.00 - 15.00 Uhr Qualifying Sonntag, 12. Dezember 14.00 - 16.00 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi heute live im TV

Übertragender Sender beider Sessions wird, wie gewohnt, der eigens für die Formel 1 eingerichtete Kanal Sky Sport F1 (HD) sein. Ausstrahlungsbeginn des ersten freien Trainings soll um 10.15 Uhr, also rund eine viertel Stunde vor dem Startschuss, erfolgen. Nach einer Pressekonferenz geht es dann bald auch schon mit der zweiten Einheit weiter: Ab 13.45 Uhr berichtet Sky wieder live aus Abu Dhabi.

Der frühere Formel-1-Patron Bernie Ecclestone tippt im Saisonfinale auf Lewis Hamilton.

Kommentator: Sascha Roos

Sascha Roos Experten: Ralf Schumacher & Timo Glock

Um auf den Sender sowie auf viele weitere zugreifen zu können, wird ein Abonnement vorausgesetzt. Am günstigsten kommt Ihr mit dem Sky Sport Paket weg. Über diesen Link bezahlt Ihr dafür 20€ pro Monat im Jahresabo. Neben allen Formel-Klassen sind unter anderem auch die Spiele des DFB-Pokals und der Premiere League mit enthalten. Alle weiteren Modelle könnt Ihr hier einsehen.

Formel 1, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi heute im Livestream

Wer sich die heutigen Sessions lieber im Livestream via Internet anschauen möchte, der hat nun zwei Möglichkeiten: Die erste knüpft sich an das oben beschriebene Paket an. Denn: Im Sky Sport Paket ist die App Sky Go ohne Aufpreis mit enthalten. Alle gekauften Inhalte könnt Ihr darüber streamen und herunterladen.

Die zweite Option ist die Plattform Sky Ticket. Hier könnt Ihr Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League und Co. im Livestream verfolgen und das Beste: Ihr könnt monatlich kündigen. 29,99€ berechnet Euch Sky aktuell für das Angebot. Noch günstiger kommt Ihr nur im Jahresabo weg, da beläuft sich der monatliche Preis auf 24,99€. Hier könnt Ihr direkt Euer Ticket kaufen.

Formel 1, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi heute im Liveticker bei SPOX

Auch bei diesen Events wird SPOX mal wieder mit einem Liveticker zur Stelle sein. Updates im Minutentakt halten Euch stets auf dem Laufenden, sodass Ihr garantiert nichts verpasst. Klickt Euch rein:

Formel 1: Der WM-Stand in der Fahrerwertung

Nach dem Großen Preis von Abu Dhabi können nun sowohl Max Verstappen als auch Lewis Hamilton insgesamt 369.5 Punkte verbuchen. Ersterer führt die Rangliste jedoch an, warum das so ist, erfahrt Ihr hier.