Formel 1, GP von Abu Dhabi: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Formel-1-Saison endet mit dem GP von Abu Dhabi, doch wann steigt der überhaupt? Hier bekommt Ihr alle Informationen zum Datum, Zeitplan und Termin des letzten Rennwochenendes sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Nach dem Rennen in Saudi-Arabien steht nur noch ein Rennen in dieser Saison an, und der Weltmeister steht noch immer nicht fest. Kann Lewis Hamilton seinen Titel verteidigen? Oder stößt ihn Max Verstappen nach vier Jahren vom Thron? Wie und wann Ihr den GP von Abu Dhabi live im TV und Livestream empfangen könnt, erfahrt Ihr hier!

© getty Hält Lewis Hamilton am Ende der Saison auch wieder den wichtigsten Pokal in die Höhe?

Formel 1, GP von Abu Dhabi: Datum, Termin und Zeitplan

Zwischen dem vorletzten Saisonrennen in Saudi-Arabien und dem Saisonfinale in Abu Dhabi gibt es keine längere Pause mehr, am 12. Dezember wird der Weltmeister feststehen. Das Rennwochenende beginnt jedoch wie gewohnt bereits am Freitagmorgen. Nach einem späteren Start in Saudi-Arabien läuft das Rennen in Abu Dhabi wieder zu bester Mittagszeit in Deutschland.

Datum Uhrzeit Event 10. Dezember 10:30 Uhr 1. Freies Training 10. Dezember 14:00 2. Freies Training 11. Dezember 11:00 3. Freies Training 11. Dezember 14:00 Qualifying 12. Dezember 14:00 Rennen

Formel 1, GP von Abu Dhabi: Übertragung im TV und Livestream

Der GP von Abu Dhabi wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Wie schon die gesamte Saison über ist Sky Eure Anlaufstelle Nummer eins für das gesamte Rennwochenende der Formel. Der Pay-TV-Sender überträgt jedes Event in Abu Dhabi beginnend mit dem 1. Freien Training am Freitagmorgen live und exklusiv in voller Länge.

Jegliche Übertragungen von Sky könnt Ihr auch als Livestream empfangen, dafür braucht Ihr entweder die "Sky Go"-App oder das Sky Ticket. Für das Supersport-Ticket zahlt Ihr im ersten Monat 14,99 Euro, bevor sich der Preis auf 29,99 Euro bei einem jederzeit monatlich kündbaren Abonnement erhöht. Neben der kompletten Formel-1-Saison seht Ihr damit Fußball aus der Bundesliga, Premier League und dem DFB-Pokal sowie Handball, Eishockey, Tennis, Leichtathletik, Golf und mehr!

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Formel 1: Der WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Lewis Hamilton hat im Endspurt der Saison seinen Rückstand auf Max Verstappen vollständig abgebaut, so dass der amtierende Weltmeister seinen Titel noch aus eigener Kraft verteidigen kann. Hamilton hat sechs der letzten sieben Titel gewonnen, zuletzt musste er sich vor fünf Jahren gegen Nico Rosberg geschlagen geben.