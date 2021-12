Das Rennjahr 2021 der Formel 1 ist seit vergangenem Sonntag beendet. Aus diesem Grund ist es auch schon wieder höchste Zeit einen Blick auf die kommende Saison zu werfen. Alle Infos zu Terminen und mehr - jetzt.

Zum ersten Mal seit acht Jahren ist der Gewinner einer Formel 1-Saison nicht Fahrer von Mercedes. Im Jahr 2013 hieß der Weltmeister noch Sebastian Vettel, nun im Jahr 2021, Max Verstappen - in beiden Fällen hieß der Arbeitgeber übrigens Red Bull.

In der Zwischenzeit holten Lewis Hamilton sechs Mal (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) und Nico Rosberg (2016) einmal die Meisterschaft im silbernen Dress nach Hause.

In der Weltmeisterschaft der Konstrukteure konnte Mercedes hingegen ihre Erfolgsserie fortführen: Mit insgesamt 28 Punkten Vorsprung setzte sich der deutsche Rennstall gegen das österreichische Red Bull durch.

Formel 1: Wann beginnt die Saison 2022? Auftakt, Rennkalender, Termine

Insgesamt 23 Rennen sollen planmäßig in der kommenden Rennsaison ausgetragen werden - eines mehr als in diesem Jahr. Den Auftakt macht, wie schon in der abgelaufenen Saison, der Große Preis von Bahrain Mitte März.

Nr. GP von ... (Ort) Strecke Zeitplan (je 2022) 1 Bahrain (Sakhir) Bahrain International Circuit 18.03. - 20.03. 2 Saudi-Arabien (Dschidda) Jeddah Street Circuit 25.03. - 27.03. 3 Australien (Melbourne) Albert Park Circuit 08.04. - 10.04. 4 Italien (Imola) Autodromo Enzo e Dino Ferrari 22.04. - 24.04. 5 USA (Miami) Miami Street Circuit 06.05. - 08.05. 6 Spanien (Barcelona-Montmeló) Circuit de Barcelona-Catalunya 20.05. - 22.05. 7 Monaco (Monte Carlo) Circuit de Monaco 27.05. - 29.05. 8 Aserbaidschan (Baku) Baku City Circuit 10.06. - 12.06. 9 Kanada (Montreal) Circuit Gilles-Villeneuve 17.06. - 19.06. 10 Großbritannien (Silverstone) Silverstone Circuit 01.07. - 03.07. 11 Österreich (Spielberg) Red Bull Ring 08.07. - 10.07. 12 Frankreich (Le Castellet) Circuit Paul Ricard 22.07. - 24.07. 13 Ungarn (Budapest) Hungaroring 29.07. - 31.07. 14 Belgien (Spa-Francorchamps) Circuit de Spa-Francorchamps 26.08. - 28.08. 15 Niederlande (Zandvoort) Circuit Park Zandvoort 02.09. - 04.09. 16 Italien (Monza) Autodromo Nazionale Monza 09.09. - 11.09. 17 Russland (Sotschi) Sochi Autodrom 23.09. - 25.09. 18 Singapur (Singapur) Marina Bay Street Circuit 30.09. - 02.10. 19 Japan (Suzuka) Suzuka International Racing Course 07.10. - 09.10. 20 USA (Austin) Circuit of The Americas 21.10. - 23.10. 21 Mexiko (Mexiko-Stadt) Autódromo Hermanos Rodriguez 28.10. - 30.10. 22 Brasilien (Sao Paulo) Autódromo José Carlos Pace 11.11. - 13.11. 23 Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi) Yas Marina Circuit 18.11. - 20.11.

Formel 1: Die Änderungen zur Saison 2022 - Design, Aerodynamik, Präsentation

Lange hat es nicht mehr eine solche Vielzahl an äußerlichen Änderungen am Grundgerüst der Autos gegeben. Ziel des ganzen: Mehr Wettbewerb. Insbesondere die Nachteile der "Dirty-Air" erhoffen sich Automobilverband FIA und die Formel 1 dadurch aus dem Weg zu schaffen.

Formel 1: Die Änderungen zur Saison 2022 - Der Bodeneffekt ist zurück

Diese war der Grund dafür, dass Fahrer, wenn möglich, auf direktes Hinterherfahren verzichteten. Luftverwirbelungen maßgeblich verursacht durch die Aerodynamik der Front- und Heckflügel des Vordermanns hatten schließlich starke Einbußen des Antriebs zur Folge: Gerade einmal 55 Prozent der Leistung blieben in dem Fall noch übrig.

Die neuen Regelungen sollen diesen Wert laut Simulationen auf 86 Prozent anheben. Möglich werden soll das vor allem durch die Wiedereinführung des Bodeneffektes: Große Einlässe am Unterboden des Autos fangen Luft auf, welche anschließend durch die sogenannten Venturi-Kanäle weitergeleitet wird. Da sich diese praktisch unter dem Wagen befinden, entsteht ein Unterdruck, der für mehr Bodenhaftung sorgt.

Vor allem die Notwendigkeit des Drag-Reduction-Systems (DRS), welches eine Öffnung der Heckflügel beim Überholmanöver ermöglicht, wird in diesem Zusammenhang infrage gestellt. Zumindest mittelfristig soll die Funktion allerdings erhalten bleiben.

F1-Cockpits 2022: So sieht das Fahrerfeld für 2022 aus © getty 1/21 Als letztes Team hat Alfa Romeo seine endgültige Fahrerpaarung für die kommende Formel-1-Saison bekannt gegeben. Der Chinese Guanyu Zhou stößt neu zum Team. SPOX zeigt die 20 Piloten, die 2022 in der Königsklasse des Motorsports starten. © getty 2/21 WILLIAMS - NICHOLAS LATIFI: Der Kanadier, dessen Vater etliche Millionen in den Rennstall pumpt, fährt auch 2022 für das Traditionsteam. Nach großen Problemen im Vorjahr zeigte die Leistungskurve 2021 deutlich nach oben. © getty 3/21 ALEXANDER ALBON: Nach dem Wechsel von George Russell zu Mercedes wurde der zweite Williams-Sitz frei. Diesen nimmt Ex-Red-Bull-Pilot Alex Albon ein, der in der Königsklasse eine zweite Chance bekommt © getty 4/21 HAAS - NIKITA MAZEPIN: Trotz seiner durchwachsenen Leistungen wird Mazepin dank der Millionen, die sein Vater an den Rennstall zahlt, bei Haas weiterfahren. © getty 5/21 MICK SCHUMACHER: Auch Schumi Jr. steigt in der kommenden Saison wieder in den Haas. Nach einer soliden Debütsaison soll der Deutsche weiter F1-Erfahrung sammeln. © getty 6/21 ALFA-ROMEO - VALTTERI BOTTAS: Die Italiener sind zwar nach wie vor Kundenteam von Ferrari, dürfen 2022 aber erstmals beide Cockpits selbst bestimmen. Mit Bottas verstärkt erneut ein Finne das Team, nachdem Ex-Weltmeister Räikkönen seine Karriere beendet. © getty 7/21 GUANYU ZHOU: Neben Bottas nimmt zum ersten Mal in der Geschichte der F1 ein Chinese Platz. Zhou bekommt das Cockpit von Antonio Giovinazzi, der Alfa nach drei gemeinsamen Jahren verlass3en muss. © getty 8/21 ALPHATAURI - PIERRE GASLY: Das Junior-Team von Red Bull hat sein Team für die kommende Saison schon bekannt gegeben. Gasly überzeugte mit durchweg guten Ergebnissen. Sein Teamkollege bleibt ebenfalls. © getty 9/21 YUKI TSONDA: Der Japaner darf ebenfalls eine weitere Saison dranhängen. AlphaTauri stellt nur Einjahresverträge aus, um flexibel zu sein. Besonders Gasly gilt als vielversprechendes Talent. © getty 10/21 ALPINE - ESTEBAN OCON: Der Franzose hat erst kürzlich seinen Vertrag bis einschließlich 2024 verlängert. Der bei Mercedes ausgebildete Pilot hat wie zu erwarten nicht den Platz neben Lewis Hamilton bekommen. © getty 11/21 FERNANDO ALONSO: Der spanische Oldie besitzt noch für die Saison 2022 einen Vertrag. Wie es danach weitergehen wird, ist unklar. Für das kommende Jahr ist der Ex-Weltmeister bei den Franzosen bestätigt. Langfristig könnte Gasly ein Ersatz sein. © getty 12/21 ASTON MARTIN - LANCE STROLL: Trotz mäßiger Leistungen bleibt der Kanadier beim britischen Traditionsteam. Fürsprecher dürfte Vater Lawrence gewesen sein, der als Besitzer des Rennstalls bei Aston Martin das Sagen hat. © getty 13/21 SEBASTIAN VETTEL: Auch den Heppenheimer sehen wir 2022 in der Formel 1. Nach Startschwierigkeiten kam Vettel im Verlauf der 21er-Saison immer besser rein und fuhr ordentliche Ergebnisse ein. Wie es nach 2022 weitergeht, ist noch unklar. © getty 14/21 FERRARI - CHARLES LECLERC: Der Monegasse erhielt 2019 einen Vertrag bis 2024. Da Leclerc den langersehnten WM-Titel nach Italien bringen soll, wird das Team um ihn gebaut. © getty 15/21 CARLOS SAINZ: Bei seinem Wechsel von McLaren zu Ferrari erhielt einen Vertrag bis einschließlich 2022. Ob es darüber hinaus weitergehen wird, ist offen. Für das kommende Jahr hat der Spanier seinen Platz bei den Italienern aber sicher. © getty 16/21 MCLAREN - LANDO NORRIS: Der Brite hat Ende Mai einen "Mehrjahresvertrag" unterzeichnet. Norris wird nachgesagt, das Potenzial zum Weltmeister zu haben. Ob das mit McLaren möglich ist, wird sich zeigen. © getty 17/21 DANIEL RICCIARDO: Trotz der schwächeren Leistungen hat auch der Australier seinen Sitz für 2022 sicher. Dennoch muss im nächsten Jahr mehr von "Honey Badger" kommen, will er weiter in der Formel 1 fahren. © getty 18/21 RED BULL - MAX VERSTAPPEN: Der Niederländer ist das Aushängeschild der Österreicher. Um ihn soll langfristig ein Team gebildet werden, welches Jahr für Jahr um den Titel mitkämpfen kann. © getty 19/21 SERGIO PEREZ: Nach Gasly und Albon schien es, dass Red Bull mit Perez endlich einen guten zweiten Fahrer gefunden habe. Konstant konnte er die Leistung jedoch noch nicht nachweisen. Dennoch wird der Mexikaner 2022 für die Bullen an den Start gehen. © getty 20/21 MERCEDES - LEWIS HAMILTON: "Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, aber wir können noch viel mehr erreichen", sagte der Brite bei seiner Verlängerung. Er darf sogar die Mitarbeiterzusammenstellung des Teams mitbestimmen. © getty 21/21 GEORGE RUSSELL: "Die vergangenen drei Saisons bei Williams haben uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Zukunft für ihn in der Formel 1 bereithalten könnte", sagte Toto Wolff bei seiner Vorstellung. Man hält bei Mercedes große Stücke auf Russell.

Formel 1: Die Änderungen zur Saison 2022 - Präsentation der neuen Wägen

Neben dem Comeback des Bodeneffektes, wird es auch eine Reihe weiterer Änderungen geben, die vor allem Einfluss auf die optische Erscheinung haben. So werden beispielsweise die Windabweiser am Seitenkasten gänzlich wegfallen, dafür neu im Spiel sind unter anderem Abdeckungen an den Vorderrädern.

Um die Autos an all diese Vorgaben anzupassen, wird es Zeit brauchen. Dementsprechend sind auch noch keine Präsentationstermine bekannt. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt zudem, dass dies zumeist nur wenige Wochen bis Tage vor dem Testauftakt, den sogenannten Wintertests (23. - 25. Februar) der Fall sein wird.