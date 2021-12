Finale in der Formel 1: Beim GP von Abu Dhabi fällt die Entscheidung im WM-Kampf. Das vorherige Qualifying findet heute statt. So könnt Ihr es live im TV und Livestream erleben.

Letztes Renn-Wochenende in der Formel 1 für dieses Jahr. In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, findet der 22. Große Preis der Saison 2021 statt - und damit zugleich das Finale.

Der Kampf um den Titelgewinn unter den Fahrern könnte dabei nicht spannender sein: Lewis Hamilton hat kürzlich in Saudi-Arabien mit Max Verstappen gleichziehen können (je 369,5 Punkte), nur aufgrund der bislang mehr gewonnenen Rennen (9:8) befindet sich der Niederländer nach wie vor an der Spitze. Im allerletzten GP geht es also zwischen den beiden um alles oder nichts.

Eine umso höhere Bedeutung wird daher haben, wer am morgigen Sonntag, den 12. Dezember vor dem jeweils anderen an den Start geht. Am heutigen Samstag, den 11. Dezember findet das Qualifying statt, das über die Startformation entscheidet.

Los geht es mit dem Zeitfahren um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, vor Ort wird es dann 17 Uhr sein.

Wie lässt sich das Qualifying in der Formel 1 zum GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf.

© getty Lewis Hamilton könnte dieses Wochenende zum achten Mal F1-Weltmeister werden.

Formel 1, Übertragung: So seht Ihr das Qualifying beim GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream

Mittlerweile dürftet Ihr es wissen, sofern Ihr Euch wirklich für die Formel 1 interessiert: Übertragen wird die Königsklasse des Motorsports seit dieser Saison so gut wie gar mehr im Free-TV bei RTL. Vier Rennen laufen dort noch, die alle bereits ausgestrahlt worden sind.

Beim Saisonfinale in Abu Dhabi ist RTL somit nicht mit von der Partie. Und sowieso strahlt der Sender aus Köln dann auch lediglich die Großen Preise aus, nicht auch zuvor beispielsweise das Qualifying. Dieses bekommt Ihr demzufolge heute exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender hält die Rechte an der Übertragung der kompletten F1.

Auf Sky Sport F1 werdet Ihr um 13.30 Uhr zu den Vorberichten einschalten können. Kommentieren wird Sascha Roos, mit Ralf Schumacher und Timo Glock stehen gleich zwei Experten zur Verfügung, die jeweils auf eine eigene Fahrerkarriere in der Formel 1 zurückblicken.

Euch ist es auch möglich, das Sky-Programm via Livestream abzurufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket. Für Sky Ticket gibt es zum Beispiel auf Eurem Smart-TV eine App, sodass Ihr die Formel 1 per Livestream auch auf einem Großbildschirm erleben könnt.

Formel 1: Das Qualifying beim GP von Abu Dhabi heute im Liveticker

Ans Herz gelegt sei Euch allerdings auch - vor allem dann, wenn Ihr keine Sky-Kunden seid - der Liveticker von SPOX. Hier bekommt Ihr schriftlich umgehend alles Wichtige zu dem Qualifying mit.

Formel 1: Die Fahrerwertung in der WM vor dem letzten Rennen