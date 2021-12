Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 findet heute der große Preis von Saudi-Arabien statt. SPOX erklärt Euch, wann und wo Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Rennen beim GP von Saudi Arabien - Datum, Ort, Zeit

Am heutigen Sonntag, 5. Dezember, könnte beim Großen Preis von Saudi-Arabien die Entscheidung darüber fallen, wer in diesem Jahr Formel-1-Weltmeister wird. Das 21. und somit vorletzte Saisonrennen auf dem Jeddah Street Circuit beginnt heute um 18.30 Uhr mit der Einführungsrunde, nach dieser schalten die Ampeln beim Start des Rennens auf grün.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen geht mit einem Vorsprung von acht Punkten auf Weltmeister Lewis Hamilton in die Premiere des Großen Preis von Saudi-Arabien. Holt der Niederländer heute 18 Punkte mehr als Hamilton, würde er diesen vorzeitig als Weltmeister ablösen.

Doch dazu will es Hamilton nicht kommen lassen. Durch Gala-Vorstellungen in Brasilien und Katar verkürzte der Champion den Rückstand auf Verstappen, seinen achten Titel kann er wieder aus eigener Kraft gewinnen. Und Mercedes hat für den neuen Hochgeschwindigkeitskurs in Dschidda noch ein Ass im Ärmel: In den Wagen mit der Nummer 44 wird wieder der Motor eingebaut, der Hamilton in Brasilien von ganz hinten zum Sieg verhalf.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream

Der Große Preis ist aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Zum einen wird erstmals in der langen Geschichte der Formel 1 ein Rennen in Saudi-Arabien gefahren, zum anderen wird das Rennen in Deutschland heute live im Free-TV übertragen - so oft kommt das schließlich nicht vor.

In den kommenden Abschnitten gehen wir ausführlich auf die gesamte Live-Übertragung des Großen Preis von Saudi-Arabien ein.

Formel 1: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute live im Free-TV

Zum vierten und letzten Mal in dieser Saison kann heute ein Formnel-1-Rennen live auf RTL im Free-TV verfolgt werden. Ursprünglich war der Privatsender bei der Neuvergabe der TV-Rechte an der Formel 1 komplett leer ausgegangen, einige sich dann aber mit dem Rechteinhaber Sky darauf, vier Rennen live im frei empfangbaren Fernsehen als Sublizenznehmer zeigen zu dürfen. Zuvor übertrug RTL in diesem Jahr die Rennen in Imola, Barcelona und Monza live.

Die Übertragung mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Alexander Wurz beginnt bereits um 17.15 Uhr. Das Rennen kommentieren dann Heiko Wasser und Christian Danner.

Formel 1: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute live im Pay-TV

Selbstverständlich wir der Große Preis von Saudi-Arabien heute auch auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hat sich schließlich die kompletten Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert.

Auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD beginnt die Vorberichterstattung um 17 Uhr. Kommentiert wird das Rennen von Sascha Roos, den heute mit Ralf Schumacher und Timo Glock zwei Experten unterstützen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Formel 1: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute im Livestream

Den Großen Preis von Saudi-Arabien könnt Ihr heute auch im Livestream verfolgen.

Für Sky-Kunden ist dies mit der Sky Go App ohne weitere Kosten auf dem Endgerät Ihrer Wahl möglich. Ihr seid nicht Kunde bei Sky, wollt den Großen Preis der Türkei dennoch live sehen? Dafür gibt es das kostenpflichtige SkyTicket. Dieses ist zum Preis von 29,99 Euro im Monat zu buchen. Es gibt auch noch eine billigere Variante. Diese kostet 19,99 Euro im Monat, ist aber erst ab dem 13. Monat kündbar.

RTL zeigt das Rennen auf RTL-Streamingplattform RTL+ im Livestream. Zu beachten ist: Das benötigte Abonnement von RTL+ Premium ist kostenpflichtig! Ein Monatsabo kostet 4,99 Euro. Wer RTL+ noch nicht gebucht hat, kann das Angebot zuerst einmal einen Monat lang kostenlos testen.

Formel 1: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Startaufstellung

Lewis Hamilton startet von der Pole Position in den ersten Großen Preis von Saudi-Arabien und nährt seine Hoffnungen auf den achten Titelgewinn weiter. Der englische Mercedes-Star verwies im Qualifying in Dschidda seinen Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) und WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) auf die Plätze.

Platzierung Fahrer Team 1 Hamilton Mercedes 2 Bottas Mercedes 3 Verstappen Red Bull 4 Leclerc Ferrari 5 Perez Red Bull 6 Gasly AlphaTauri 7 Norris McLaren 8 Tsunoda AlphaTauri 9 Ocon Alpine 10 Giovinazzi Alfa Romeo 11 Ricciardo McLaren 12 Räikkönen Alfa Romeo 13 Alonso Alpine 14 Russell Williams 15 Sainz Ferrari 16 Latifi Williams 17 Vettel Aston Martin 18 Stroll Aston Martin 19 Schumacher Haas 20 Mazepin Haas

Formel 1: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute im Liveticker

Holt sich Max Verstappen heute den WM-Titel? Wer sich das Rennen heute nicht live bei Sky oder RTL ansehen kann, erhält im ausführlichen Liveticker von SPOX zum Großen Preis von Saudi-Arabien die Antwort.

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis von Saudi-Arabien.

Formel 1: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Jeddah Street Circuit

Jeddah Street Circuit Länge: 6174 Meter

6174 Meter Runden beim GP: 50

50 Distanz: 308,45 km

308,45 km Rechtskurven: 11

11 Linkskurven: 16

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung - Top 10