Formel 1 - Weltmeister Max Verstappen im Porträt: Der Weg von "Mad Max" zu "Super Max"

Seit gestern hat die Formel 1 mit Max Verstappen einen neuen Weltmeister. In einem der engsten und spannendsten Finishs der Geschichte der Königsklasse des Motorsports setzte sich der Niederländer knapp gegen seinen Kontrahenten Lewis Hamilton durch. Doch wer ist Max Verstappen überhaupt? Wo kommt der Red Bull-Pilot her und wie verlief sein Weg in die Formel 1? SPOX hat den neuen Weltmeister genauer beleuchtet.

Geboren am 30. September 1997 im belgischen Hasselt (er besitzt auch die niederländische Staatsangehörigkeit) ist Max Verstappen der Beruf quasi in die Wiege gelegt worden. Vor allem bei älteren Formel-1-Fans dürfte der Name Verstappen so einige Glocken klingeln lassen, bestritt Vater Jos zwischen 1994 und 2003 an der Seite von Schumi, Häkkinen und Co. doch immerhin 107 Grand Prix'.

Doch nicht nur der Vater, dem während der aktiven Zeit immerhin zweimal den Sprung auf das Podium gelang, half Max in Sachen Karrierefindung, auch Mutter Sophie (Kartsport), Onkel Anthony sowie Großvater Paul (beide GT-Sport) waren Vorbilder. Eine klassische Motorsport-Familie eben. Das Benzin ist schon im Blut.

Tatsächlich aber sollte sich der Sprung in den kompetitiven Rennsport noch etwas hinziehen. Erst im Jahr 2005, im Alter von sieben Jahren, nahm Verstappen an den ersten Kart-Serien teil, wo das ungeheure Talent des heute 24-Jährigen erstmals durchblitzte. Seine Jugend war dabei zweigeteilt: Schule von Montag bis Freitagmittag, danach ging es mit dem Bus und Papa Jos quer durchs Land zu Kart-Rennen.

Generell sollte Jos in der Karriere seines Sohnes eine entscheidende Rolle einnehmen. Unter seiner Regie schliff er das Juwel mit der nötige Härte. "Wir sind nicht auf die Strecke gegangen, um hinterherzufahren. Ich wollte immer nur gewinnen, gewinnen, gewinnen. Das habe ich von ihm auch verlangt", erinnerte sich Verstappen senior bei Sport1.

Einmal war er gar so wütend auf seinen Sohn, dass er diesen an einer Autobahnraststätte stehen ließ. "Ich wollte ihn spüren lassen, dass das nicht gut ist, wenn er so weiterfährt", erklärte Verstappen. Ein Rabenvater sei er dennoch nicht gewesen: "Ich wusste, dass meine Frau hinter mir fährt und ihn mitnimmt." Die harte Schule sollte sich aber auszahlen.

Zwischen 2006 und 2008 gewann Sohn Max dreimal die belgische Minimax-Rotax-Challenge. 2007 siegte er zudem in der niederländischen Minimax-Rotax-Challenge. 2008 und 2009 entschied er die Minimax-Wertung der Benelux Karting Series für sich und wurde in beiden Jahren belgischer Kart-Meister. 2008 in der Kadetten-Klasse, 2009 in der KF5-Wertung.

F1-Pressestimmen: "Neuer Kaiser Verstappen demütigt Gigant Hamilton" © getty 1/17 In einem denkwürdigen Saisonfinale hat sich Max Verstappen erstmals dem Weltmeistertitel in der Formel 1 gesichert. Die internationale Presse feiert den Niederländer, aber es gibt auch kritische Stimmen. Die Pressestimmen. © Screenshot 2/17 Corriere dello Sport: "Weltmeister Max, das letzte Rennen ist spannender als ein Film. Der neue Kaiser der Formel 1 hat einen Giganten vom Format Lewis Hamiltons gedemütigt." © getty 3/17 Tuttosport: "Max Verstappen siegt mit Genialität und Widerspenstigkeit. Er hat viel Talent und wenig diplomatisches Geschick. Sein Sieg ist der Beginn einer neuen Ära für die Formel 1." © Screenshot 4/17 NIEDERLANDE - AD: "Sensation! Verstappen holt Weltmeistertitel vor Hamilton nach verrücktem Rennen in Abu Dhabi." © Screenshot 5/17 De Telegraaf: "FIA weist Protest von Mercedes ab - Verstappen bleibt Champion!" © Screenshot 6/17 De Volkskrant: “Die Entscheidung fiel in der letzten Runde des letzten Rennens der Saison, in einem der spannendsten Rennen der F1-Geschichte. Verstappen holte Hamilton in letzter Minute ein und holte sich als erster Niederländer den Weltmeistertitel." © Screenshots 7/17 ENGLAND - Sun: "Nach der erbärmlichen Show im Sommer in Belgien, wo nur ein paar Runden hinter dem Safety Car gedreht wurden, um TV-Verträge zu erfüllen, war dies ein neuer Tiefpunkt." © Screenshot 8/17 La Repubblica: "Der Aufstieg von Verstappen: vom Wunderkind zum Weltmeister. Der neue Weltmeister krönt eine noch junge Karriere, die mit Rekorden, Siegen und Kontroversen gespickt ist." © Screenshow 9/17 Guardian: "Verstappen steht nach kontroversem Drama in der letzten Runde als Champion fest." © Screenshot 10/17 Daily Mail: "Verstappen als Formel-1-Weltmeister bestätigt, da die FIA die beiden Einsprüche von Mercedes abweist, stattdessen Hamilton zu küren." © Screenshot 11/17 SPANIEN - Marca: "Brutaler Verstappen: Champion in einem Finale für die Geschichte des Sports." © Screenshot 12/17 As: "Verstappen 'klaut' Hamilton die beste WM der Geschichte. Diese letzte Runde war wahrlich filmreif, was für ein episches Formel-1-Rennen! Es lebe der neue König! Mercedes zeigt sich als schlechter Verlierer." © Screenshot 13/17 El Pais: "Verstappen entthront Hamilton und beendet Mercedes-Ära. Der 24-jährige Niederländer gewinnt seine erste Weltmeisterschaft in Abu Dhabi in einem epischen Rennen, das erst in der letzten Runde entschieden wurde." © getty 14/17 El Mundo Deportivo: "Wir können uns nur erheben und diese Rennfahrer beklatschen, und das minuten- oder stundenlang! Was für ein denkwürdiges Spektakel von Verstappen und Hamilton. Wir durften WM-Geschichte erleben!" © getty 15/17 Sport: "Verstappen schreibt Geschichte, er ist ein verdienter Weltmeister. Er enttrohnt Hamilton auf die grausamste Art und Weise." © getty 16/17 SCHWEIZ - Blick: "Endlich hatte Lewis Hamilton einen ebenbürtigen Rivalen. Und das Umfeld der beiden spritzte leider bei jeder Kleinigkeit noch zusätzlich Öl ins Feuer. Die Meisterschaft wurde dadurch vergiftet." © Screenshot 17/17 ITALIEN - Gazzetta dello Sport: "Max Verstappen wird Weltmeister in der letzten Runde! Hamilton in einem verrückten Finale geschlagen."

Bei F1-Debüt hatte Verstappen noch keinen Führerschein

Ab dem Jahr 2010 ging Verstappen dann zum ersten Mal in internationalen Kart-Serien an den Start, wo er mit mehreren Meistertiteln auf sich aufmerksam machen sollte. Das erste dicke Ausrufezeichen setzte der Niederländer dann drei weitere Jahre später, als er seine ersten Kilometer in einem Formel-Wagen abspulte und sich bei verschiedenen Testfahrten gegen deutlich erfahrenere Piloten durchsetzte.

Einem kurzen, jedoch sehr erfolgreichen Abstecher in die Formel 3, wo er auf Anhieb zu den besten Fahrern im Feld gehörte und bereits zur Saisonhälfte vier Siege und einen zweiten Platz sammelte, folgte Mitte 2014 der Wechsel ins Red-Bull-Förderprogramm, wo man von Anfang an große Stücke auf ihn hielt. Verstappen trat mit seiner Verpflichtung bereits in die Fußstapfen großer F1-Fahrer, etwa dem viermaligen RB-Weltmeister Sebastian Vettel oder seinem späteren Teamkollegen Daniel Ricciardo.

In der Saison 2015 avancierte er mit seinem Debüt bei Red Bulls Ausbildungs-Team Toro Rosso (heute AlphaTauri) im Alter von 17 Jahren, 5 Monaten und 16 Tagen dann zum jüngsten Formel-1-Piloten der Geschichte. Zu dieser Zeit besaß der Niederländer noch nicht mal einen Führerschein, durfte per Gesetz keine Verträge unterschreiben oder Cocktails konsumieren. Für Förderer Red Bull sollte es deshalb zunächst auch ordentlich Kritik hageln. Zu jung sei der Niederländer für ein Engagement in der Königsklasse des Motorsports, so der damalige Vorwurf vieler Medien und Experten.

Doch Verstappen sollte seine Kritiker Lügen strafen. Er überzeugte in seinem ersten F1-Jahr mit vielen starken Leistungen in den Rennen und zeigte dabei einige sehenswerte Überholmanöver. In Ungarn und den USA verpasste er zweimal knapp das Podium als jeweils Vierter. Mit insgesamt zehn Punkteplatzierungen sammelte der junge Niederländer insgesamt 49 WM-Zähler und belegte am Ende seiner Debütsaison den zwölften Platz in der Fahrerwertung.

Die Geburtsstunde von "Mad Max"

Oft war Max Verstappen der Erste, dem etwas in seinem Alter gelingen sollte. Neben dem Rekord für den jüngsten Piloten in der Königsklasse überhaupt brach Verstappen auch den Rekord für den jüngsten Fahrer in den Punkten sowie die Bestmarken für den jüngsten Fahrer, der je ein Rennen anführte und einen Grand Prix gewann.

Letzteres gelang ihm im ersten Rennen nach seiner Beförderung zur "großen Schwester" Red Bull im Jahr 2016, wo er beim Spanien-GP den zuvor in Ungnade gefallenen Russen Danyl Kvyat ersetzte und - wie sollte es auch anders sein - umgehend zu überzeugen wusste. Im weiteren Verlauf der Saison sollte er noch das ein oder andere Highlight setzen. Unvergessen bleibt beispielsweise sein Auftritt in Brasilien, als er im strömenden Regen so manchen erfahrenen F1-Haudegen abkochte und seine überragenden Qualitäten als Regenspezialist unter Beweis stellte.

Das blieb auch bei den Fans hängen. Die Fangemeinde des Niederländers sollte fortan rasant anwachsen, die sogenannte "Orange Army" reiste mit ihm rund um die Welt und feuerte ihn an den entlegensten Orten mit unglaublicher Begeisterung an. Ähnliches hatte es tatsächlich nur zu Schumachers Zeiten gegeben.

Doch auch die ersten negativen Angewohnheiten Verstappens sollten zu dieser Zeit zum Vorschein kommen. Seine überaus harte Fahrweise, insbesondere bei Spurwechseln in der Anbremszone, rief viele Kritiker inner- und außerhalb des Fahrerlagers auf den Plan. Es war die Geburtsstunde von "Mad Max". Nach Druck einiger Teams und Fahrer erließ die FIA zum Jahresende gar die sogenannte "Verstappen-Regel", die einen Spurwechsel des Autos beim Anbremsen verbieten sollte.

Verstappen störte das wenig, sportlich ging es für den Youngster nämlich weiter aufwärts. 2017 feierte er neben Teamkollege Ricciardo zwei Siege in Malaysia und Mexiko, ein Jahr später sollten sogar insgesamt elf Podiumsplätze herausspringen (ebenfalls zwei Siege). Ein Angriff auf Primus Mercedes ging sich jedoch nicht aus, auch weil Verstappen und sein RB oft von Zuverlässigkeitsproblemen geplagt wurden.

Netzreaktionen zum F1-Wahnsinn: "Diese ständige Angst vor dem VAR" © Twitter 1/18 Max Verstappen hat sich nach einem völlig irren Saison-Finish erstmals zum Formel-1-Weltmeister gekrönt. Er überholte Lewis Hamilton in der letzten Runde. Die Netzreaktionen. © Twitter 2/18 Schon nach dem Start gab es die ersten Reaktionen - und alles sah nach Hamilton als Weltmeister aus. © Twitter 3/18 George Russell (Williams-Fahrer): "Das ist inakzeptabel! Max ist ein fantastischer Fahrer mit einer tollen Saison, ich habe nur Respekt vor ihm. Aber was wir eben gesehen haben, war inakzeptabel. Ich kann es nicht glauben." © Twitter 4/18 © Twitter 5/18 © Twitter 6/18 © Twitter 7/18 Gary Lineker (englische Fußball-Legende): "Was für ein Witz. Das stinkt doch zum Himmel." © Twitter 8/18 © Twitter 9/18 © Twitter 10/18 © Twitter 11/18 © Twitter 12/18 © Twitter 13/18 © Twitter 14/18 © Twitter 15/18 Nico Rosberg (Formel-1-Weltmeister 2016) © Twitter 16/18 © Twitter 17/18 © Twitter 18/18

Verstappen kann Mercedes-Dominanz vorerst nicht brechen

Auch 2019 wurde es nichts mit einem Angriff auf die WM für Verstappen. Ohne nennenswerte Konkurrenz aus dem eigenen Team (zunächst Pierre Gasly, später Alex Albon als Teamkollege) kämpfte Verstappen mit den beiden Ferrari-Piloten Vettel und Kimi Räikkönen um den dritten Platz in der Fahrer-Meisterschaft.

Ein Kampf, den der Niederländer letzten Endes für sich entschied. Verstappen triumphierte in Österreich sowie bei den beiden Chaos-Rennen in Deutschland und Brasilien. Im Gegensatz zu 2018, als er von der Rennleitung des Öfteren wegen gefährlichen Fahrens Strafen kassiert hatte und sein Image als "Mad Max" manifestierte, blieben größere Fehler und Fehden aus.

2020 sah Verstappen gegen die erneut absolut überlegenen Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas kein Land, holte aber das Maximum heraus. Bis zum letzten Rennen kämpfte er gegen den Finnen um den Vizetitel, musste sich letztlich aber mit Platz drei zufriedengeben. Den Umständen entsprechend war es trotzdem ein ordentliches Jahr für den Niederländer.

Neben der Tatsache, dass er der einzige Nicht-Mercedes-Fahrer war, der in der Saison zwei Rennen gewinnen konnte, fuhr er, wann auch immer er die Zielflagge sah, unter die Top drei (mit einer Ausnahme, als er in der Türkei nur P6 belegte). Das Highlight der 20er-Saison sollte aber ein anderes werden: Mit Red Bull einigte sich der Niederländer auf eine langjährige Zusammenarbeit, wohl schon in Vorahnung was noch alles kommen könnte.

Schmutziger Schumi und Krieg im Team: Legendäre Formel-1-Duelle © getty 1/36 Der Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton könnte vor dem Saisonfinale nicht dramatischer und knapper sein. Die WM-Anwärter reisen am Ende einer aufreibenden Formel-1-Saison punktgleich zum Großen Preis von Abu Dhabi. © getty 2/36 Vor dem Finale am Sonntag schauen wir zurück auf einige der legendärsten Duelle in der Geschichte der Formel 1. © getty 3/36 1976 - Niki Lauda gegen James Hunt: Der Kampf des Perfektionisten aus Österreich gegen den englischen Playboy ist so etwas wie die Mutter der WM-Duelle, und der Spannungsbogen der Saison 1976 bot sogar Material für die ganz große Leinwand. © getty 4/36 Der Kinofilm "Rush" aus dem Jahr 2013 erzählt von jenem legendären Titelkampf. Lauda war damals der Dominator der ersten Saisonhälfte und führte das Klassement mit großem Vorsprung an, als ihn sein Feuerunfall auf dem Nürburgring fast das Leben kostete. © getty 5/36 Nur 42 Tage später saß Lauda wieder in seinem Ferrari. Bei strömendem Regen in Fuji stellte Lauda seinen Wagen nach dem Start des Saisonfinales jedoch ab. "Das Leben ist mir wichtiger", sagte er. Hunt holte den nötigen 3. Platz und wurde Weltmeister. © getty 6/36 1984 - Niki Lauda gegen Alain Prost: Laudas dritter WM-Titel ging als (bislang) knappste Entscheidung in die Geschichte der Formel 1 ein. © imago images 7/36 Nur ein halber Punkt trennte am Ende den damaligen McLaren-Piloten von Prost: Wegen starker Regenfälle war der Grand Prix in Monaco vorzeitig abgebrochen worden, Sieger Prost bekam wie alle anderen Piloten nur die halbe Punktzahl © getty 8/36 Zum Saisonfinale reiste der Franzose daher mit 3,5 Punkten Rückstand auf Lauda nach Portugal - und trotz seines Sieges reichte es nicht für den Titel, denn Lauda fuhr von Startplatz elf auf den entscheidenden zweiten Platz. © getty 9/36 1989 und 1990 - Alain Prost gegen Ayrton Senna: 1989 fiel die Titel-Entscheidung schon im vorletzten Rennen, in dieser Auflistung sollte sie dennoch nicht fehlen. © getty 10/36 Beim Großen Preis von Japan in Suzuka eskalierte der Streit der beiden: Senna musste gewinnen, um seine Chancen zu wahren, und attackierte den in Führung liegenden Prost. Doch der machte die Lücke zu, es kam zur Kollision. © getty 11/36 Prost sicherte sich damit seinen dritten WM-Titel. Im Jahr darauf drehte Senna an gleicher Stelle den Spieß um: Kollision der Rivalen in Kurve eins, Senna war Weltmeister vor dem mittlerweile für Ferrari fahrenden Prost. © getty 12/36 1994 - Michael Schumacher gegen Damon Hill: Vor seinem ersten WM-Titel ging es hoch her für Michael Schumacher. © getty 13/36 Nach Schummel-Vorwürfen gegen ihn und Benetton wurde der Kerpener im Laufe des Jahres zweimal disqualifiziert und für zwei Rennen gesperrt. Dennoch kam Schumacher zum letzten Rennen des Jahres mit einem Punkt Vorsprung auf Damon Hill im Williams. © imago images 14/36 Als Schumacher in Australien von der Strecke rutschte, sah Hill die Chance vorbeizuziehen, doch es kam zur Kollision. Schumacher blieb stehen, Hill musste wenig später in der Box aufgeben, der erste von sieben Titeln für Schumacher war perfekt. © getty 15/36 1997 - Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve: In seinem zweiten Ferrari-Jahr war Schumacher dem Titel schon ganz nahe. © imago images 16/36 Mit einem Punkt Vorsprung auf Jacques Villeneuve im Williams reiste er zum Finale nach Spanien. Der Kanadier musste etwas riskieren, doch als er einen Überraschungsangriff startete, kollidierten die Rivalen - weil Schumacher zumachte. © imago images 17/36 Der Deutsche konnte das Rennen nicht beenden, Villeneuve wurde Dritter und sicherte sich den Titel. Anders als beim Crash mit Hill drei Jahre zuvor gab es diesmal kaum Zweifel an Schumis Schuld am Unfall - dem Kerpener wurden alle WM-Punkte aberkannt. © getty 18/36 2007 – Während eines Großteils der Saison lief alles auf einen WM-Zweikampf zwischen den beiden McLaren-Teamkollegen Fernando Alonso und Lewis Hamilton hinaus. Beide schenkten sich nichts und griffen sogar auf teils unlautere Mittel zurück. © getty 19/36 So kam der Spanier mit der temperamentvollen und forschen Art des britischen Rookies nicht zurecht. Alonso forderte die Nr.1-Rolle im Team, Hamilton ließ aber nicht mit sich spaßen. In Ungarn blockierte Alonso seinen Teamkollegen sogar beim Boxenstopp. © getty 20/36 Davon profitierte Kimi Räikkönen. Dieser saß zwar im etwas langsameren Ferrari, konnte jedoch aus der Rolle des Verfolgers agieren. Letztlich kam es wie es kommen musste: Hamilton und Alonso nahmen sich unnötig gegenseitig die Punkte weg. © getty 21/36 Der "Iceman" war der lachende Dritte. Beim letzten Saisonlauf in Brasilien schnappte sich der Finne einen souveränen Start-Ziel-Sieg und wurde mit einem WM-Punkt Vorsprung Weltmeister. Bis heute ist Räikkönen der letzte Ferrari-Weltmeister. © imago images 22/36 2008 - Lewis Hamilton gegen Felipe Massa: Näher war ein Nicht-Weltmeister dem Titel wohl noch nie: Felipe Massa gewann das letzte Saisonrennen in seiner Heimat Brasilien und jubelte bei der Zieleinfahrt schon. © imago images 23/36 In der Ferrari-Box fielen sich Mechaniker, Familie und Freunde Massas in die Arme, Freudentränen flossen - doch bei einem Blick auf die TV-Bildschirme froren die Gesichter ein. © imago images 24/36 Lewis Hamilton überholte in der vorletzten Kurve doch noch den Deutschen Timo Glock und holte den nötigen fünften Platz. Der Engländer war mit einem Punkt Vorsprung auf Massa erstmals Weltmeister. © getty 25/36 2012 - Sebastian Vettel gegen Fernando Alonso: Seinen dritten WM-Titel hatte Sebastian Vettel einer grandiosen Aufholjagd zu verdanken. © getty 26/36 Nach dem Großen Preis von Italien schien der WM-Sieg an Alonso vergeben, doch Vettel gewann die nächsten vier Rennen und schob sich im Klassement am Spanier vorbei. Nach Brasilien reiste er dann mit vermeintlich beruhigenden 13 Punkten Vorsprung. © getty 27/36 Doch schon in der ersten Runde drehte sich Vettel und fuhr dem Feld hinterher - Alonso war in diesem Moment Weltmeister. Bei starkem Regen kämpfte sich der Deutsche durch das Feld, beendete das Rennen auf Rang sechs und war erneut WM-Sieger. © getty 28/36 2014 bis 2016 - Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton: Im ersten Jahr der Mercedes-Dominanz war Nico Rosberg schon relativ nah dran an seinem Premieren-Titel. © getty 29/36 Mit 17 Zählern Rückstand auf Hamilton ging er in Abu Dhabi an den Start, das in dem Jahr als "Abu Double" Schlagzeilen machte: Doppelte Punkte gab es für alle Platzierungen, Rosbergs Chancen waren damit intakt. © getty 30/36 Er verlor den Start gegen Hamilton und rutschte später wegen Problemen am Hybridsystem aus den Punkterängen. Hamilton fuhr locker zum Titel. Im Jahr darauf war Rosberg chancenlos, bereits drei Rennen vor Ende der Saison sicherte sich Hamilton den Titel. © getty 31/36 2016 drehte Rosberg dann den Spieß um. Nach einer Saison auf Augenhöhe holte der Deutsche mit einem zweiten Platz hinter Hamilton beim Finale in Abu Dhabi seinen ersten Titel - und trat danach überraschend zurück. © getty 32/36 2021 - Lewis Hamilton gegen Max Verstappen: Das WM-Duell zwischen dem siebenmaliger Weltmeister und von der Queen in den Ritterstand erhobenen Hamilton und Verstappen ist allein schon rein statistisch ein Klassiker. © getty 33/36 Erstmals seit 1974 sind die Titelkandidaten vor dem letzten Rennen punktgleich. Seit Saisonbeginn setzen die Teams Mercedes und Red Bull auf sportpolitischer Bühne jeden Hebel in Bewegung, um die Gegenseite einzubremsen. © getty 34/36 Seit dem Großen Preis von Großbritannien, als Hamilton und Verstappen in Runde eins kollidierten, Verstappen zum Check im Krankenhaus weilte und Hamilton gleichzeitig seinen Sieg euphorisch feierte, geht es auch zwischen den Top-Stars giftig zu. © getty 35/36 In Monza die nächste Eskalationsstufe: Beide gaben sich Rad an Rad keinen Millimeter Platz, beide schieden aus. Im vorletzten Rennen in Saudi-Arabien kassierte Verstappen zwei Strafen und ließ Hamilton beim Überhol-Versuch regelrecht auffahren. © getty 36/36 Am Sonntag treffen die beiden beim Großen Preis von Abu Dhabi erneut aufeinander und gehen mit der gleichen Punktzahl von 369,5 in den Saison-Showdown.

Nach WM-Triumph: Red Bull feiert "Super Max"

Heute - ziemlich genau ein Jahr später - ist diese Vorahnung Wirklichkeit geworden. In Abu Dhabi feierte er seinen insgesamt 20. Karriere-Sieg (allein zehn in dieser Saison) und kürte sich nach einem Jahr voller Höhen und Tiefen in einem der spannendsten F1-Finishs aller Zeiten zum zweijüngsten Formel-1-Weltmeister überhaupt (nach Vettel).

Der Stolz, diese Herausforderung mit seinem "Ausbildungs-Team" gemeistert zu haben, brach bereits wenige Augenblicke nach Zieleinfahrt ungewohnt emotional aus ihm heraus: "Das ist unglaublich Jungs", funkte er mit zittriger Stimme an die Box: "Können wir das bitte in den kommenden 10 bis 15 Jahren zusammen machen?" Er wolle "bis ans Lebensende bei diesem Team bleiben, ich liebe sie."

Auf der anderen Seite feierte auch Red Bull seinen "Super Max". Für die Österreicher endete mit dem Triumph des Niederländers eine Reise, die mit seiner Verpflichtung im Jahr 2014 begann. Seitdem hat RB ein beeindruckendes Team um Verstappen herum aufgebaut, sämtliche Prozesse sind auf ihn ausgelegt.

Doch große Leistungen wecken große Erwartungen. Und nun, da die sieben Jahre andauernde Titelserie von Mercedes gebrochen ist, soll Verstappen, der für das kommende Jahr passend dazu als amtierender Weltmeister die Startnummer eins wählte, eine Ära prägen. Dass das gelingen kann, steht außer Frage. Trotz der weitreichenden Regeländerungen im kommenden Jahr besitzt Red Bull die finanziellen (Gehälter sind vom Budget-Limit ausgeschlossen) und personellen Möglichkeiten, auch im kommenden Jahr ein ernstzunehmender Wettbewerber zu sein.

Mit Verstappen hat man zweifelsohne eines der größten F1-Talente aller Zeiten im Cockpit, der noch lange nicht auf dem Höhepunkt seines Schaffens angekommen ist. Der Niederländer scheint von sich aus die Motivation zu haben und Möglichkeiten beim Team aus Österreich zu sehen. Nun ist er Weltmeister. Das könnte erst der Anfang gewesen sein.

Max Verstappen: Seine Karriere-Leistungsdaten

Starts WM-Titel Siege Poles Schnellste Rennrunden 141 1 (2021) 20 13 16

Formel 1: Die WM-Wertung 2021 nach 22 von 22 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 395,5* 2 Lewis Hamilton Mercedes 387,5* 3 Valtteri Bottas Mercedes 226 4 Sergio Perez Red Bull 190 5 Carlos Sainz Ferrari 164,5* 6 Lando Norris McLaren 160 7 Charles Leclerc Ferrari 159 8 Daniel Ricciardo McLaren 115 9 Pierre Gasly AlphaTauri 110 10 Fernando Alonso Alpine 81 11 Esteban Ocon Alpine 74 12 Sebastian Vettel Aston Martin 43 13 Lance Stroll Aston Martin 34 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 32 15 George Russell Williams 16 16 Kimi Räikkönen (wegen Covid-19 nur 20 der 22 Rennen) Alfa Romeo 10 17 Nicholas Latifi Williams 7 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 3 19 Mick Schumacher Haas 0 20 Robert Kubica (für Räikkönen bei Niederlande-GP und Italien-GP) Alfa Romeo 0 21 Nikita Mazepin Haas 0

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Mercedes 613,5* 2 Red Bull 585,5* 3 Ferrari 323,5* 4 McLaren 275 5 Alpine 155 6 AlphaTauri 142 7 Aston Martin 77 8 Williams 23 9 Alfa Romeo 13 10 Haas 0

*Beim 12. WM-Lauf in Belgien wurden aufgrund der nicht vollständig absolvierten Renndistanz nur halbe Punkte vergeben.