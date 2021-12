Formel 1 - Fünf Fragen zum F1-Showdown: Wer holt sich den WM-Titel?

Das Weltmeisterschafts-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton biegt auf die Zielgerade ein. Vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien hat der Niederländer noch acht Punkte Vorsprung vor seinem britischen Rivalen. Doch wer wird sich die F1-Krone am Ende sichern und welchen Einfluss hat der Kurs in Dschidda dabei? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem WM-Showdown.

Wie ist die Ausgangslage?

Zum ersten Mal seit 2016, als Nico Rosberg und Lewis Hamilton als Mercedes-Teamkollegen im letzten Rennen um den WM-Titel kämpften, steht so spät im Jahr noch kein Formel-1-Weltmeister fest. Ganze neun Jahre ist es gar her (damals Sebastian Vettel im Red Bull gegen Fernando Alonso im Ferrari), dass zwei Piloten von zwei unterschiedlichen Teams sich einen derart harten Fight um die F1-Krone liefern.

Aktuell beträgt der Vorsprung von Max Verstappen auf Lewis Hamilton acht Zähler. Das heißt: Beide Piloten können aus eigener Kraft Weltmeister werden. Gewinnt Hamilton die verbliebenen beiden Rennen, ist er Weltmeister. Gleiches gilt im Umkehrschluss selbstverständlich auch für Verstappen.

Rein aus punktetechnischer Sicht geht der Niederländer trotzdem mit einem kleinen Vorteil in den Saudi-Arabien-GP (So, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Im Gegensatz zu seinem britischen Rivalen kann Verstappen nämlich schon in Dschidda Weltmeister werden. Dafür sind folgende Szenarien notwendig.

Hamilton kann erst in Abu Dhabi Weltmeister werden

Max Verstappen wird beim Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda am 5. Dezember Formel-1-Weltmeister, wenn...

... er gewinnt und die schnellste Rennrunde holt sowie Lewis Hamilton maximal Sechster wird.

... er ohne schnellste Rennrunde gewinnt und Lewis Hamilton maximal Siebter wird.

... er mit schnellster Rennrunde Zweiter wird und Lewis Hamilton maximal Zehnter wird.

... er ohne schnellste Rennrunde Zweiter wird und Lewis Hamilton ohne Punkte bleibt.

Hamilton kann sich in Saudi-Arabien hingegen lediglich an Verstappen heranschieben, beziehungsweise knapp an ihm vorbeiziehen. Für das - aus jetziger Sicht - wahrscheinlichste Szenario, einem Sieg von Hamilton vor Verstappen, würde der Mercedes-Pilot auf einen Punkt an den Niederländer heranrücken. Holt er darüber hinaus noch den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, würden beide Kontrahenten punktgleich zum Finale nach Abu Dhabi reisen.