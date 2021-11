Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko heute live im TV und Livestream?

Die Formel 1-Saison kommt in die heiße Phase. 17 von insgesamt 22 Rennen liegen bereits hinter uns. In Mexiko steht bereits der nächste Grand Prix an. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Rennen heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der enge Zweikampf um den ersten Platz der Fahrergesamtwertung geht in die nächste Runde. Heute sind wir in Mexiko-Stadt - eine Strecke, der eher eine Red Bull-Affinität nachgesagt wird.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko heute live im TV und Livestream? Runden, Distanz, Kurven - Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Name: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Länge: 4.304 Meter

4.304 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305.354 km

305.354 km Kurven: 16

Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko - Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Valtteri Bottas Mercedes 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Sergio Perez Red Bull 5 Pierre Gasly AlphaTauri 6 Carlos Sainz Ferrari 7 Daniel Ricciardo McLaren 8 Charles Leclerc Ferrari 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 12 Fernando Alonso Alpine 13 Nicholas Latifi Williams 14 Mick Schumacher Haas F1 15 Nikita Masepin Haas F1 -+5 Plätze, Getriebewechsel George Russell Williams -Neuer Motor, Start vom Ende Yuki Tsunoda AlphaTauri -Neuer Motor, Start vom Ende Lando Norris McLaren -Neuer Motor, Start vom Ende Esteban Ocon Alpine -Neuer Motor, Start vom Ende Lance Stroll Aston Martin

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko heute live im TV und Livestream? Die Übertragung

Der Große Preis von Mexiko wird in der Hauptstadt des Landes, in Mexiko-Stadt ausgetragen. Eine Free-TV-Übertragung wird es nicht geben.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko heute live im TV und Fernsehen

Aufgrund der neuen Rechteverteilung zu Beginn dieser Rennsaison ist es nach über 30 Jahren nicht mehr der Privatsender RTL, der die Formel 1 überträgt, sondern das Pay-TV-Unternehmen Sky. Eine exklusive Partnerschaft der beiden Firmen ebnete zwar den Weg für vier Rennen im Free-TV über das Jahr hinweg, das heutige gehört allerdings nicht dazu.

Um Zugriff auf den eigens für den Rennsport eingerichteten Kanal Sky Sport F1 (HD) zu bekommen, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Das Sky Sport Paket beläuft sich im Jahresabo mit dem Sky-Q-Receiver auf zirka 20 Euro.

Der Übertragungsbeginn der Vorberichte ist ab 18.30 Uhr geplant. Kurz vor Erlöschen der letzten Rotlichter, um 20.00 Uhr, schaltet sich dann das Duo Sascha Roos und Experte Timo Glock live aus der Kommentatorenkabine dazu.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko heute im Livestream

Das erwähnte Sky Sport Paket inkludiert nicht nur den Zugriff auf den TV-Sender, über die App Sky Go ist es außerdem möglich unter anderem dieses Rennen im Livestream zu verfolgen. Alternativ habt Ihr auch die Option, das Sky Ticket-Sport zu erwerben. Anstelle einer langfristigen Bindung habt Ihr hier jeden Monat die Möglichkeit, aus dem Vertrag auszusteigen.

Ein monatliches Abonnement beläuft sich hier auf 29,99€. Neben allen Events aus der größten Motorsportliga der Welt könnt Ihr damit auch auf alle Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga und des DFB-Pokals zugreifen. Zusätzlichen Rabatt bekommt Ihr, durch das Abschließen eines Jahresvertrages oder als Student. Mehr Infos gibt's hier.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko heute im Free-TV

In Deutschland wird das Wochenende also nicht im Free-TV zu sehen sein, im Nachbarland Österreich jedoch schon. Dort teilen sich der ORF und ServusTV die Rechte. Für den Großen Preis von Mexiko ist ServusTV verantwortlich. Das Qualifying sowie das Rennen gibt es live im Free-TV zu sehen.

Auch deutsche F1-Fans haben jedoch die Möglichkeit, auf das Angebot von ServusTV zuzugreifen. Hier erfahrt Ihr, wie das geht.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko heute live im TV und Livestream? Der Liveticker bei SPOX

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, das Rennen live anzuschauen, dann haben wir eine entspannte Alternative für Euch: den SPOX-Liveticker! Mit Updates im Minutentakt bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Klickt Euch rein!

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko heute live im TV und Livestream? Die Tabelle in der Fahrergesamtwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 287,5* 2 Lewis Hamilton Mercedes 275,5* 3 Valtteri Bottas Mercedes 185 4 Sergio Perez Red Bull 150 5 Lando Norris McLaren 149 6 Charles Leclerc Ferrari 128 7 Carlos Sainz Ferrari 122,5* 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 74 10 Fernando Alonso Alpine 58

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko heute live im TV und Livestream? Das sind die letzten Rennen in dieser Saison - Der Rennplan

GP von Mexiko: Sonntag, 7. November um 20.00 Uhr

Sonntag, 7. November um 20.00 Uhr GP von Brasilien: Sonntag, 14. November um 17.00 Uhr

Sonntag, 14. November um 17.00 Uhr GP von Katar: Sonntag 21. November um 14.00 Uhr

Sonntag 21. November um 14.00 Uhr GP von Saudi-Arabien : Sonntag, 5. Dezember um 17.30 Uhr

Sonntag, 5. Dezember um 17.30 Uhr GP von Abu Dhabi: Sonntag, 12. Dezember um 13.00 Uhr

